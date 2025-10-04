Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor imigranți pentru a pleca din SUA: „O formă de constrângere a minorilor”

Administrația Trump ar intenționa să ofere copiilor imigranți 2.500 de dolari pentru a pleca din Statele Unite, conform unei note obținute de The Guardian.

Nota, trimisă de Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA (HHS) către avocații care reprezintă copiii neînsoțiți și analizată de sursa citată, menționează că oficialii din domeniul imigrației au identificat copii imigranți neînsoțiți cu vârsta de 14 ani și peste, aflați în custodia guvernului, care și-au exprimat interesul de a părăsi voluntar SUA.

Guvernul „va oferi o indemnizație unică de 2.500 de dolari pentru relocare” acestor copii în schimbul plecării lor voluntare, se arată în memorandum. Se menționează că minorii neînsoțiți din Mexic nu vor fi eligibili.

DHS a confirmat detaliile memorandumului și planurile sale de a oferi bani copiilor într-o declarație făcută vineri pentru cotidianul britanic.

În opinia experților, efortul depus de administrație constituie o abatere semnificativă de la politica de imigrare de lungă durată referitoare la minorii aflați în custodia SUA. Deși plecarea voluntară a copiilor imigranți neînsoțiți a fost întotdeauna o opțiune, aceasta necesită, de obicei, consultarea avocaților și aprobarea unui judecător. Decizia administrației de a încuraja copiii să se autoexpulzeze este una nouă.

„Mesajul administrației este confuz și pare să contravină legilor și protocoalelor stabilite de Congres pentru a proteja copiii de riscurile traficului de persoane”, a spus Shaina Aber, director executiv al Acacia Center for Justice, într-o declarație.

„Suntem îngrijorați de mesajul Departamentului Securității Interne, care sugerează că minorii care au fost traficați împotriva voinței lor în SUA de către carteluri vor face parte dintr-un program menit să îi determine să renunțe la drepturile lor legale în temeiul Legii privind reautorizarea protecției victimelor traficului de persoane.”

Avocații și apărătorii imigranților și-au exprimat îngrijorarea cu privire la potențialele consecințe pentru copii și familiile lor. „Suntem conștienți că această sumă de 2.500 de dolari oferită copiilor în schimbul renunțării la drepturile lor legale și acceptării plecării voluntare are potențialul de a exploata vulnerabilitatea lor ca minori neînsoțiți aflați în custodia guvernului”, a declarat Marion „Mickey” Donovan-Kaloust de la grupul de asistență juridică Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) din Los Angeles.

„Această politică îi obligă pe copii să renunțe la drepturile lor legale și să se întoarcă la o viață plină de frică și pericole, fără a beneficia vreodată de un proces echitabil”, a declarat Murad Awawdeh, președintele New York Immigration Coalition. „Haosul generat de această politică va distruge familii și comunități, iar ținta sa sunt copiii.”

Copiii care sosesc în SUA sau la frontieră fără un părinte sau tutore sunt clasificați ca minori neînsoțiți și sunt plasați în custodia Oficiului pentru Reinstalarea Refugiaților (ORR), care se află în subordinea HHS. Copiii sunt plasați în adăposturi administrate de guvernul federal până când pot fi reuniți cu membrii familiei verificați de ORR sau cu familii adoptive, un proces prevăzut de legea federală.

De la preluarea mandatului, administrația Trump a depus eforturi pentru a îndepărta copiii imigranți din SUA. Administrația a încercat să reducă reprezentarea legală pentru minori, eliminând un program finanțat de guvernul federal care oferea asistență juridică copiilor neînsoțiți.

„Administrația Trump nu are nicio preocupare pentru menținerea familiilor unite”

La sfârșitul lunii august, administrația s-a pregătit să deporteze în grabă zeci de copii din Guatemala. Mulți dintre acești copii aveau dosare de imigrare în curs și nu au ales să părăsească SUA, potrivit avocaților lor.

Zeci de copii au fost treziți din paturile lor din adăposturi și duși la aeroport în primele ore ale dimineții, fiind urcați în avioane – și eliberați abia după ce un judecător a blocat temporar deportările.

„Îndemnăm publicul să nu piardă din vedere contextul mai larg în care se desfășoară acest program: un atac susținut asupra accesului copiilor la asistență juridică, perioade de detenție prelungite dramatic, soluționarea accelerată a cazurilor de deportare și, cel mai îngrijorător, copiii care au fost scoși din paturile lor în mijlocul nopții luna trecută și amenințați cu deportarea”, a spus Donovan-Kaloust.

Membrii Congresului și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratamentul aplicat copiilor imigranți aflați în custodia guvernului SUA. Săptămâna aceasta, sub conducerea reprezentantei Delia Ramirez, acești membri au redactat o scrisoare adresată DHS în care se opun eforturilor de repatriere a copiilor imigranți în țările lor de origine.

Scrisoarea, care nu a fost menționată anterior, a fost trimisă înainte de publicarea celui mai recent memorandum al administrației Trump, care încurajează copiii să se întoarcă voluntar în țările lor de origine. Membrii Congresului au solicitat DHS să furnizeze informații cu privire la eforturile sale de a repatria copiii imigranți în țările lor de origine.

„Având în vedere că știm că administrația Trump nu are nicio preocupare pentru menținerea familiilor unite, ne așteptăm ca noua politică a DHS să priveze copiii de dreptul la un proces echitabil și să îi expună unui pericol grav de trafic și alte prejudicii”, au scris membrii.

Cea mai recentă directivă a fost trimisă furnizorilor de servicii juridice ORR vineri dimineață, la patru zile după scrisoarea adresată Congresului.

Dina Francesca Haynes, director executiv al Centrului Orville H Schell Jr pentru Drepturile Omului Internaționale de la Yale, s-a întrebat cum ar putea copiii care nu au vârsta necesară pentru a încheia contracte pe cont propriu să fie de acord cu o decizie complexă din punct de vedere juridic privind imigrația.

Ea a spus că este îngrijorată și de faptul că programul va alimenta separarea familiilor. Administrația Trump a emis deja noi restricții stricte privind persoanele care pot obține custodia minorilor neînsoțiți, solicitând un act de identitate american, dovada veniturilor și, în multe cazuri, un test ADN al membrilor familiei care doresc să se reunească cu copiii aflați în adăposturile ORR sau în plasament. Noile restricții au făcut ca familiile de imigranți și imigranții fără documente să întâmpine dificultăți deosebite în obținerea custodiei copiilor.

Declarația Departamentului pentru Securitate Internă

Haynes a precizat că este îngrijorată de faptul că minorii s-ar putea simți constrânși să accepte plecarea voluntară pentru a-și proteja membrii familiei de a fi vizați sau expulzați.

„Este uimitor că [SUA] ar adopta o astfel de politică”, a afirmat ea. „Este o formă de constrângere a minorilor care sunt deja traumatizați.”

Conform unei declarații a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), „opțiunea voluntară oferă copiilor neînsoțiți (UAC) posibilitatea de a alege și le permite să ia o decizie în cunoștință de cauză cu privire la viitorul lor. Orice plată destinată sprijinirii întoarcerii acasă va fi acordată după ce un judecător de imigrare aprobă cererea și persoana în cauză ajunge în țara de origine”.

Oferta este adresată în primul rând copiilor neînsoțiți în vârstă de 17 ani, a declarat DHS, în ciuda faptului că nota precizează că acordul este oferit copiilor cu vârsta de până la 14 ani.

Programul menit să îi încurajeze pe copii să părăsească SUA este asemănător cu un alt program conceput de guvern pentru a-i motiva pe adulți să se autodeporteze. În luna mai, administrația a anunțat că va oferi 1 000 de dolari imigranților care se „autodeportează” folosind o aplicație creată de guvern.

