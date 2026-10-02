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Țările G7 au cedat în fața SUA. Donald Trump: „Au convenit să pună la dispoziție o cantitate uriașă din stocurile de motorină”

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Kananaskis, Alberta, Kanada, 17.06.2025: Mountain Lodge: G7-Gipfel 2025: Donald Trump kommt zum Familienfoto (Foto: Mich
Președintele american Donald Trump, la summitul G7 din Canada, 16 iunie 2025 Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri într-o postare pe Truth Social că țările europene au convenit să pună la dispoziție o „cantitate uriașă” din rezervele lor de motorină, relatează dpa. După o reuniune virtuală desfășurată vineri, liderii G7 au decis să pună la dispoziție 100 de milioane de barili din rezervele energetice, conform BBC.

Liderul de la Casa Albă a anunțat că europenii „tocmai au convenit să pună la dispoziție o cantitate uriașă din stocurile lor considerabile de motorină. Procesul va începe imediat”.

Grupul afirmă că a „convenit asupra unor măsuri decisive și coordonate pentru stabilizarea aprovizionării imediate cu energie, protejarea gospodăriilor și a întreprinderilor împotriva șocurilor de preț și consolidarea rezilienței pe termen lung a sistemelor energetice globale”.

Acest lucru include coordonarea programelor de întreținere la nivelul rafinăriilor din țările G7 „pentru a preveni întreruperile simultane ale capacității de producție”.

Grupul afirmă că încurajează, de asemenea, colaborarea cu țările care dispun de o capacitate semnificativă de rafinare „pentru a stimula producția globală de produse rafinate, în special motorină”.

Se precizează că punerea la dispoziție a celor 100 de milioane de barili va începe „imediat, pe parcursul a patru luni” și va include o „punere la dispoziție substanțială de motorină, concentrată la începutul perioadei, în primele 20 de zile, de către membrii și partenerii G7”.

Grupul își reafirmă, de asemenea, angajamentul de a evita restricțiile la exportul produselor energetice între țările G7 și face apel la toți producătorii „să se abțină de la impunerea unor interdicții” care ar putea agrava situația. De asemenea, condamnă atacul Iranului asupra vecinilor săi și afirmă că va menține sancțiunile împotriva Rusiei.

Creșterile prețurilor la motorină și benzină l-au determinat anterior pe Trump să ia în considerare suspendarea exporturilor de motorină către UE. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat joi că Europa ar trebui să „pună imediat la dispoziție cantități suplimentare” pentru a reduce prețurile.

Prețurile motorinei s-au dublat în Europa de la începutul războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie, iar prețurile benzinei au crescut cu 140%, potrivit Comisiei.

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Editor : A.M.G.

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