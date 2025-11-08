SUA vor boicota summitul G20 din Africa de Sud. Motivul înaintat de Donald Trumnp

Preşedintele Donald Trump a anunţat vineri că niciun oficial al guvernului SUA nu va participa la summitul Grupului celor 20 din Africa de Sud de la sfârşitul acestei luni, din cauza a ceea ce el a numit „încălcări ale drepturilor omului” care au loc în această ţară.

Ministerul de Externe al Africii de Sud a calificat decizia drept „regretabilă” şi a repetat respingerea afirmaţiilor lui Trump potrivit cărora afrikanerii albi sunt persecutaţi pe criteriul rasei în această ţară cu majoritate de culoare, relatează Reuters, preluat de News.ro.

„Este o ruşine totală că summitul G20 va avea loc în Africa de Sud”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social. „Afrikanerii (descendenţi ai coloniştilor olandezi, precum şi ai imigranţilor francezi şi germani) sunt ucişi şi măcelăriţi, iar pământurile şi fermele lor sunt confiscate ilegal”, a motivat Trump.

„Niciun oficial al guvernului SUA nu va participa atât timp cât aceste abuzuri ale drepturilor omului vor continua. Aştept cu nerăbdare să găzduiesc G20 din 2026 în Miami, Florida!”, a declarat Trump.

Vicepreşedintele JD Vance, care urma să participe la reuniunea liderilor din Grupul celor 20 la Johannesburg, în perioada 22-23 noiembrie, nu va mai face deplasarea, a declarat o sursă familiarizată cu situaţia.

Trump a contestat politicile interne şi externe ale Africii de Sud – de la politica funciară până la acuzaţiile de genocid aduse Israelului în războiul aliatului SUA din Gaza.

Luna trecută, preşedintele a stabilit cea mai mică limită maximă înregistrată vreodată pentru admiterea refugiaţilor în SUA şi a declarat că persoanele acceptate vor fi în cea mai mare parte afrikaneri albi.

Ministerul de Externe al Africii de Sud a declarat că a luat notă de postarea „regretabilă” a lui Trump pe platforma socială şi a reiterat că respinge acuzaţia că afrikanerii sunt supuşi opresiunii.

„Afirmaţia că această comunitate se confruntă cu persecuţii nu este fondată”, a declarat ministerul, adăugând că trecutul Africii de Sud, marcat de inegalităţi rasiale, îi conferă experienţa necesară pentru a ajuta lumea să combată diviziunile prin intermediul platformei G20. „Naţiunea noastră se află într-o poziţie unică pentru a promova în cadrul G20 un viitor al solidarităţii autentice”, a declarat ministerul, adăugând că aşteaptă cu interes găzduirea unui summit de succes.

La începutul acestui an, secretarul de stat Marco Rubio a boicotat, de asemenea, o reuniune a miniştrilor de externe din G20 în Africa de Sud, care deţine preşedinţia G20 din decembrie 2024 până în noiembrie 2025.

Statele Unite urmează să preia preşedinţia G20 de la Africa de Sud.

