Președintele american Donald Trump ar fi reușit în cele din urmă ceea ce ani întregi de avertismente din partea Parisului și Bruxellesului nu au putut: să-i convingă pe susținătorii pieței libere din Europa că dependența de tehnologia americană reprezintă o vulnerabilitate. Prin amenințările sale la adresa Groenlandei, sancțiunile împotriva oficialilor internaționali și disponibilitatea de a transforma dependența Europei de firmele americane într-o armă, președintele SUA a eliminat ultimele urme de rezistență față de inițiativa condusă de Franța de a promova companiile tehnologice europene în detrimentul alternativelor americane, arată o analiză realizată de Politico.

Miercuri, Comisia Europeană urmează să dezvăluie așa-numitul pachet de suveranitate tehnologică, menit să reducă dependența de firmele străine. Deși primele proiecte obținute de Politico sugerează că Bruxellesul va evita să impună o ruptură completă cu tehnologia străină, impulsul din spatele eforturilor pentru independența digitală este acum imposibil de ignorat.

„Oamenii au realizat în sfârșit că nimic nu exercită mai multă putere decât tehnologia”, a declarat Sebastiano Toffaletti, secretar general al European DIGITAL SME Alliance, un grup de lobby care militează pentru promovarea alternativelor la giganții tehnologici americani.

„Nu este doar o marfă”, a adăugat Toffaletti. „Este o modalitate de a exercita putere și influență și, prin urmare, Europa trebuie să aibă propria sa tehnologie”

Pachetul reprezintă punctul culminant al neliniștii crescânde față de dependența continentului de tehnologia americană, care stă la baza tuturor aspectelor, de la comunicarea prin e-mail, stocarea și prelucrarea datelor publice și private, până la multe dintre instrumentele care susțin serviciile guvernamentale.

Cu doar câțiva ani în urmă, rezistența manifestată de țări precum Olanda și Danemarca a blocat o inițiativă condusă de Franța menită să împiedice stocarea celor mai sensibile date ale UE pe servere situate în Statele Unite. Criticii au catalogat această inițiativă drept un protecționism abia mascat, care ar putea avea efecte negative și ar putea afecta economia europeană.

Primul semnal de alarmă a venit de la fostul președinte american Joe Biden, care a impus reguli care restricționează exportul de cipuri de IA către unele țări europene cu doar câteva zile înainte de a părăsi funcția, a amintit Bart Groothuis, un membru olandez al Parlamentului European care a recunoscut o „schimbare radicală” față de opoziția sa anterioară față de renunțarea la tehnologia americană.

„A fost un indiciu clar că marele nostru aliat urma să ne colonizeze, că ar trebui să fim complet dependenți de IA americană”, a spus Groothuis.

Cartea de joc a lui Trump

Apoi, Trump a recunoscut vulnerabilitatea Europei și a exploatat-o.

Sancțiunile administrației sale împotriva oficialilor Curții Penale Internaționale - ca răspuns la emiterea unui mandat de arestare pentru prim-ministrul Israelului pentru presupuse crime de război în Gaza - au scos la iveală pericolul de a te baza pe infrastructura digitală a SUA.

Oficialii de vârf ai curții au fost excluși din sistemele de plăți americane utilizate pe scară largă, precum Visa și Mastercard, precum și din servicii precum Amazon, Airbnb și Booking.com.

„Locuiesc la câțiva kilometri distanță de Curtea Penală Internațională”, a spus Groothuis. „A fost un șoc imens.”

Însă amenințările lui Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei - un teritoriu autonom din cadrul Regatului Danemarcei - au concretizat temerile chiar și în rândul celor mai fideli aliați ai Americii.

„Obișnuiam să fim unul dintre statele membre care luptau cel mai mult pentru a menține piața cloud deschisă”, a spus un oficial danez, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis, în timp ce politicienii țării poartă discuții pentru formarea următorului guvern.

„Încă suntem, dar, din păcate, lumea s-a schimbat și ne-am adaptat poziția în consecință”, a spus oficialul danez. „Situația din Groenlanda a accelerat cu siguranță lucrurile.”

Schimbarea de la Copenhaga reflectă o schimbare mai amplă la nivelul întregii Europe. Ceea ce era odată considerat o încercare a Franței de a înclina piața în favoarea furnizorilor europeni este acum privit din ce în ce mai mult prin prisma securității, a pârghiei și a riscului geopolitic.

Nu există „altă sursă reală a problemei decât Trump, imprevizibilitatea, amenințările, disponibilitatea de a transforma în armă” dependența Europei de firmele americane, a declarat Zach Meyers, director de cercetare la think tank-ul CERRE. „SUA par un partener mai periculos și... companiile implicate, într-o anumită măsură, vor fi supuse capriciilor președintelui.”

Poate Europa să-i mulțumească lui Trump pentru că a făcut ca riscurile dependenței tehnologice să fie imposibil de ignorat? „Fără îndoială”, a spus legislatorul olandez Groothuis.

Limitele suveranității

Cu toate acestea, pachetul de măsuri scoate la iveală și limitele noului consens european. Deși guvernele sunt din ce în ce mai de acord că dependențele strategice reprezintă un risc, ele rămân divizate în privința soluției potrivite.

În loc să impună o ruptură cu furnizorii americani, proiectele de documente obținute de Politico sugerează că Comisia se va concentra pe mobilizarea investitorilor privați, promovarea alternativelor open-source și stimularea producției interne de cipuri.

Conform propunerii, care va fi transmisă acum guvernelor naționale și Parlamentului European pentru negocieri, Comisia va solicita guvernelor să evalueze potențialele vulnerabilități. De asemenea, aceasta va avea competența de a decide dacă o țară, precum SUA, este de încredere pentru a furniza tehnologie sectoarelor cele mai sensibile ale economiei europene, au declarat pentru Politico două persoane la curent cu ultimele detalii.

Însă guvernele naționale vor avea în mare măsură libertatea de a decide cum să acționeze pentru a se proteja de vulnerabilitățile străine, fiind lăsate să evalueze riscul de a se pune în conflict cu Washingtonul.

Comisia a procedat cu prudență în relațiile sale cu administrația Trump, având grijă să nu compromită un acord comercial proaspăt semnat care a contribuit la evitarea celor mai grave dintre tarifele cu care amenința președintele SUA. Comisia va fi atentă, atunci când va prezenta pachetul privind suveranitatea tehnologică, să nu dea impresia că vizează în mod special companiile americane.

„Suveranitatea tehnologică rămâne fundamentată pe deschidere, parteneriat și concurență loială și nu echivalează cu izolarea, protecționismul sau decuplarea tehnologică”, urmează să declare Comisia la prezentarea pachetului, potrivit proiectului preliminar obținut de Politico.

Neliniștea este evidentă și în alte măsuri pe care le ia Comisia. Chiar în timp ce Bruxellesul se pregătește să-și declare independența tehnologică, Comisia propune ca UE să adere la Pax Silica, un nou club condus de SUA care are ca scop securizarea lanțurilor de aprovizionare din domeniul inteligenței artificiale, potrivit unui document pregătitor nedatat pentru o reuniune a ambasadorilor UE de miercuri.

Este posibil ca Trump să fi dat un impuls eforturilor Europei de a-și asigura suveranitatea tehnologică. Totuși, el a oferit Bruxellesului toate motivele pentru a proceda cu prudență, se mai arată în analiza Politico.

