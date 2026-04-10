Supraviețuitorii abuzurilor lui Epstein o acuză pe Melania Trump că „transferă responsabilitatea” asupra victimelor

Mai mulți supraviețuitori ai abuzurilor comise de Jeffrey Epstein o acuză pe Melania Trump că „transferă responsabilitatea” asupra victimelor, după ce prima doamnă a cerut organizarea unor audieri publice în Congres. Criticile vin în contextul în care aceasta a negat orice legătură cu Epstein și a susținut că nu a avut cunoștință despre infracțiunile acestuia, potrivit The Guardian.

„Supraviețuitorii lui Jeffrey Epstein au dat deja dovadă de un curaj extraordinar, venind în față, depunând plângeri și oferind mărturii”, au declarat, într-un comunicat, un grup de 13 persoane, precum și fratele și sora regretatei Virginia Giuffre, una dintre cele mai vocale acuzatoare ale lui Epstein.

„A le cere acum și mai mult este o deturnare a responsabilității, nu justiție.”

Reacția lor vine după ce prima doamnă a negat că ar fi avut vreo relație cu Epstein sau cu complicea acestuia, Ghislaine Maxwell. De asemenea, ea a afirmat că nu a fost o victimă a lui Epstein, că nu avea cunoștință despre infracțiunile acestuia și că infractorul sexual condamnat nu i l-a prezentat pe soțul său, Donald Trump.

„Minciunile care mă leagă de dezonorantul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi”, a spus ea, adăugând că „numeroase imagini și declarații false despre Epstein și despre mine au circulat pe rețelele sociale de ani de zile”.

Nu este clar ce acuzații specifice au determinat declarațiile sale. Consilierul său principal, Marc Beckman, a declarat pentru Reuters că aceasta „a vorbit acum pentru că a fost suficient. Minciunile trebuie să înceteze”.

În declarația sa, prima doamnă a cerut, de asemenea, Congresului să organizeze audieri publice și să obțină depoziții sub jurământ din partea supraviețuitorilor abuzurilor lui Epstein.

Într-un comunicat publicat joi seară, grupul de supraviețuitori a afirmat că prima doamnă „transferă acum responsabilitatea asupra victimelor, în condiții politizate care îi protejează pe cei aflați la putere: Departamentul de Justiție, forțele de ordine, procurorii și administrația Trump, care nu a respectat pe deplin Legea privind transparența dosarelor Epstein”.

„De asemenea, acest lucru distrage atenția de la Pam Bondi, care trebuie să răspundă pentru documentele reținute și pentru expunerea identității supraviețuitorilor”, au mai spus aceștia. „Aceste eșecuri continuă să pună vieți în pericol, în timp ce îi protejează pe cei care au facilitat abuzurile.”

„Supraviețuitorii și-au făcut partea”, se arată în comunicat.

„Acum este momentul ca cei aflați la putere să și-o facă pe a lor.”

La începutul acestei săptămâni, Departamentul de Justiție a anunțat că Pam Bondi nu va respecta citația de a se prezenta săptămâna viitoare la o audiere programată în fața Comisiei pentru supraveghere și reformă guvernamentală din Camera Reprezentanților, unde ar fi trebuit să răspundă la întrebări despre modul în care a fost gestionată ancheta privind Jeffrey Epstein și despre publicarea dosarelor aferente.

Într-o declarație separată, făcută joi, Maria și Annie Farmer, două supraviețuitoare ale abuzurilor lui Epstein, au afirmat că „nu putem vorbi în numele tuturor supraviețuitorilor, dar ceea ce ne dorim este responsabilitate, transparență și justiție”.

„Guvernul federal a gestionat defectuos ancheta Epstein de-a lungul timpului, ignorând în mod repetat supraviețuitorii, încălcându-le viața privată și refuzând să publice documentele rămase aflate la Departamentul de Justiție – inclusiv dosarul meu complet FBI din 1996”, au declarat acestea. „Dacă guvernul federal este cu adevărat angajat să sprijine supraviețuitorii, ar trebui să ne întrebe ce ne dorim și să urmeze faptele, oriunde ar duce acestea.”

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii privind reacțiile supraviețuitorilor.

Marina Lacerda, una dintre supraviețuitoarele care au semnat comunicatul de joi, a publicat și un videoclip pe rețelele sociale, în care a spus: „Ar trebui să depunem mărturie în fața Congresului, sub jurământ? Pentru ce? Spuneți-ne, vă rog, de ce. Se va schimba ceva? Va fi cineva tras la răspundere?”

„A fost adoptată legea privind transparența, au fost publicate dosarele, avem nume în acele documente, dar nimeni nu a făcut nimic”, a adăugat ea. „Și totuși, vreți să ne retraumatizați și să ne cereți să mergem în fața Congresului să ne spunem povestea, pe care deja am spus-o unora dintre ei, iar acum vreți să o spunem din nou… ca apoi să nu se întâmple nimic.”

Lisa Phillips, o altă supraviețuitoare a lui Epstein, a comentat la rândul său declarațiile primei doamne, spunând pentru Sky News că aceasta ar încerca „să le arate oamenilor că se înșală în privința mea, să se delimiteze de soțul meu”.

Întrebată despre propunerea privind audierile în Congres, Phillips a spus că înțelege îngrijorările altor supraviețuitori, dar a adăugat: „Eu privesc imaginea de ansamblu și aș spune: bine, arată-ne ce poți face. Care este următorul pas?”

Întrebată dacă și-ar dori ca prima doamnă să ia legătura cu ea și cu alți supraviețuitori pentru a le afla opiniile despre pașii următori „pe drumul spre justiție”, Phillips a răspuns: „Da, nu ar trebui să fie acesta următorul pas? De ce ai face o astfel de declarație și apoi să nu faci nimic?”

Phillips a îndemnat-o pe prima doamnă să „facă pasul următor”, adăugând: „Dacă vrei justiție sau responsabilitate, iar supraviețuitorii și publicul american vor același lucru, care este următorul pas?”

Editor : Ș.A.

