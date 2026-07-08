Zi decisivă miercuri la summitul NATO de la Ankara. A doua zi a reuniunii la nivel înalt, organizată în capitala Turciei, aduce întâlniri-cheie între liderii Alianței, inclusiv discuția dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un context dominat de presiunile Washingtonului pentru creșterea cheltuielilor de apărare, anunță Sky News. Prima zi a reuniunii a fost marcată de controverse privind Groenlanda și avioanele F-35 pentru Turcia, dar și de noi angajamente privind consolidarea industriei de apărare. Chiar liderul SUA a deschis evenimentul subliniind că a fost dezamăgit de modul în care NATO a acţionat în timpul războiului cu Iranul.



A doua zi a summitului, sub semnul Ucrainei și al presiunilor lui Trump

Liderii celor 32 de state membre NATO se reunesc miercuri la Ankara pentru cea de-a doua și ultima zi a summitului Alianței, într-o reuniune care ar putea influența direcția organizației în următorii ani.

Principalul moment al zilei este așteptata întâlnire dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Potrivit oficialilor americani, cei doi vor discuta despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina și despre sprijinul militar acordat Kievului.

Pe agenda zilei se află și reuniunea Consiliului Nord-Atlantic la nivel de șefi de stat și de guvern, precum și adoptarea declarației finale a summitului.

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Încă de la sosirea la Ankara, Donald Trump a impus tonul reuniunii.

Președintele american s-a declarat dezamăgit de modul în care NATO a acționat în timpul conflictului cu Iranul și a insistat că aliații trebuie să își majoreze rapid investițiile în apărare.

În paralel, Alianța a anunțat că Europa și Canada vor cheltui în 2026 aproximativ 634 de miliarde de dolari pentru apărare, cu 11% mai mult decât anul trecut. Totuși, diferențele dintre state rămân semnificative, unele fiind încă departe de obiectivele asumate.

F-35 pentru Turcia și disputa cu Netanyahu

Un alt subiect care a atras atenția în prima zi a summitului a fost posibilitatea ca Turcia să reintre în programul avioanelor F-35.

Întrebat despre acest subiect, Trump a declarat că administrația sa analizează situația și că o decizie va fi luată ulterior.

Afirmațiile au stârnit reacții din partea premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a avertizat că o eventuală livrare a avioanelor către Ankara ar modifica echilibrul strategic din Orientul Mijlociu.

Groenlanda rămâne un nou punct de tensiune

Controversa privind Groenlanda a revenit pe agenda summitului după ce Trump a reiterat că insula ar trebui să fie controlată de Statele Unite.

Replica a venit rapid din partea premierului danez Mette Frederiksen, care a transmis că aliații trebuie să respecte suveranitatea Danemarcei și că Groenlanda nu este de vânzare.

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Schimbul de declarații a readus în prim-plan una dintre cele mai sensibile dispute din relația Washington-Copenhaga.

Industria de apărare, în centrul atenției

Prima zi a summitului a inclus și Forumul Industriei de Apărare, unde NATO a prezentat contracte și proiecte de miliarde de dolari pentru modernizarea capabilităților Alianței.

Secretarul general Mark Rutte a descris investițiile drept „bani bine cheltuiți”, în timp ce NATO a anunțat achiziția comună a noilor aeronave de avertizare timpurie GlobalEye, program la care participă și România.

Tot în marja summitului, România s-a numărat printre statele care au anunțat înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), instituție destinată finanțării proiectelor din industria europeană de apărare.

Zelenski cere mai mult sprijin

Prezent la Ankara, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut aliaților să accelereze dezvoltarea unui sistem european de apărare antirachetă și să ofere Ucrainei mai multe sisteme de apărare aeriană.

Liderul ucrainean a susținut că experiența militară acumulată de armata ucraineană ar reprezenta un avantaj major pentru NATO și și-a exprimat speranța că discuția cu Donald Trump va produce rezultate concrete.

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A doua zi a summitului este așteptată să se încheie cu adoptarea declarației finale a liderilor NATO, document care va stabili prioritățile Alianței pentru următorii ani.

În centrul atenției vor rămâne angajamentele privind majorarea cheltuielilor de apărare, consolidarea industriei militare occidentale și continuarea sprijinului pentru Ucraina, în timp ce relația dintre Statele Unite și aliații europeni va continua să fie unul dintre cele mai importante teste pentru unitatea NATO.

Editor : C.A.