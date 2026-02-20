Partenerii comerciali ai Statelor Unite au reacţionat cu un optimism prudent la decizia Curţii Supreme de vineri, care a invalidat o parte substanţială din politica tarifară globală promovată de preşedintele Donald Trump, transmite CNBC. În hotărârea mult aşteptată, pronunţată cu un vot de 6-3, instanţa a stabilit că legea utilizată pentru justificarea tarifelor „nu autorizează preşedintele să impună tarife”.

Regimul tarifar al lui Trump a afectat o gamă largă de ţări, de la Regatul Unit până la India şi Uniunea Europeană, iar negocierile cu state precum Vietnam şi Brazilia continuă încă.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că Londra va continua discuţiile cu administraţia americană pentru a înţelege impactul deciziei asupra tarifelor aplicate Regatului Unit şi altor state. Acesta a subliniat că, indiferent de evoluţii, Marea Britanie se bucură deja de „cele mai scăzute tarife reciproce la nivel global” şi că statutul comercial privilegiat cu SUA ar trebui să rămână intact.

Regatul Unit a încheiat anul trecut, în mai, un amplu acord comercial cu Statele Unite, care a introdus o taxă generală de 10% pentru numeroase bunuri, dar a inclus şi excepţii pentru sectoare precum oţel, aluminiu, automobile şi produse farmaceutice.

Reacția Marii Britanii și a UE

Decizia Curţii Supreme vizează în principal tarifele reciproce, astfel încât mare parte din prevederile acordului bilateral, inclusiv tarifele preferenţiale sectoriale, rămân neafectate.

Totuşi, British Chambers of Commerce a avertizat că hotărârea Curţii „nu clarifică deloc apele tulburi” privind regimul tarifar. William Bain, şeful departamentului de politici comerciale, a atras atenţia că preşedintele dispune în continuare de alte instrumente legale pentru a menţine tarifele actuale aplicate oţelului şi aluminiului.

Decizia ridică şi întrebări privind felul în care importatorii americani îşi pot recupera taxele plătite, precum şi dacă exportatorii britanici ar putea primi o parte din eventualele rambursări, în funcţie de condiţiile comerciale stabilite prin contracte, a mai spus Bain.

Cum își vor recupera importatorii americani taxele plătite

La nivelul Uniunii Europene, Olof Gill, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru comerţ şi securitate economică, a subliniat că firmele de pe ambele maluri ale Atlanticului depind de „stabilitate şi predictibilitate”.

Comisia rămâne în contact strâns cu administraţia SUA pentru a clarifica paşii următori şi continuă să pledeze pentru taxe reduse şi pentru un proces de liberalizare comercială.

Federaţia industrială germană BDI a solicitat vineri Uniunii Europene să obţină rapid clarificări din partea Statelor Unite privind impactul asupra acordului comercial transatlantic.

Wolfgang Niedermark, membru al consiliului BDI, a declarat că decizia transmite „un semnal puternic pentru un sistem comercial bazat pe reguli”, dar a avertizat că firmele au nevoie de predictibilitate, iar incertitudinea actuală continuă să le afecteze planificarea.

Federaţia se aşteaptă ca administraţia americană să caute modalităţi alternative pentru a menţine tarifele existente sau pentru a introduce măsuri de protecţie similare.

Citește și:

Când va merge Donald Trump în China. Anunțul unui oficial al Casei Albe: „Va fi o vizită tumultuoasă”