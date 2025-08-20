Live TV

Sute de angajaţi ai agenţiilor sanitare îi cer lui Kennedy Jr, ministrul Sănătăţii, să nu mai dezinformeze în legătură cu vaccinurile

robert kennedy jr sustine un discurs
Robert Kennedy Jr. Foto: Profimedia

Sute de angajaţi şi foşti angajaţi ai agenţiilor sanitare americane îl acuză miercuri într-o scrisoare deschisă pe secretarul pentru sănătate al administraţiei Trump, vaccinoscepticul Robert Kennedy Jr, că îi pune în pericol prin propagarea de informaţii false, informează AFP.

Acest apel survine la aproape două săptămâni după un atac armat contra sediului Centrului pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC), principala agenţie sanitară a SUA.

Un bărbat vehement contra vaccinurilor împotriva COVID-19 a vizat pe 8 august mai multe clădiri ale CDC în Atlanta, în sud-estul SUA, şi a ucis un poliţist care a intervenit. Peste 500 de cartuşe au fost găsite la faţa locului.

Acest atac „nu a fost întâmplător”, estimează funcţionarii în această scrisoare deschisă, acuzând „un context de neîncredere crescândă faţă de instituţiile publice, neîncredere alimentată de o retorică politizată care i-a transformat pe profesioniştii din domeniul sănătăţii publice, altădată consideraţi experţi demni de încredere, în ţinte de diabolizare”.

Un fenomen pe care ministrul Robert Kennedy Jr, care a distribuit de mai multe ori informaţii false cu privire la vaccinuri şi a acuzat de corupţie agenţiile pe care le conduce, este învinuit că îl alimentează, notează AFP, citată de Agerpres.

Robert Kennedy Jr „este complice la distrugerea infrastructurii de sănătate publică a SUA şi pune în pericol sănătatea naţiunii, difuzând în mod repetat informaţii sanitare eronate”, acuză semnatarii scrisorii, implorându-l pe ministru să înceteze să mai acţioneze astfel.

După ce a preluat funcţia de secretar al sănătăţii, nepotul preşedintelui asasinat JFK şi-a înmulţit anunţurile-şoc, în special cu privire la vaccinuri, împotriva consensului ştiinţific.

O schimbare de atitudine faţă de vaccinuri denunţată de numeroşi experţi. În acest context, a fost lansată o petiţie adresată Congresului care cere destituirea lui şi care a strâns până miercuri peste 12.600 de semnături.

Această scrisoare deschisă a funcţionarilor din domeniul sănătăţii, dintre care o parte au dorit să-şi păstreze anonimatul, survine în urma altor texte similare semnate de angajaţi federali pentru a denunţa acţiunile administraţiei Trump.

Drept consecinţă, aproape 140 de angajaţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului care s-au revoltat public au fost trimişi în iulie în concediu forţat.

