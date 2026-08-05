Sub conducerea lui Kash Patel, FBI-ul stabilește legături fără precedent cu China și Rusia

Directorul FBI, Kash Patel, afirmă că a stabilit, în ultimul an, noi parteneriate în domeniul aplicării legii cu China și Rusia, doi rivali de lungă durată ai Statelor Unite, în speranța de a câștiga aliați în combaterea criminalității transnaționale, inclusiv a traficului de fentanil, a fraudei cibernetice și a exploatării sexuale a copiilor, scrie Reuters.

Aceste parteneriate au implicat schimburi de personal, în cadrul cărora oficiali chinezi din domeniul aplicării legii au vizitat Statele Unite, iar agenți ai FBI s-au deplasat în China pentru a colabora la cazuri și a face schimb de informații. De asemenea, în cadrul acestui acord, agenții FBI și cei chinezi au efectuat raiduri și arestări comune.

Patel s-a întors dintr-o călătorie la Beijing la sfârșitul lunii iulie, iar o călătorie similară în Rusia a fost planificată provizoriu pentru luna octombrie, potrivit oficialilor FBI.

În interviuri exclusive acordate agenției Reuters, Patel a descris inițiativele FBI-ului cu ceea ce el a numit „parteneri netradiționali” ca fiind selective și limitate la tipuri specifice de infracțiuni transnaționale, precum rețelele globale de pornografie infantilă și centrele de escrocherii cibernetice care vizează cetățenii americani.

Aceste parteneriate, cunoscute pe plan intern drept „grupuri de lucru”, reprezintă o ruptură majoră față de trecut și au stârnit îngrijorări în cadrul comunității mai largi de contrainformații cu privire la riscurile pe care le prezintă partajarea informațiilor sensibile privind securitatea internă cu regimuri autoritare care acționează pentru a submina Statele Unite din punct de vedere economic și militar la nivel mondial.

În luna mai, FBI-ul, Ministerul Securității Publice din China și poliția din Dubai au colaborat în cadrul „Operațiunii Sand Dollar”, o acțiune de amploare împotriva unui centru de escrocherii cibernetice din Dubai, care a dus la 300 de arestări, confiscarea a 300 de milioane de dolari și eliberarea a mii de muncitori traficați, a declarat FBI-ul. În cel puțin un caz, un suspect din China, acuzat de „infracțiuni grave cu caracter violent”, a fost repatriat în Statele Unite, potrivit presei de stat chineze.

Oficialii americani au prezentat de mult timp Rusia și China drept exportatori de criminalitate, în loc de potențiali aliați în combaterea acesteia, fără a mai menționa faptul că sunt surse de spionaj îndreptate împotriva intereselor americane la nivel mondial.

Patel, numit de președintele Donald Trump, a afirmat că astfel de riscuri pot fi gestionate.

„Sunt relații noi și dinamice, iar noi suntem extrem de conștienți de abordarea lor antagonistă în multe chestiuni”, a spus Patel. „Ei nu se vor opri, dar dacă putem obține victorii pentru America, atunci trebuie să ne implicăm.”

FBI și China fac schimb de ofițeri de poliție

Relația actuală a început odată cu vizita lui Trump în China, în mai 2025, și a fost urmată de două vizite ale lui Patel în China. Patel a declarat că cooperarea s-a extins la patru grupuri de lucru: frauda cibernetică, infracțiunile violente împotriva copiilor, combaterea traficului de droguri și o echipă operativă pentru urmărirea fugarilor.

În cadrul acestui parteneriat, Patel a invitat oficiali ai Ministerului Securității Publice din China (MPS) la mai multe sedii ale FBI din Statele Unite pentru a face schimb de informații de securitate și de anchetă.

„În fiecare lună, ei își trimit aici ofițerii de la nivel operațional ai MPS, iar luna următoare noi mergem acolo”, a spus Patel. „Discută cu noi zilnic, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată până acum.”

Întrebat despre operațiunile comune de aplicare a legii, un purtător de cuvânt al Ambasadei Chinei la Washington a declarat: „Am considerat întotdeauna că dialogul și negocierea reprezintă calea corectă de urmat, iar mijloacele militare nu oferă nicio soluție.”

Patel a precizat că schimburile de informații au o sferă restrânsă și se limitează la cele patru tipuri de criminalitate transnațională în care schimbul de informații este reciproc. Patel a afirmat că acești noi parteneri ai FBI-ului nu vor înlocui aliații de lungă durată ai SUA, precum parteneriatul de informații „Five Eyes” cu Canada, Australia, Marea Britanie și Noua Zeelandă.

„Five Eyes va rămâne întotdeauna cea mai importantă relație a noastră în domeniul informațiilor. Nimeni nu încearcă să o înlocuiască”, a spus Patel. „Spre deosebire de agențiile militare și de informații tradiționale, dispunem de o cale unică de a impulsiona această schimbare dinamică împreună cu forțele de ordine, ceea ce reprezintă o misiune apolitică.”

În timpul călătoriei sale în Asia de luna trecută, Patel s-a întâlnit cu ministrul chinez al Securității Publice, Wang Xiaohong, și cu viceministrul Xu Datong pentru a aprofunda ceea ce mass-media de stat chineză a descris drept „cooperare practică” privind o serie de activități criminale.

„Dușmanii noștri, punct”

Cooperarea dintre forțele de ordine americane și principalii adversari globali reprezintă o ruptură majoră față de trecut și reflectă abordarea personală a lui Trump în ceea ce privește diplomația cu președintele chinez Xi Jinping și cu președintele rus Vladimir Putin.

„China și Rusia sunt dușmanii noștri, punct”, a declarat Jeff Crocker, un fost agent coordonator al FBI-ului care s-a pensionat în 2024. „Acestea încearcă în mod activ să ne prejudicieze țara din punct de vedere fizic, economic și militar.”

Crocker a afirmat că există riscuri enorme legate de acordarea accesului oficialilor chinezi la comunitatea de informații americană, la personalul diplomatic, precum și la instalațiile și contractanții guvernului SUA. Agenții chinezi și ruși ar folosi orice acces la instalațiile americane ca o oportunitate de a se infiltra în acestea, a spus Crocker.

„Așadar, aceasta este o acoperire excelentă pentru ei”, a spus Crocker.

Patel a spus că se desfășoară operațiuni de contrainformații și se iau contramăsuri pentru orice vizitator străin la facilitățile FBI. Trei foști angajați ai FBI au declarat pentru Reuters că acest lucru implică de obicei supraveghere electronică și fizică, în special pentru persoanele provenite din țările considerate cei mai periculoși adversari ai SUA.

„Știm exact cine vine aici și îi verificăm”, a spus Patel.

Kremlinul și Ambasada Rusiei la Washington nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.

Colaborarea din culise

Patel a afirmat că au existat luni întregi de colaborare în spatele culiselor între forțele de ordine și Rusia, vizând rețelele criminale violente.

„Aceste lucruri nu se întâmplă peste noapte”, a spus Patel. „Lucrăm la asta de 15 luni.”

O notă internă consultată de Reuters a menționat cooperarea FBI-ului cu Ministerul Securității Publice din China în cadrul mai multor operațiuni împotriva companiilor farmaceutice chineze din acest an.

Nota preciza că acest lucru a dus la arestarea a nouă persoane, la închiderea a două unități de producție chimică și a trei site-uri web asociate, precum și la confiscarea unor substanțe chimice precursoare ale fentanilului „care, altfel, ar fi fost probabil destinate Statelor Unite”. Nota nu a specificat unde au avut loc aceste arestări și confiscări.

Vanda Felbab-Brown, cercetătoare principală în domeniul politicii externe la think tank-ul Brookings Institution din Washington, a declarat că supradozele de fentanil au scăzut rapid în Statele Unite începând cu iarna anului 2022, probabil datorită cooperării cu China și altor factori, precum disponibilitatea pe scară largă a naloxonei, un medicament care salvează vieți.

„Este posibil ca persoanele care erau deja vulnerabile să fi decedat deja”, a spus Felbab-Brown.

„Cred că această cooperare este utilă, ar trebui încurajată și că a contribuit într-o oarecare măsură”, a adăugat Felbab-Brown, referindu-se la scăderea numărului de supradoze din SUA. „Dar este foarte greu de estimat în ce măsură, iar situația prezintă numeroase complexități.”

O rețea de abuz asupra copiilor

Autoritățile chineze au colaborat cu biroul local al FBI din Omaha, Nebraska, pentru a desființa în luna iunie o rețea multinațională de distribuire a materialelor cu abuz sexual asupra copiilor, o operațiune care a inclus arestarea a 16 suspecți, potrivit notei FBI.

Extinderea cooperării survine după ani de suspiciuni profunde între Statele Unite – care au acuzat China că închide ochii la producția de precursori chimici necesari fabricării fentanilului – și autoritățile chineze, care au întrerupt cooperarea din cauza unor dezacorduri politice, precum vizita din 2022 a fostei președinte a Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, în Taiwan.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a oferit o evaluare prudentă a cooperării cu China. În timpul unei vizite în Filipine luna trecută, Rubio a calificat cooperarea cu China privind precursorii fentanilului drept „un proces în desfășurare”.

„Cred că am înregistrat unele progrese pe acest front, dar nu am ajuns încă acolo unde ar trebui să fim”, a declarat Rubio reporterilor.

Patel a afirmat că strategia utilizată în colaborarea cu China și Rusia ar putea fi aplicată și altor parteneriate netradiționale de schimb de informații, adaptate fiecărei țări în parte.

„Faptul că am reușit să colaborăm cu China”, a spus Patel, „atunci când toată lumea spunea «Nu o faceți» și «Nu puteți face asta», demonstrează ce putem realiza cu aproape oricine.”

Editor : B.E.