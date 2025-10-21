Live TV

Summitul Trump - Putin de la Budapesta, nesigur. Întâlnirea dintre Marco Rubio și Serghei Lavrov a fost amânată

Data publicării:
vladimir putin-donald trump
Foto: Kevin Lamarque via Reuters

Speranţele preşedintelui Donald Trump de a avea foarte curând un summit cu liderul rus Vladimir Putin s-ar putea să nu se materializeze la fel de rapid cum se aştepta, după ce întâlnirea preliminară preconizată în această săptămână între principalii lor consilieri în materie de afaceri externe, Marco Rubio şi respectiv Serghei Lavrov, a fost amânată, cel puţin pentru moment, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu această problemă, transmite News.ro.

Trump a declarat joi, după o convorbire telefonică cu Putin, că au convenit ca „săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire a consilierilor de nivel înalt”.

„Întâlnirile iniţiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane, care urmează să fie desemnate”, a scris el pe Truth Social.

Cu toate acestea, întâlnirea anticipată dintre Rubio şi omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost amânată deocamdată, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN. Nu a fost clar imediat de ce întâlnirea nu va mai avea loc săptămâna aceasta, deşi una dintre surse a spus că Rubio şi Lavrov au opinii divergente cu privire la un posibil sfârşit al invaziei ruse în Ucraina.

De asemenea, nu a fost clar imediat ce impact va avea amânarea întâlnirii preliminare dintre Lavrov şi Rubio asupra summitului anticipat între Trump şi Putin de la Budapesta, Ungaria.

„Preşedintele Trump a depus eforturi constante pentru a găsi o soluţie paşnică şi diplomatică care să pună capăt acestui război fără sens şi să oprească uciderile”, a declarat pentru CNN Anna Kelly, adjunctul secretarului de presă al Casei Albe. „El a angajat cu curaj toate părţile implicate şi va face tot ce îi stă în putinţă pentru a obţine pacea”, a asigurat ea.

Rubio şi Lavrov au avut luni o convorbire telefonică şi au discutat „paşii următori” pentru a da curs convorbirii dintre cei doi preşedinţi de săptămâna trecută cu privire la o posibilă încheiere a conflictului din Ucraina, potrivit unui scurt comunicat al Departamentului de Stat al SUA. Rubio „a subliniat importanţa angajamentelor viitoare ca o oportunitate pentru Moscova şi Washington de a colabora în vederea promovării unei soluţionări durabile a războiului dintre Rusia şi Ucraina, în conformitate cu viziunea preşedintelui Trump”, potrivit comunicatului.

Kremlinul, între timp, a descris convorbirea ca o „discuţie constructivă” care a abordat „posibile măsuri concrete pentru punerea în aplicare a înţelegerilor” la care au ajuns Trump şi Putin în cadrul convorbirii.

O sursă familiarizată cu problema a declarat însă pentru CNN că, după convorbirea dintre Rubio şi Lavrov, oficialii au considerat că poziţia Rusiei nu a evoluat suficient dincolo de atitudinea sa maximalistă. Pentru moment, a spus sursa, nu este probabil ca Rubio să recomande continuarea organizării întâlnirii dintre Putin şi Trump săptămâna viitoare, dar Rubio şi Lavrov ar putea discuta din nou în această săptămână.

Au trecut mai mult de două luni de când Trump a avut ultima întâlnire faţă în faţă cu Putin la Anchorage, în Alaska. Această întâlnire, care a durat aproape trei ore, s-a încheiat fără un acord, ambii lideri lăudând în schimb progresele înregistrate. De atunci, Trump a cerut public Kievului şi Moscovei să „oprească imediat războiul”.

„Mergi pe linia de luptă, oriunde ar fi ea. Altfel, este prea complicat. Nu vei reuşi niciodată să-ţi dai seama. Te opreşti la linia de luptă”, a explicat Trump reporterilor, sâmbătă, care este viziunea sa pentru o încetare a focului.

Editor : B.E.

