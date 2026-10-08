Supraviețuitoarea injecției letale, Christa Pike, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparate. Primele cuvinte ale condamnatei

Christa Pike, condamnata care a supravieţuit execuţiei sale în Statele Unite, a fost la un pas de a fi deconectată de la aparatele care o ţineau în viaţă cu puţin timp înainte de a-şi reveni, au afirmat avocaţii săi, la o săptămână după acest fiasco care reaprinde dezbaterea privind pedeapsa capitală, scrie AFP.

Christa Pike trebuia să fie prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani. Dar ea a supravieţuit după două doze de pentobarbital, un barbituric puternic, şi a fost internată de urgenţă în spital în stare critică.

„Luni seară, credeam că ea este în moarte cerebrală şi că aparatele care o ţineau în viaţă urmau să fie oprite a doua zi. Dar marţi, spre marea surpriză a tuturor, inclusiv a mea, a echipei sale juridice şi a echipei medicale, Christa s-a trezit şi a început să vorbească”, a declarat avocatul acesteia, Randy Spivey, la finalul unei audieri în faţa unei instanţe din Tennessee (sud).

Primele cuvinte

Când şi-a revenit, „primul lucru pe care l-a spus a fost: +Unde sunt şi cine sunteţi voi?+”, a adăugat Spivey, subliniind că niciunul dintre avocaţii ei nu era prezent în acel moment.

„Cred că în prezent este furioasă şi confuză în legătură cu tot ce se întâmplă. Este foarte conştientă de faptul că statul (Tennessee, n.red.) a încercat să o execute”, a mai adăugat el, precizând că amintirile îi revin treptat.

„Are un cheag de sânge la un braţ. Suferă de pneumonie. Încă nu poate înghiţi, aşa că nu a mâncat nimic deocamdată”, a detaliat Spivey. „Ambele braţe şi picioare sunt foarte umflate şi nu ştim încă ce mobilitate va mai putea recupera la nivelul braţelor”, a continuat el, subliniind că femeia era legată cu lanţuri de picioare şi de o mână de patul de spital.

La finalul audierii, judecătoarea a dat câştig de cauză apărării, ordonând administraţiei penitenciare să păstreze toate probele materiale şi documentele legate de eşecul execuţiei.

Începând cu „tot ceea ce se afla în sala” de execuţie, în special soluţia letală, seringile şi perfuziile, inclusiv ceea ce urma să fie aruncat, a enumerat ea.

Un alt avocat al Christei Pike, Luke Ihnen, a salutat această dorinţă de „transparenţă”.

„Christa, tribunalele, media şi populaţia nu trebuie să creadă pe cuvânt ceea ce spune statul despre cele întâmplate miercurea trecută”, a subliniat el.

Oponenţii pedepsei cu moartea din Statele Unite cer ridicarea secretului asupra întregului proces: provenienţa produselor utilizate, etapele sau calificarea personalului responsabil cu execuţia.

O nouă execuție în Texas

Un alt stat din sud, Texas, a executat miercuri seară un condamnat prin injecţie letală, aceeaşi metodă folosită şi în cazul Christei Pike, 50 de ani.

În Texas, avocaţii lui Jamaal Howard, 46 de ani, au invocat în zadar „execuţia teribil eşuată a Christei Pike” pentru a-i cere guvernatorului Greg Abbott o amânare de 30 de zile pentru clientul lor. Acesta a primit acelaşi produs ca şi Christa Pike.

Execuţia sa la penitenciarul de stat din Huntsville este a 30-a de la începutul anului în ţară, toate fiind realizate prin injecţie letală.

Acestea sunt concentrate în şase state, execuţiile federale fiind rare, iar cele care ţin de justiţia militară excepţionale, ultima datând din 1961.

Preşedintele republican Donald Trump, un susţinător înfocat al pedepsei cu moartea, a validat luni execuţia de către armată a autorului unui masacru la baza militară Fort Hood din Texas, în 2009 (13 morţi), care va fi împuşcat pe 3 decembrie la bază.

Editor : Sebastian Eduard