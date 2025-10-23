Summitul Donald Trump - Xi Jinping, în pericol din cauza măsurilor dure luate de Beijing și de tensiunile crescânde

La doar o lună după ce președintele american Donald Trump a salutat „progresul” înregistrat în negocierile cu China, cele două cele mai puternice națiuni ale lumii se străduiesc să salveze summitul planificat al liderilor lor, care va avea loc peste doar o săptămână, în timp ce se acuză reciproc pentru creșterea tensiunilor, relatează Reuters.

Chiar dacă negocierile dintre Trump și președintele Xi Jinping pot fi reluate, experții spun că sentimentul de superioritate al fiecărei părți, combinat cu poziția mai dură a Chinei, face ca un acord restrâns pe câteva teme să fie cel mai probabil rezultat.

„China consideră că negocierile nu sunt suficiente și că sunt necesare contramăsuri eficiente împotriva Statelor Unite pentru a împiedica SUA să exercite presiuni”, a declarat Wu Xinbo, expert în relațiile dintre cele două mari economii.

Sunt în pericol armistițiul fragil negociat de-a lungul a câteva luni și cea mai importantă relație comercială din lume, în valoare de 660 de miliarde de dolari pe an.

„Măsurile recente ale Chinei reflectă de fapt o schimbare în abordarea sa față de negocierile economice și comerciale cu Statele Unite în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump”, a adăugat Wu Xinbo, directorul Centrului de Studii Americane de la Universitatea Fudan din Shanghai.

„Război economic”

Un război comercial care fierbea de luni de zile a izbucnit la începutul lunii octombrie, după ce Beijingul a extins dramatic restricțiile asupra exporturilor de metale rare, ca răspuns la creșterea numărului de firme americane cărora li s-a interzis achiziționarea tehnologiei sale.

Măsura Chinei de a înăspri controlul asupra mineralelor critice, chiar și dincolo de granițele sale, a reprezentat o extindere considerabilă a instrumentelor sale de soluționare a disputelor comerciale, subliniind intenția Beijingului de a-și exercita dominația asupra lanțurilor de aprovizionare vitale, spun experții.

„Este vorba de o extindere uriașă a jurisdicției extrateritoriale”, a declarat Cory Combs, expert la firma de consultanță Trivium China. „În reglementările privind acest aspect se utilizează un limbaj surprinzător de explicit, care vizează în mod specific o serie de cipuri.”

China și-a modelat restricțiile după regulile SUA menite să limiteze exporturile altor țări de produse legate de semiconductori către națiunea asiatică.

Administrația Trump a fost surprinsă de reacția Chinei, au declarat două surse familiarizate cu deliberările interne ale acesteia. O altă sursă a afirmat că oficialii au contactat companiile americane pentru a afla în ce măsură măsurile Chinei le-ar afecta.

Experții spun că, deși Beijingul a încercat ulterior să prezinte măsurile sale de control ca fiind țintite, cadrul legislativ fusese pregătit de mult timp și va rămâne aproape sigur în vigoare.

Oficialii de la Washington acuză China că duce un „război economic”, Trump a avertizat că întâlnirea s-ar putea să nu aibă loc, iar fiecare parte dă vina pe cealaltă pentru escaladarea bruscă a conflictului.

Este o situație foarte diferită de comentariile lui Trump, care saluta „progresul” înregistrat în probleme precum comerțul, TikTok, contrabanda cu fentanil și războiul din Ucraina, făcute după ultima rundă de negocieri de la Madrid și după convorbirea telefonică din septembrie cu președintele chinez.

„Nu există o soluție ușoară”

Președintele american a declarat că intenționează în continuare să se întâlnească cu Xi Jinping în Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie, în marja reuniunii Cooperării Economice Asia-Pacific, și că se așteaptă să ajungă la un acord, dar a reiterat amenințarea cu aplicarea unor tarife de 100% în cazul în care acordul nu va fi încheiat.

În căutarea unei soluții de ultim moment, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng se vor întâlni în Malaezia cu doar câteva zile înainte.

Întâlnirile au loc după negocieri dure în capitalele europene, de la Geneva la Stockholm, pe tema comerțului, fentanilului, accesului pe piață și a altor aspecte ale relațiilor, în urma cărora ambele părți s-au acuzat reciproc că nu și-au respectat promisiunile.

Secretarii din cabinetul lui Trump consideră mișcarea Chinei în privința pământurilor rare ca fiind „un război economic în toată regula”, a declarat o persoană familiarizată cu gândirea administrației.

„Perspectiva unei escaladări este gravă”, a adăugat persoana respectivă. „Nu există o soluție ușoară, cum ar fi o altă pauză de 90 de zile.”

Casa Albă și Departamentul Trezoreriei SUA nu au răspuns solicitărilor Reuters de a comenta. Ministerele de externe și comerț ale Chinei nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

O parte a provocării constă în faptul că fiecare parte consideră că are avantajul, a declarat Michael Hart, președintele Camerei de Comerț Americane din China.

„În discuțiile noastre cu oficialii chinezi, aceștia își exprimă încrederea în economia lor și consideră că economia și sistemul politic al SUA se află în criză. Drept urmare, ei consideră că se află într-o poziție puternică de negociere”, a afirmat Hart.

„Măsuri de consolidare a încrederii”

Negocierile sunt dificile, a adăugat el, deoarece oficialii americani, la rândul lor, sunt încrezători în propria economie și consideră că economia chineză este slabă.

Lipsa unei politici unificate a Washingtonului față de China complică lucrurile, au afirmat persoane familiarizate cu gândirea administrației, citând amestecul de măsuri punitive, dar și relaxarea unor restricții privind vânzările de cipuri și acordul privind aplicația de social media TikTok.

„Persoanele pe care le-am întâlnit în Washington au afirmat clar că politicile administrației Trump față de China sunt destul de agresive”, a spus Hart. „Cu toate acestea, ei au recunoscut că președintele însuși poate fi uneori mai flexibil și pragmatic.”

În timp ce ambele părți se pregătesc pentru negocieri, ele își diversifică economiile și elaborează noi măsuri.

Luni, liderul american a semnat un pact cu Australia privind mineralele critice, care vizează compensarea rolului Beijingului. Oficialii spun că se pregătesc și tarife sectoriale extinse pentru semiconductori, produse farmaceutice și alte industrii cheie.

China, la rândul său, ar putea recurge la aplicarea agresivă a noilor sale controale asupra pământurilor rare, ar putea lansa noi investigații antitrust asupra companiilor americane sau ar putea majora tarifele, așa cum a făcut în aprilie.

În contextul neîncrederii, un scenariu optimist ar fi continuarea acordului din faza întâi din 2020, a declarat o persoană familiarizată cu gândirea administrației, deși acordurile pentru achiziționarea de soia sau alte produse agricole ar putea fi mai ușor de realizat.

„Cel mai bun scenariu este adoptarea de măsuri de consolidare a încrederii și mai multe directive pentru negocierea unui acord care ar putea fi lansat în prima jumătate a anului viitor”, a declarat Peter Harrell, oficial în domeniul economiei internaționale în administrația Biden.

Editor : A.M.G.