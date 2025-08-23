Live TV

Tarifele lui Trump ar putea reduce deficitul SUA cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, estimează CBO

Noile tarife impuse de preşedintele american Donald Trump asupra importurilor ar putea reduce deficitul bugetar al Statelor Unite cu 4 trilioane de dolari în următorul deceniu, potrivit unei estimări publicate vineri de Biroul pentru Buget al Congresului (CBO), citată de Reuters

Analiza arată că, dacă majorările tarifare vor continua, veniturile suplimentare ar putea diminua deficitele primare cu 3,3 trilioane de dolari şi ar reduce plăţile de dobânzi ale guvernului federal cu încă 700 de miliarde de dolari. 

Totuşi, CBO avertizează că nivelurile actuale ale tarifelor ar putea fi contestate în negocieri comerciale sau în instanţele internaţionale.  

Veniturile generate din taxe vamale ar compensa parţial creşterea deficitului cauzată de pachetul de reduceri de taxe şi cheltuieli adoptat de republicani anul acesta, care doar acesta ar urma să adauge 3,4 trilioane de dolari la deficit în următorii zece ani.

Datoria federală a SUA a ajuns la 37,18 trilioane de dolari, conform datelor Trezoreriei. 

În ciuda veniturilor suplimentare din tarife, care în acest an fiscal au depăşit 26 de miliarde de dolari, mult peste nivelul din anul precedent, Congresul se confruntă cu un termen-limită la sfârşitul lui septembrie pentru adoptarea legilor de finanţare, altfel există riscul unui blocaj guvernamental.

Citește și: Canada va renunța la multe dintre tarifele sale de retorsiune împotriva SUA. Ce l-a determinat pe Mark Carney ia această decizie

