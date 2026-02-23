Live TV

Tensiuni comerciale între SUA și China: Beijingul solicită ridicarea taxelor vamale unilaterale impuse de Washington

Senatul SUA
Rezoluțiile privind tarifele sunt caracterizate drept „o mustrare la adresa tarifelor în sine și a lui Trump”, care și-a depășit autoritatea și a ocolit Congresul. REUTERS/Nathan Howard

Beijingul a afirmat luni că evaluează consecinţele deciziei Curţii Supreme a Statelor Unite de a anula o mare parte din taxele vamale impuse de preşedintele american Donald Trump şi a îndemnat Washingtonul să ridice măsurile comerciale unilaterale, notează AFP.

Am luat act de decizia Curţii Supreme a Statelor Unite privind taxele vamale şi efectuăm în prezent o evaluare completă a conţinutului şi impactului acesteia, a afirmat Ministerul Comerţului într-un comunicat. China îndeamnă Statele Unite să anuleze taxele vamale unilaterale impuse partenerilor săi comerciali, a adăugat documentul.

China, a doua economie a lumii şi partener comercial cheie al Statelor Unite, a fost vizată în mod special de politica tarifară agresivă implementată de Donald Trump după revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025.

Cele două ţări au purtat timp de luni de zile un adevărat război comercial cu repercusiuni mondiale, folosind taxe vamale şi diverse restricţii, înainte ca Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping să convină în octombrie asupra unui armistiţiu a cărui fragilitate este subliniată de experţi.

Curtea Supremă a Statelor Unite a anulat vineri o mare parte din taxele vamale impuse de Donald Trump, hotărând că urgenţa economică invocată pentru a ocoli aprobarea prealabilă a Congresului nu a fost dovedită.

Trump va călători în China între 31 martie şi 2 aprilie, potrivit unui oficial al Casei Albe. 

Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor comuniști sau doar o epurare a prezenței chineze?

