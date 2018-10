Sue Ellen din serialul "Dallas" îl compară pe Donald Trump cu JR Ewing: "Totul se învârte în jurul afacerilor"

Actriţa Linda Gray, cunoscută pentru rolul Sue Ellen din serialul ''Dallas'', l-a comparat pe preşedintele american Donald Trump cu soţul său din film, JR Ewing, un magnat al petrolului şi personaj negativ în celebra serie de televiziune, relatează joi Press Association.





În ciuda faptului că la începutul acestui an s-au împlinit patru decenii de la transmiterea în premieră a serialului ''Dallas'', Gray a respins ideea că un personaj precum JR Ewing nu ar mai avea astăzi succes la public şi a declarat că Donald Trump, un cunoscut om de afaceri înainte de a deveni lider la Casa Albă, îi aminteşte de fostul său soţ din seria TV.



''Avem un preşedinte la fel. Astfel de personalităţi există şi în restul lumii, nu doar aici'', a declarat ea pentru Press Association.



''Este vorba despre acel tip cu personalitate puternică - cu ego, bani, afaceri şi afemeiat. Mă refer la personalităţi, personalităţi foarte importante. Ca în cazul lui JR, totul se învârte în jurul afacerilor - Cum putem realiza asta? Ce manevre putem face? Descopăr o mulţime de oameni care au averi enorme şi multă influenţă; ei pot influenţa o mulţime de persoane prin modul în care controlează lucrurile'', a spus actriţa citată de Agerpres.



Serialul ''Dallas'' a fost transmis iniţial între anii 1978 şi 1991. O continuare a seriei, începută în 2012, nu a reuşit să se bucure de acelaşi succes şi a fost sistată după doi ani.



Producţia originală rămâne, însă, una dintre cele mai populare serii TV din istoria Americii şi a fost totodată un succes şi în alte ţări, precum Marea Britanie.



Gray consideră că popularitatea ''Dallas'' se datorează fascinaţiei telespectatorilor pentru problemele celor bogaţi. ''A fost o sincronizare perfectă, oamenii au dorit să îi cunoască pe americanii bogaţi cu toate problemele lor. Toată lumea vrea să creadă că dacă ai toţi banii din lume, maşini şi afaceri nu ai probleme. Însă apoi puteai arăta către aceşti bogaţi care aveau o mulţime de probleme, aşa că a fost drăguţ că s-a putut face o comparaţie şi oamenii au putut vedea că vieţile lor erau de fapt frumoase. În plus, a fost un mod minunat de distracţie care i-a distras de la viaţa de zi cu zi'', a adăugat Gray, în vârstă de 78 de ani.



Actriţa l-a descris pe Hagman, care a decedat în 2012 la vârsta de 81 de ani după ce a pierdut lupta cu cancerul, drept ''cel mai bun prieten timp de 37 de ani'' şi totodată ''fratele'' ei.



Când cei doi apăreau împreună în ''Dallas'', Hagman era mai bine plătit decât ea, a mărturisit Gray, care a dat asigurări că în prezent nu ar mai permite aşa ceva. ''Dacă mi s-ar întâmpla acum, m-aş duce şi aş spune direct: 'Domnul Hagman şi cu mine (trebuie să) primim salariu egal'. S-a întâmplat în serialul nostru (inegalitatea salarială), însă la mijloc nu a fost deloc genul. Probabil a fost vina mea pentru că am fost foarte încântată că am o slujbă pe care o iubesc. Atât de recunoscătoare pentru că nu am crezut niciodată că o să am aceşti bani, bani frumoşi. Însă, dacă acest serial ar începe mâine, aş proceda complet altfel. Aş spune: 'Mă scuzaţi, domnule Hagman, voi primi la fel ca dumneavoastră'. Asta s-ar întâmpla acum'', a subliniat actriţa care a adăugat că este în continuare foarte pasionată de actorie.



Gray, care s-a născut în Santa Monica, California, a fost desemnată ambasadoare a bunăvoinţei pentru oraşul Dallas în semn de recunoaştere a contribuţiei sale la serial. Ea a declarat că se simte ''onorată'' de rolul pe care l-a interpretat adăugând şi că ''iubeşte oraşul''.

