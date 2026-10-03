„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale

Pe o insulă îndepărtată din Alaska, înconjurată de fiorduri glaciare, trăiește un bărbat liniștit pe nume Daniel J. Sullivan Jr. - un bărbat pe care președintele american Donald Trump îl numește o emblemă vie a tot ceea ce este „murdar și dezgustător” în politica de la Washington, scrie The Times.

Odinioară pustnic, profesorul pensionar locuiește într-o casă pe un deal din Petersburg, un oraș pescăresc izolat de pe insula Mitkof. Vizitatorii sunt rari - insula, aflată la aproape 4.800 km de Washington, este accesibilă doar cu avionul sau cu barca.

Până de curând, viața era liniștită pentru Sullivan Jr., un talentat violonist căruia îi place pescuitul și vânătoarea în liniște și pace. Asta până când a devenit unul dintre cei mai mari dușmani politici ai lui Trump.

Potrivit lui Trump, Sullivan Jr. este o „rușine” și un „fals” a cărui existență îi amenință întreaga agendă guvernamentală. Atacurile lui Trump - cele mai recente rostite într-o conferință de presă furioasă din Biroul Oval, miercuri seară - l-au transformat pe Sullivan Jr. într-unul dintre cei mai discutați candidați care se prezintă la alegerile de la jumătatea mandatului din SUA.

Motivul furiei lui Trump este numele lui Sullivan Jr., care întâmplător este același cu cel al republicanului pe care încearcă să-l înlăture: Dan Sullivan, senatorul susținător al lui Trump pentru Alaska.

Trump consideră că democrații l-au încurajat pe Sullivan Jr. să candideze ca independent pentru a-i deruta pe alegători. Teoria sa este că confuzia alegătorilor cu privire la cei doi Dan Sullivans i-ar putea oferi victoria lui Mary Peltola, candidata democrată, privându-l pe președinte de majoritatea de care are nevoie pentru a-și impune agenda în ultimii doi ani la Casa Albă.

Ce părere are Sullivan Jr. despre această agitație? Când The Times a venit să-l întâlnească pe bărbatul în vârstă de 69 de ani, într-o zi ploioasă de toamnă, acesta părea deranjat de atenția națională. Cu capul plecat și mâinile băgate adânc în buzunare, Sullivan Jr. a spus că a fost uluit să se vadă atacat de Trump. „Este intimidant, este frustrant, este nedrept”, a spus el despre denunțurile președintelui. „Este de neînțeles că ar fi putut fi implicat în așa ceva. Știți, sincer, am rămas fără cuvinte.”

Cât despre numele său: „Este numele meu. Este numele tatălui meu. Este numele bunicului meu. Dacă numele meu ar fi fost altul, ar fi făcut agitație?”

Sullivan Jr. vorbește rareori în public. Independentul rebel preferă să facă campanie de acasă, scriind postări lungi pe Facebook în care deplânge starea politicii americane.

Să-l găsești necesită planificare și nervi de oțel, deoarece călătoria în sud-estul Alaskăi nu este pentru călători anxioși. După escale în Seattle și Juneau, avionul sare de la o insulă la alta de-a lungul coastei Alaskăi, puțin populată. Apropiindu-se de insula Mitkof, aeronava coboară prin cețuri turbionare, înclinând la stânga pentru a evita să se izbească de un munte înainte de a vira brusc la dreapta și, în cele din urmă, oprindu-se pe o pistă bătută de ploaie. Se spune că piloții din Alaska sunt cei mai buni din SUA.

După ce aterizați în Petersburg, luați un autobuz de la aeroportul cu o singură cameră până în centrul orașului, închiriați o mașină de la unul dintre cele două hoteluri de pe insulă și conduceți mai adânc în sălbăticie.

Aici, la câțiva kilometri de oraș, într-o casă înconjurată de o pădure tropicală temperată, îl veți găsi în sfârșit pe Sullivan Jr.

Pentru a înțelege profunzimea furiei lui Trump, trebuie să înțelegem semnificația politică a Alaskăi. Cunoscută drept Ultima Frontieră, este un stat considerat „câmp electoral de luptă”, al cărui rezultat ar putea determina dacă Trump ține sau pierde Senatul. Democrații trebuie să câștige patru locuri pentru a câștiga majoritatea în camera superioară a Congresului, iar sondajele sugerează că în Alaska situația este foarte strânsă.

Democrații nu au mai câștigat un loc în Senat în Alaska din 2008, iar republicanii au câștigat toate alegerile prezidențiale de aici de mai bine de 60 de ani.

„Au pus o platformă falsă. E un Sullivan fals”, s-a plâns Trump miercuri la Casa Albă. „Tipul ăsta nu știe nimic.”

Președintele i-a acuzat pe democrați de un complot de a sifona voturile candidatului republican și, semn al nervozității sale, a anunțat săptămâna aceasta o investiție sud-coreeană de 54 de miliarde de dolari într-o conductă de gaze naturale din Alaska, apărând alături de senatorul în exercițiu și implorându-i pe susținătorii săi din Alaska să nu se lase derutați.

„L-au pus pe bărbat cu numele lui exact, l-au ales dintr-o pălărie. Au întrebat: «Există cineva pe nume Dan Sullivan în Alaska?» și au pus pe cineva împotriva lui pentru că știu că nu pot câștiga fără să trișeze”, a spus Trump.

Locuitorul din Petersburg neagă că este un adept al Partidului Democrat, spunând că are tot dreptul să candideze. „Este pentru generația viitoare, de aceea am candidat. Să le dau o voce acelor oameni și să spun că trebuie să facem ceva diferit pentru generația următoare. Aceasta este preocuparea mea. Nu mă preocup de mine”, spune el.

Republicanii din Alaska au încercat să-l țină pe „Decoy Dan” în afara listei electorale, argumentând că este un pion al democraților și invocând colaborarea sa anterioară cu un consultant politic de stânga.

Sullivan neagă că s-ar fi coordonat cu campania lui Peltola, iar Curtea Supremă din Alaska, din Anchorage, a decis că este eligibil să candideze. Acum, se pare că Departamentul de Justiție are planuri de a lansa o anchetă federală privind candidatura sa. „Am crezut că va fi o campanie dificilă. Nu mă așteptam la amenințări, la amenințări legale”, spune Sullivan Jr.

Pe buletinul de vot, el va apărea drept Sullivan, Daniel J Jr, în timp ce adversarul său va fi numit Sullivan, Dan S (Republican înregistrat) titular”. Judecând după performanța sa din alegerile primare, Daniel J Sullivan va ajunge probabil pe locul trei și este puțin probabil să câștige mai mult de câteva mii de voturi.

Totuși, conform sistemului de vot pe ordinea de zi din Alaska, în care patru candidați ajung la alegerile generale, dacă un număr suficient de republicani nedumeriți și locuitori ai Alaskăi mai rebeli îl votează pe Daniel J. Sullivan Jr. ca primă opțiune și îl plasează pe Peltola ca a doua, candidatul din Petersburg i-ar putea oferi candidatului democrat cele câteva mii de voturi necesare pentru a câștiga statul.

Deși Sullivan Jr. și-a lansat campania ca republican înregistrat, istoricul său recent de vot sugerează că a înclinat mai des spre democrați, susținând-o pe Peltola în timpul candidaturilor sale la Congres în 2022 și 2024 - și nu a votat niciodată pentru Trump.

Unii localnici disprețuiesc modul în care vecinul lor se prezintă drept un moderat nemulțumit care candidează pentru că este furios pe preluarea controlului asupra Partidului Republican de către Trump.

„Nu este republican. El conduce manifestațiile anti-Trump «Fără regi» din centrul orașului”, spune Ronn Buschmann, în vârstă de 77 de ani, un pescar al cărui străbunic norvegian, Peter Buschmann, a fondat Petersburgul în 1897. „Este liberal. A fost liberal tot timpul cât a fost în Petersburg. Și-a dat seama că ar putea să-l reducă cu câteva procente pe adevăratul Dan Sullivan și probabil are dreptate.”

Într-un oraș mic, nu toată lumea este dispusă să denunțe public pe cineva cu care se întâlnește destul de des, dar mulți comentează neîncrezători despre afirmațiile lui Sullivan Jr. că este neutru din punct de vedere politic.

Sullivan Jr. și-a anunțat intenția de a candida pe 29 mai, la doar trei zile după ce Peltola a susținut un miting la Petersburg. El neagă că a participat la evenimentul democrat sau că a vorbit cu Peltola. „Cred că face o greșeală uriașă. Este folosit și îi dă orașului Petersburg o reputație proastă”, spune un alegător republican.

Locuitorii din Alaska se mândresc cu caracterul lor independent, catalogând condescendent restul țării „cele 48 de state inferioare”. Pentru mulți localnici, Sullivan Jr. este doar un alt nonconformist din istoria colorată a statului, cuprinzând excentricii în căutarea de blănuri, prospectarea aurului și forarea petrolului.

„Nu văd care este problema. El oferă o perspectivă diferită față de celălalt Dan Sullivan și oferă o perspectivă diferită față de Mary Peltola”, spune Kris Norosz, în vârstă de 70 de ani, fost specialist în științe ale solului care îl cunoaște pe Sullivan Jr. de 40 de ani. „În plus, există mai mult de doi Dan Sullivan în acest stat.”

Într-adevăr, cu riscul de a încurca și mai mult lucrurile, un alt politician proeminent din Alaska, fostul primar al orașului Anchorage, se numește tot Dan Sullivan. (Din fericire pentru oficialii electorali, acesta a decis să nu candideze).

„Îmi plac amândoi Dan Sullivan”, spune Bob Martin, în vârstă de 59 de ani, pescar, în timp ce își curăță barca înainte de venirea iernii. „Nu mă îndoiesc că se întâmplă niște năzbâtii, dar această mică coincidență de nume pare destul de minoră în comparație cu broșurile politice pe care le primesc și care mint pur și simplu.”

Clădirile din Petersburg sunt decorate cu elemente de artă populară scandinavă, iar magazinele afișează în vitrine pancarte cu inscripția „Velkommen”. Cunoscut sub numele de „Mica Norvegie”, orașul are ca mascotă a liceului local un viking, iar în fața sălii „Sons of Norway”, veche de 114 ani, se află o replică a unei corăbii vikinge, unde se organizează seri de bingo în fiecare vineri.

În ciuda situației juridice complicate în care se află, Sullivan a fost încurajat de foștii săi elevi să nu renunțe. „Ei strigă: «O să votez pentru dumneavoastră, domnule Sullivan»”, spune el. „Adică, majoritatea dintre ei mă plac. Sunt atașați de mine pentru că am fost profesorul lor din clasa a cincea.”



Cu toate acestea, într-un moment în care Kash Patel, directorul FBI, a declarat că integritatea alegerilor este „prioritatea absolută” a agenției sale, iar Trump a îndemnat forțele de ordine să ia măsuri dure împotriva fraudei electorale, curiosul caz „Sullivan împotriva lui Sullivan” ar putea fi pretextul de care Casa Albă are nevoie pentru a contesta rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, în cazul în care votul din noiembrie nu va fi în favoarea republicanilor.

Sullivan Jr. spune că a fost ținta unei discriminări nejustificate, în condițiile în care există zeci de

alți candidați care se prezintă la alegeri în Alaska.

„Sunt singurul care a fost acuzat că nu aveam dreptul să candidez, din cauza numelui meu”, spune el. „Mi se pare puțin nedrept.”

Editor : Ș.R.