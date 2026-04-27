Suspectul Cole Allen a fost pus sub acuzare pentru tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump. Ce pedeapsă riscă el

Cole Allen, bărbatul suspectat că a deschis focul în timpul gale dineului corespondenţilor de la Casa Albă, la care participa Donald Trump, a fost pus sub acuzare luni de un tribunal din Washington pentru tentativă de asasinat asupra preşedintelui american şi două infracţiuni legate de arme.

Cole Allen, în vârstă de 31 de ani, riscă închisoarea pe viaţă dacă va fi găsit vinovat de tentativa de asasinare a lui Donald Trump în timpul dineului corespondenţilor de la Casa Albă, care a avut loc sâmbătă, la hotelul Hilton Washington.

Allen a lăsat familiei sale un manifest în care se autointitula "Asasinul Federal Prietenos" şi discuta despre planuri de a lua ca ţintă înalţi oficiali ai administraţiei Trump, care erau prezenţi în sala de bal a hotelului.



Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris luni atacul de sâmbătă seara drept "a treia tentativă majoră de asasinat împotriva lui Trump", după alte două în 2024. Ea a comparat retorica din manifest cu criticile aduse lui Trump de către adversarii săi politici.

