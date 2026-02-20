Live TV

Analiză Tarifele lui Trump, în urma deciziei Curții Supreme: semnal pozitiv pentru partenerii comerciali ai SUA, dar blocaj pentru companii

Data publicării:
Donald Trump arată cu degetul
UE studiază "cu atenţie" decizia Curţii supreme a SUA privind taxele vamale impuse de Trump. Foto: Shutterstock
Din articol
Reacția Marii Britanii și a UE Cum își vor recupera importatorii americani taxele plătite

Partenerii comerciali ai Statelor Unite au reacţionat cu un optimism prudent la decizia Curţii Supreme de vineri, care a invalidat o parte substanţială din politica tarifară globală promovată de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC. În hotărârea mult aşteptată, pronunţată cu un vot de 6-3, instanţa a stabilit că legea utilizată pentru justificarea tarifelor nu autorizează preşedintele să impună tarife”.

Regimul tarifar al lui Trump a afectat o gamă largă de ţări, de la Regatul Unit până la India şi Uniunea Europeană, iar negocierile cu state precum Vietnam şi Brazilia continuă încă.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că Londra va continua discuţiile cu administraţia americană pentru a înţelege impactul deciziei asupra tarifelor aplicate Regatului Unit şi altor state. Acesta a subliniat că, indiferent de evoluţii, Marea Britanie se bucură deja de cele mai scăzute tarife reciproce la nivel global” şi că statutul comercial privilegiat cu SUA ar trebui să rămână intact.

Regatul Unit a încheiat anul trecut, în mai, un amplu acord comercial cu Statele Unite, care a introdus o taxă generală de 10% pentru numeroase bunuri, dar a inclus şi excepţii pentru sectoare precum oţel, aluminiu, automobile şi produse farmaceutice.

Reacția Marii Britanii și a UE

Decizia Curţii Supreme vizează în principal tarifele reciproce, astfel încât mare parte din prevederile acordului bilateral, inclusiv tarifele preferenţiale sectoriale, rămân neafectate.

Totuşi, British Chambers of Commerce a avertizat că hotărârea Curţii nu clarifică deloc apele tulburi” privind regimul tarifar. William Bain, şeful departamentului de politici comerciale, a atras atenţia că preşedintele dispune în continuare de alte instrumente legale pentru a menţine tarifele actuale aplicate oţelului şi aluminiului.

Decizia ridică şi întrebări privind felul în care importatorii americani îşi pot recupera taxele plătite, precum şi dacă exportatorii britanici ar putea primi o parte din eventualele rambursări, în funcţie de condiţiile comerciale stabilite prin contracte, a mai spus Bain.

Cum își vor recupera importatorii americani taxele plătite

La nivelul Uniunii Europene, Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerţ şi securitate economică, a subliniat că firmele de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de stabilitate şi predictibilitate”.

Comisia rămâne în contact strâns cu administraţia SUA pentru a clarifica paşii următori şi continuă să pledeze pentru taxe reduse şi pentru un proces de liberalizare comercială.

Federaţia industrială germană BDI a solicitat vineri Uniunii Europene să obţină rapid clarificări din partea Statelor Unite privind impactul asupra acordului comercial transatlantic.

Wolfgang Niedermark, membru al consiliului BDI, a declarat că decizia transmite un semnal puternic pentru un sistem comercial bazat pe reguli”, dar a avertizat că firmele au nevoie de predictibilitate, iar incertitudinea actuală continuă să le afecteze planificarea.

Federaţia se aşteaptă ca administraţia americană să caute modalităţi alternative pentru a menţine tarifele existente sau pentru a introduce măsuri de protecţie similare.

Citește și:

Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
liviu gheorghe odagiu
2
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
3
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: influența discretă a lui Paolo Zampolli
President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
„Caută acum un plan B”. Avertisment după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele: „Are la dispoziție mai multe temeiuri juridice”
USA vs Iran
La o zi după termenul stabilit de Trump pentru o decizie, Iranul a anunțat când va prezenta SUA un proiect al unui acord nuclear
Xi Jinping şi Donald Trump
Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă”
Usa,National,Flag,Waving,In,The,Wind,In,Front,Of
Majoritatea taxelor vamale impuse de Trump în 2025 sunt ilegale, a decis Curtea Supremă. Reacția președintelui american: „E o rușine”
Recomandările redacţiei
Generalul (r) Virgil Bălăceanu.
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, despre „apetitul” românilor...
medici in sala de operatie
Problema medicilor care lucrează și la privat: cazul unui chirurg în...
USS Gerald R Ford
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul...
autobuz stb in zapada
Noi amenzi aplicate primăriilor de sector pentru modul în care s-a...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 kmp în sud. Condiția în care Kievul ar putea face un compromis teritorial
FIFA şi UEFA, acuzate de „complicitate la crime de război” într-o plângere depusă la Curtea Penală Internaţională
Un cameraman a devenit vedetă neașteptată la Olimpiadă: a inventat o tehnică nouă prin care patinează și filmează alături de concurenți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la...
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
piata rosie din moscova
Muzeul Gulagului din Rusia va fi desfiinţat şi înlocuit cu unul dedicat crimelor naziste
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...