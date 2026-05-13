Donald Trump și Xi Jinping vor discuta probabil numeroase chestiuni în cadrul întâlnirii pe care o vor avea joi la Beijing. Însă, pe lângă comerț, tehnologie și conflictul din Iran, un subiect de discuție va ieși în evidență – viitorul Taiwanului, scrie The Conversation.

Taiwanul a fost mult timp o chestiune sensibilă în relațiile sino-americane. Beijingul consideră insula o provincie separatistă care trebuie reunită cu continentul. Statele Unite s-au opus mult timp unui astfel de pas. Cu toate acestea, în ultimele luni, Trump a alimentat speculațiile că ar putea fi gata să schimbe aspecte cheie ale politicii SUA în această privință, acordând potențial Beijingului concesii mult dorite.

Disponibilitatea aparentă a lui Trump de a face aceste mișcări înseamnă că Taiwanul este una dintre problemele în legătură cu care am putea asista la cele mai semnificative evoluții politice la summit. Iar acest lucru s-ar putea întâmpla pur și simplu prin faptul că președintele american, cunoscut pentru vorbăria sa, va rosti doar câteva cuvinte simple.

Politica președintelui față de Taiwan a fost inconsecventă și aparent mai maleabilă decât cea a administrațiilor anterioare. Susținătorii Taiwanului subliniază că administrația sa a aprobat recent cea mai mare vânzare de arme din istoria SUA către insulă. Dar, în același timp, el a semănat îndoieli cu privire la puterea sprijinului său pentru independența Taiwanului.

Politica SUA față de Taiwan s-a bazat în mod tradițional pe două principii. Primul este „ambiguitatea strategică”, ceea ce înseamnă că SUA refuză să declare în mod explicit dacă ar folosi în mod activ armata pentru a apăra Taiwanul de un atac al Chinei. Această politică ar trebui să descurajeze China, descurajând în același timp Taiwanul să-și declare oficial independența față de Beijing.

Al doilea principiu este „politica unei singure Chine”. Conform acestei politici, SUA recunosc Beijingul ca guvern legitim al Chinei, opunându-se în același timp oricărei soluții violente a disputei sale cu Taiwanul. De asemenea, mențin legături informale solide cu guvernul taiwanez din Taipei.

Observatorii sunt îngrijorați că Trump ar putea dilua aceste principii în timpul summitului său cu Xi. De exemplu, el ar putea afirma că SUA nu numai că „nu susțin” independența taiwaneză, ci se „opun” activ acesteia. Sau ar putea să-și reitereze comentariile anterioare, indicând că decizia dacă Xi va invada sau nu Taiwanul „depinde de el”.

Trump a declarat, de asemenea, în mod explicit că va discuta cu Xi, în cadrul summitului, despre viitoarele vânzări de arme ale SUA către Taiwan. Acest lucru încalcă una dintre așa-numitele „Șase Asigurări” pe care SUA le-a susținut față de Taiwan încă din anii 1980 și care au fost aprobate de Congresul SUA în 2016.

Chiar și obținerea unei discuții privind vânzările de arme ar fi o victorie pentru Xi, care ar saluta o oportunitate de a eroda „Șase Asigurări”. Probabil că ar încerca apoi să slăbească angajamentul SUA față de celelalte cinci, care includ angajamentul SUA de a nu-și schimba poziția cu privire la suveranitatea Taiwanului.

Mai concret, dacă Xi reușește să facă din vânzările de arme ale SUA către Taiwan un subiect legitim de negociere în relațiile sino-americane, atunci ar putea să le prevină în viitor oferind SUA concesii în alte domenii. De exemplu, dacă Trump sau un viitor președinte ar cere Beijingului ajutorul pentru soluționarea unui conflict precum cel din Iran, Beijingul ar putea cere ca preț încetarea vânzărilor de arme ale SUA către Taiwan.

Mize mari

Având în vedere reputația lui Trump de a fi un redutabil „șoim” în ceea ce privește China, atitudinea sa față de Taiwan poate părea surprinzătoare. Dar, de fapt, aceasta face parte dintr-un tipar de lungă durată.

În relațiile cu China, Trump a acordat întotdeauna prioritate problemelor economice, în timp ce părea mai puțin preocupat de securitatea aliaților regionali ai Americii. El a ridicat, de asemenea, îndoieli cu privire la faptul că Taiwanul poate fi apărat. În primul său mandat, el le-ar fi spus consilierilor săi că: „Taiwanul este la doi pași de China. Noi suntem la 8.000 de mile distanță (aproape 13.000 de kilometri, n,r,). Dacă invadează, nu putem face absolut nimic în privința asta”.

Trump este, de asemenea, extrem de pragmatic și mai puțin concentrat pe principiile abstracte ale politicii externe decât majoritatea președinților anteriori. El consideră sprijinul acordat de America aliaților precum Taiwanul ca un cadou pe care li-l oferă, unul care adesea nu merită costul. Dacă poate obține o victorie concretă pentru el însuși astăzi, sacrificând sprijinul pentru Taiwan mâine, ar putea fi dispus să o facă.

Toate aceste evoluții contează deoarece fac mai probabil un conflict violent între China și Taiwan, care ar putea implica în cele din urmă și SUA. Dacă Trump face concesii lui Xi, acesta va fi cel mai recent semnal că sprijinul SUA pentru Taiwan se clatină. Acest lucru ar putea fi interpretat la Beijing ca o permisiune de a schimba violent status quo-ul. Chiar dacă un astfel de act ar putea fi întâmpinat cu întârziere de o reacție forțată din partea Washingtonului, acesta devine mai probabil datorită poziției actuale a lui Trump.

Și mai grav pentru Trump, summitul are loc într-un moment în care puterea americană și înțelepciunea strategiei sale pe termen lung sunt vizibil puse sub semnul întrebării în Orientul Mijlociu. SUA sunt împotmolite într-un conflict de nerezolvat și și-au deteriorat grav capacitatea de descurajare în Indo-Pacific prin consumarea rapidă a muniției avansate. Nepopularitatea personală a lui Trump este, de asemenea, în creștere pe plan intern, pe fondul războiului și al consecințelor sale economice.

Această poziție slăbită face și mai probabil ca Trump să dorească să încheie un acord cu Xi pentru a contribui la încheierea războiului din Iran sau la atenuarea tensiunilor comerciale, în scopul de a ajuta economia internă. Taiwanul ar putea fi prețul plătit pentru asta – și, în cele din urmă, pentru pace.

Citește și:

VIDEO Donald Trump a ajuns la Beijing, unde îi va cere lui Xi Jinping „să deschidă China”

Vizita lui Trump la Beijing, privită cu scepticism și pregătită cu măsuri stricte de securitate: „Nu are rost să discutăm nimic”

Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale președintelui chinez și cum tratează puterile mijlocii

Editor : B.E.