Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a vorbit la telefon sâmbătă cu preşedintele american, Donald Trump, în aceeaşi zi în care ambele ţări au lansat un atac asupra Iranului vizând liderii guvernului Republicii Islamice, transmite The Times of Israel.



Biroul lui Netanyahu a publicat o fotografie în care acesta este văzut vorbind la telefon în biroul său, având pe masă o hartă a regiunii, un dosar cu documente şi cartea „Aliaţi în război”, despre puterile aliate din timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945).

În mesajul care însoţeşte fotografia, se indică doar că imaginea a fost realizată în timpul unei conversaţii între cei doi lideri, despre care Administraţia americană nu a oferit încă informaţii.



Israelul a întreprins sâmbătă, împreună cu Statele Unite, un atac comun la scară largă împotriva unor ţinte din Teheran şi alte oraşe din Iran, precum Tabriz (nord-vest) şi Isfahan (centru), care a cauzat zeci de morţi pe teritoriul iranian, printre care 85 într-o şcoală primară de fete.



Ulterior, Iranul şi-a extins răspunsul militar asupra bazelor militare pe care Washingtonul le deţine în tot Orientul Mijlociu şi a lansat valuri de rachete împotriva Israelului pe parcursul zilei, care au declanşat alarmele în întreaga ţară.



Autorităţile israeliene au raportat doar un rănit uşor în urma acestor atacuri în oraşul de coastă Haifa, care a fost atacat în mai multe rânduri în aşa-numitul război de douăsprezece zile cu Iranul din iunie anul trecut, deoarece găzduieşte obiective strategice, precum o rafinărie.

