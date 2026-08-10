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SUA vor autoriza Turcia să transfere 12 lansatoare M270 și 70 de rachete ATACMS către Ucraina. De ce sunt importante acestea

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Rachetă ATACMS trasă dintr-un M270
Rachetă ATACMS trasă dintr-un M270. Foto: Profimedia
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Din articol
De ce sunt importante sistemele M270 și ATACMS?

SUA sunt pregătite să autorizeze Turcia să transfere către Ucraina 12 lansatoare M270 din sistemul de lansare multiplă a rachetelor (MLRS) și 70 de rachete balistice M39 ATACMS, conform unei notificări a Departamentului de Stat al SUA publicată joi, 6 august, în „Congressional Record”.

Transferul propus include, de asemenea, 2.524 de rachete M26 cu focoase cu submuniție DPICM și 47.000 de proiectile de artilerie cu submuniție M509A1 de 203 mm, conform documentului, informează Kyiv Post.

Armele ar urma să fie transferate către Ucraina prin intermediul unor companii private din Turcia, Bulgaria și SUA, după încheierea perioadei de notificare a Congresului.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că Ucraina solicită aceste arme pentru a-și consolida capacitățile ofensive și defensive de sprijin cu foc, în contextul în care se opune invaziei Rusiei. Acesta a menționat că Ucraina utilizează deja arme de același tip sau similare.

Conform notificării din partea SUA, Turcia dorește să-și reducă stocul de echipamente de apărare mai vechi și să redirecționeze resursele către modernizarea și întreținerea sistemelor existente.

Transferul propus ar urma să se realizeze prin intermediul companiilor turce MKE, ASFAT și ARCA Savunma, al companiei bulgare VTIC International, precum și al companiilor americane Pansophico și Patriot Defense Group.

De ce sunt importante sistemele M270 și ATACMS?

M270 este un lansator multiplu de rachete pe șenile care poate lansa atât rachete de 227 mm, cât și rachete balistice ATACMS. Ucraina utilizează deja sisteme M270 furnizate de aliații europeni, ceea ce face ca lansatoarele turcești să fie compatibile cu capacitățile aflate deja în dotarea Ucrainei.

M39 ATACMS este o variantă mai veche a Sistemului de rachete tactice al Armatei SUA. Rachetele incluse în transferul propus de Turcia sunt concepute pentru a oferi Ucrainei o capacitate suplimentară de lovire la distanță mare.

Editor : Sebastian Eduard

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