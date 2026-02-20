Agenda economică a președintelui Donald Trump a suferit o lovitură majoră când Curtea Supremă a SUA a anulat vineri multe dintre cele mai drastice tarife impuse de acesta. Deși Trump are opțiuni pentru a restabili unele dintre taxele vamale el pierde cel mai puternic instrument de a le impune aproape după bunul plac, ca monedă de schimb în negocierile cu alte țări, scrie The Conversation într-o analiză la cald a noului război dintre Donald Trump și sistemul de justiție american.

Într-o decizie luate cu 6 voturi la 3, din 20 februarie 2026, Curtea a hotărât că utilizarea de către Trump a Legii privind puterile economice în caz de urgență internațională (International Emergency Economic Powers Act, IEEP Act) din 1977 pentru a impune unilateral tarife altor țări era neconstituțională. Din ianuarie 2025, Trump a utilizat legea pentru a impune tarife aproape tuturor celorlalte țări de pe glob.

Kent Jones, profesor emerit de economie la Babson College în SUA și autor al analizei din The Conservation, spune că, în calitatea sa de economist specializat în comerț, nu a fost deosebit de surprins de această hotărâre. În cadrul dezbaterilor orale, mai mulți judecători s-au arătat sceptici în mod deschis cu privire la capacitatea președintelui de a revendica puteri practic nelimitate de a stabili tarife fără o autorizare specifică din partea Congresului. Deși hotărârea Curții răspunde la unele întrebări cu privire la legalitatea tarifelor impuse de Trump, ea lasă multe alte întrebări fără răspuns.

Care sunt tarifele împotriva cărora s-a pronunțat instanța?

Tarifele pe care curtea le-a declarat ilegale includ tarifele „reciproce” impuse de Trump pentru a se alinia la valoarea barierelor comerciale stabilite de alte țări. Acestea variau de la 34% pentru China la o bază de referință de 10% pentru restul lumii.

Ele includ, de asemenea, un tarif de 25% pentru unele mărfuri din Canada, China și Mexic, pe motivul că aceste țări nu ar fi reușit să limiteze fluxul de fentanil către SUA.

Prin anularea acestor tarife, Curtea Supremă va obliga probabil SUA să revină la situația de dinainte de impunerea lor, la 2 aprilie 2025, sau „ziua eliberării”, cum a numit-o Trump.

De ce a decis Curtea Supremă împotriva tarifelor?

Majoritatea tarifelor impuse de Trump s-au bazat pe IEEP Act pentru a oferi o justificare legală. Deși legea permite președintelui să răspundă la situații de urgență economică cu măsuri precum embargouri și confiscări de active, ea nu autorizează în mod specific utilizarea tarifelor impuse unilateral.

Acesta a fost un punct important subliniat în decizia Curții Supreme. În toate celelalte legi pe care președintele le poate utiliza pentru a impune tarife, există o formulare specifică care precizează modul în care pot fi impuse tarifele, formulare care lipsește din IEEP Act.

Decizia majoritară, la care s-au alăturat trei judecători conservatori ai curții, a stabilit că președintele și-a depășit puterile de a stabili tarife, în baza articolului 1, secțiunea 8, din Constituția SUA. Orice delegare a competențelor de stabilire a tarifelor în situații de urgență către președinte trebuie să fie în conformitate cu această dispoziție.

De asemenea, este de remarcat faptul că Trump a declarat deschis că unul dintre avantajele tarifelor era veniturile pe care le generau. Însă decizia majoritară a subliniat că aceasta reprezenta o competență prezidențială neautorizată de a percepe taxe, care este, de asemenea, reglementată de dispoziția articolului 1, secțiunea 8, care atribuie această competență exclusiv Congresului SUA.

Ce înseamnă acest lucru pentru politica comercială a lui Trump?

Trump a folosit tarifele din IEEP Act ca pârghie pentru a negocia numeroase acorduri bilaterale cu partenerii comerciali ai SUA. Acum că tarifele au fost declarate neconstituționale, multe țări ar putea solicita renegocierea acordurilor.

Decizia nu acoperă toate tarifele administrației, inclusiv tarifele de securitate națională impuse în temeiul secțiunii 232 pentru industrii specifice, cum ar fi automobile, oțel și aluminiu, și secțiunea 301, o lege care permite președintelui să impună tarife împotriva unor țări individuale dacă acestea au impus acțiuni comerciale neloiale sau discriminatorii împotriva SUA. Aceasta acoperă unele dintre tarifele aplicate importurilor din China.

Ce alte opțiuni are Trump pentru a obține rezultate similare?

Trump a folosit sau a amenințat adesea că va folosi tarifele prevăzute de IEEP Act din motive politice, inclusiv împotriva Braziliei pentru urmărirea penală a unui fost președinte, împotriva Mexicului pentru imigrație și împotriva Canadei pentru planurile sale de a semna un acord comercial cu China, precum și din alte motive.

Decizia Curții Supreme va face mai dificilă utilizarea de către Trump a tarifelor și a amenințărilor cu tarife în acest mod. Unul dintre rezultate este că limitele constituționale stabilite de judecători asupra puterilor prezidențiale de stabilire a tarifelor ar trebui să limiteze justificarea tarifelor din motive politice.

Principalele căi pentru noi tarife ca răspuns la decizia Curții Supreme sunt secțiunile 232 și 301, menționate mai sus. Președintele ar putea încerca să convingă Congresul să adopte o nouă legislație care să îi extindă puterile tarifare, dar acest lucru pare puțin probabil într-un an electoral.

Cu toate acestea, este important de înțeles că Trump a ales să utilizeze IEEP Act ca motor al politicii sale comerciale, deoarece a interpretat-o ca oferindu-i libertate deplină în ceea ce privește puterea nelimitată de a impune tarife fără restricții suplimentare din partea Congresului.

Pentru a impune tarife similare în temeiul secțiunii 232, de exemplu, fiecare ordin tarifar trebuie să se concentreze asupra unei singure industrii, iar Departamentul Comerțului trebuie să emită un raport care să documenteze situația de urgență aplicabilă respectivei industrii. Se presupune că Trump se va pregăti să utilizeze secțiunea 232 pentru un număr mare de industrii, în plus față de cele acoperite în prezent de această lege.

Pentru cel puțin unele dintre țările cu care Trump a negociat deja acorduri comerciale bilaterale, multe dintre exporturile lor nu ar fi acoperite de tarifele prevăzute în secțiunea 232, de aceea este probabil ca aceste țări să solicite o renegociere.

Companiile americane vor primi rambursări pentru tarifele pe care le-au plătit deja?

Decizia Curții Supreme pare să nu abordeze problema rambursărilor tarifare, dar multe companii au indicat deja că le vor solicita.

În principiu, orice companie americană care deține chitanțe tarifare care documentează plata tarifelor ar fi eligibilă pentru o rambursare dacă Curtea Supremă aprobă această măsură.

Care sunt consecințele politice ale acestei decizii?

Deoarece opinia publică cu privire la tarifele lui Trump este deja negativă, președintele va trebui să facă față unei reacții negative la orice încercare de a înlocui tarifele respinse cu altele noi.

Va fi interesant de văzut cum vor reacționa republicanii din Congres la strategia tarifară a lui Trump, având în vedere alegerile intermediare care se apropie. De exemplu, republicanii din statele care se învecinează cu Canada ar putea respinge eforturile suplimentare de a reduce comerțul cu vecinul lor din nord.

Acest lucru ar putea impune o constrângere suplimentară asupra politicii tarifare a lui Trump.

Editor : B.E.