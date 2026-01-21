Live TV

„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”

Data publicării:
steagul sua si groenlanda
Steagul SUA și Groenlanda. Foto: Shutterstock

Convins de discursul lui Donald Trump că SUA au nevoie de Groenlanda din motive de securitate, senatorul republican Lindsey Graham le-a cerut liderilor europeni să vândă insula arctică Washingtonului.

„Nu vom lua Groenlanda cu forţa, dar avem nevoie de Groenlanda din motive foarte bune”, a declarat presei Graham după discursul liderului american.

„El m-a convins că dacă deţinem această bucată de pământ o putem fortifica altfel”, a adăugat el, conform News.ro.

Graham, un apropiat al lui Trump, a adăugat că acum îi sfătueşte pe oficialii europeni să deschidă negocieri cu privire la proprietatea teritoriului danez, „dacă au o jumătate de creier”, argumentând că, în fond, acest lucru va consolida NATO.

Declarațiile senatorului republican vin după o discuție cu preşedintele finlandez Alexander Stubb, profund îngrijorat de declaraţiile lui Trump.

Graham a recunoscut că Stubb este îngrijorat şi că „toată lumea în Europa este îngrijorată”, însă a susținut că l-a îndemnat pe preşedintele finalndez să nu se opună voinţei lui Trump de a deţine Groenlanda.

„M-am săturat de Europa care spune «o, spune-i să...»”, a declarat Graham. „Nu, tăceţi din gură. N-am să-i spun eu, duceţi-vă voi şi spuneţi-i”, a tunat el.

Amintim că preşedintele american a declarat miercuri, într-un discurs la Forumul Economic de la Davos (WEF), în Elveţia, că „tot ceea ce cer SUA este să aibă Groenlanda”. „Tot ceea ce cer eu este o bucată de gheaţă în schimbul păcii mondiale”, a adăugat Trump, precizând că nimeni n-ar putea apăra insula așa cum o pot face Statele Unite.

Citește și:

Donald Trump a confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda în discursul său de la Davos. „Ne-a costat deja mulţi bani”

Premierul britanic Keir Starmer îl sfidează pe Donald Trump în disputa privind Groenlanda: „Nu voi ceda presiunilor"

