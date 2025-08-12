Live TV

Taxele lui Trump s-au întors ca un bumerang împotriva americanilor. Cu cât scot aceștia mai mult din buzunare pentru cumpărături

Trump Signs Executive Orders At The White House
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Preţurile de consum în SUA au crescut moderat în iulie, în linie cu estimările, dar probabil inflaţia va creşte în următoarele luni, taxele vamale anunţate de preşedintele Trump afectând costul mărfurilor importate.

De la o lună la alta, preţurile de consum au crescut cu 0,2% în iulie, după ce s-au majorat cu 0,3% în iunie, potrivit datelor publicate marţi de Biroul de Statistică de la Departamentul american al Muncii (BLS). Analiştii estimau un nivel al inflaţiei de 0,2%.

Indicele preţurilor de consum a înregistrat un avans de 2,7% în ritm anual în iulie, după o creştere similară precedentă, în timp ce analiştii estimau un nivel al inflaţiei de 2,8%. De asemenea, inflaţia de bază, care exclude produsele volatile precum alimentele şi energia, a înregistrat o creştere de 3,1% în iulie, după un avans de 2,9% luna precedentă.

De la o lună la alta, inflaţia de bază a crescut luna trecută cu 0,3%, cel mai semnificativ avans din ianuarie, după ce a urcat cu 0,2% în iunie.

Raportul privind preţurile de consum în SUA vine pe fondul sporirii temerilor privind calitatea informaţiilor privind inflaţia şi forţa de muncă, după ce reducerile bugetare şi concedierile au dus în unele zone la suspendarea colectării anumitor date.

Temerile au fost amplificate după ce preşedintele Donald Trump a demis-o luna aceasta pe Erika McEntarfer, şeful Biroului de Statistici privind Ocuparea Forţei de Muncă (BLS), după publicarea datelor privind rata şomajului şi revizuirea în scădere a informaţiilor privind numărul de locuri de muncă nou create în mai şi iunie. Luni, Trump a informat că l-a numit luni pe E.J.Antoni, un economist din cadrul unui centru de reflecţie foarte conservator, la conducerea principalei agenţii de statistici economice a SUA.

"Sunt bucuros să anunţ că îl numesc pe foarte reputatul economist E.J.Antoni în funcţia de comisar al Biroului de Statistici privind Ocuparea Forţei de Muncă (BLS)", a anunţat Trump de reţeaua sa socială Truth Social.

"Economia noastră este înfloritoare şi E.J. va veghea ca cifrele publicate să fie ONESTE şi CORECTE", a adăugat Trump, scriind, după cum obişnuieşte, cuvinte întregi cu majuscule.

Taxele vamale par să fi majorat costul unor produse importate: preţurile la încălţăminte au crescut cu 1,4% în iulie, comparativ cu luna precedentă, şi cu 0,9% faţă de iulie 2024. La mobilă, preţurile au crescut cu 0,9% în iulie, comparativ cu luna precedentă, şi cu 3,2% faţă de iulie 2024.

Marile companii americane au majorat preţurile ca răspuns la taxele vamale, inclusiv firme ca Ralph Lauren, Under Armour, Warby Parker şi Procter & Gamble.

Luna trecută, Rezerva Federală a SUA a menţinut dobânda de referinţă la un interval cuprins între 4,25% şi 4,50%. Preşedintele Fed, Jerome Powell, întrebat de jurnalişti în legătură cu anticipata creştere a preţurilor în urma taxelor vamale, a răspuns: "Un caz de bază, rezonabil, este că acestea au un efect excepţional. Cred că am reţinut că procesul va fi probabil mai lent decât ne aşteptam şi va fi nevoie de timp pentru a fi înţeles complet".

Creşterea preţurilor ajută la explicarea reticenţei Fed de a reduce dobânzile, în pofida solicitărilor repetate ale preşedintelui Donald Trump de relaxare a politicii monetare.

