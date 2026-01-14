SUA vor suspenda din 21 ianuarie procesările de vize pentru cetăţenii din 75 de ţări (Fox News)

Administraţia Trump va suspenda toate procesările de vize pentru vizitatori din 75 de ţări începând cu 21 ianuarie, a relatat miercuri postul de televiziune Fox News, citând o notă internă a Departamentului de Stat al SUA, transmite Reuters.

Printre ţările afectate de această măsură se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria, Thailanda, potrivit Fox News.

Reprezentanţii Departamentului de Stat nu au răspuns deocamdată unei solicitări din partea Reuters de a comenta cu privire la nota respectivă, notează Reuters, citată de Agerpres.

Potrivit Fox News, documentul dă instrucţiuni ambasadelor SUA să refuze emiterea de vize în baza legii existente, în timp ce Departamentul de Stat reevaluează procedurile în vigoare, un proces pentru care nu este indicat un termen limită.

Pauza despre care a relatat Fox News vine pe fondul represiunii ample a imigraţiei de către preşedintele republican Donald Trump de la preluarea mandatului în ianuarie 2025.

În noiembrie, Trump a promis să „stopeze permanent” migraţia din toate „ţările lumii a treia” în urma unui atac armat comis în apropierea Casei Albe de un cetăţean afgan care a ucis un membru al Gărzii Naţionale.

Editor : Liviu Cojan