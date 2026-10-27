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Ted Bundy, identificat ca ucigașul unei adolescente din Utah după cinci decenii. Detaliile care au schimbat ancheta

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Ted Bundy, criminal în serie
Ted Bundy a recunoscut o parte din crimele pe care le-a făcut abia cu puțin timp înainte să fie executat. Colaj foto: Profimedia Images
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Autoritățile din statul american Utah au folosit tehnologie ADN avansată pentru a-l lega pe criminalul în serie Ted Bundy de uciderea unei fete de 17 ani, al cărei corp a fost descoperit de vânători acum 52 de ani, potrivit BBC.

Melissa Ann Smith, fiica unui șef de poliție locală, a fost găsită pe 27 octombrie 1974 cu semne de viol și tortură. În aprilie, oficialii din Utah au identificat-o pe adolescenta Laura Ann Aime ca fiind o altă victimă a lui Bundy. Probele adunate în urma acestui caz au fost ulterior folosite pentru a ajuta la rezolvarea cazului lui Smith.

Înainte de moartea sa prin execuție în 1989, Bundy mărturisise că a ucis alte două adolescente în Utah. El a fost asociat cu cel puțin 30 de crime în SUA.

Într-o conferință de presă de marți, sergentul Mike Reynolds din comitatul Utah a declarat că există mai multe cazuri Bundy care sunt încă examinate în stat. „Cu fiecare caz închis, fie ca noi să ștergem memoria lui Ted Bundy”, a spus el.

Șeriul comitatului Salt Lake, Rosie Rivera, a adăugat că acest caz ar trebui să fie un semn pentru alte victime ale unor cazuri nerezolvate „că există speranță”.

„Criminalistica se schimbă în fiecare zi și avem capacitatea de a analiza aceste cazuri iar și iar”, a spus ea.

De asemenea, ea i-a lăudat pe detectivi pentru că au păstrat probele din caz atât de mult timp, spunând că acest lucru „demonstrează necesitatea de a păstra probele chiar și după ce trec decenii”.

În aprilie, directorul Biroului de Servicii Criminalistice din Utah a declarat pentru Salt Lake Tribune că în stat existau 444 de anchete privind decesele nerezolvate, inclusiv 258 de omucideri.

Bundy se numără printre cei mai infami criminali în serie din America și și-a început seria atacând victime în nord-vestul SUA. Cunoscut pentru faptul că aborda adesea femeile în locuri publice, le câștiga încrederea cu farmecul său sau cu o rană falsă, apoi le ademena în zone retrase și le ucidea.

A fost arestat pentru prima dată în 1975 pentru răpirea unei femei și condamnat la 15 ani de închisoare. Dar în 1977 a evadat sărind pe fereastra bibliotecii închisorii.

A fost recapturat timp de opt zile, apoi a evadat din nou, continuând să ucidă până când a fost prins în cele din urmă în 1978.

Editor : Ș.R.

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