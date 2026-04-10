Tensiuni între Casa Albă și Vatican. Reprezentanții Administrației Trump, „presiuni” asupra ambasadorului Sfântului Scaun la Washington

Ziarul Financial Times a relatat că oficialii administrației Trump l-au amenințat pe reprezentantul Papei Leo al XIV-lea la Washington, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Casa Albă și Vatican cu privire la politica externă a SUA, scrie TVP World.

Conform raportului, amenințarea a apărut în timpul unei întâlniri între cardinalul Christophe Pierre, pe atunci nunțiu papal, ambasadorul Vaticanului în SUA, și înalți oficiali americani din domeniul apărării.

Pierre, diplomat al Vaticanului, s-a întâlnit cu subsecretarul de stat pentru politici de apărare, Elbridge Colby, la Pentagon, în ianuarie. La începutul acestei săptămâni, The Free Press a relatat că oficialii americani au folosit întâlnirea pentru a critica un discurs pe care Papa Leo al XIV-lea l-a ținut la începutul acelei luni și că au interpretat remarca sa ca fiind un atac la adresa politicilor președintelui Donald Trump, scrie The Independent.

De atunci, Departamentul Apărării a calificat caracterizarea publicației drept „extrem de exagerată și distorsionată”.

Acum, un oficial al Vaticanului a declarat că întâlnirea a fost pe alocuri „tensionată” și „agresivă”, dar că „nu a fost vorba de amenințări”, potrivit The Pillar, un site de știri care relatează despre Biserica Catolică.

Discuția a fost descrisă, de asemenea, ca fiind sinceră din partea ambelor părți, un oficial menționând că Pierre „și-a făcut și el auzită vocea”, a raportat The Pillar.

Cu toate acestea Financial Times scrie că un oficial american anonim a adus în discuție momentul în care un rege francez a numit un papă în orașul francez Avignon pentru a se opune papei de la Roma, lucru care nu poate fi perceput decât ca o amenințare.

Papa Leon, primul pontif născut în America, s-a evidențiat ca un critic deschis al conflictului cu Iranul.

După ce Trump a distribuit la începutul acestei săptămâni o postare pe Truth Social în care amenința că va distruge civilizația iraniană, Leo a emis o declarație în care a calificat cuvintele acestuia drept „cu adevărat inacceptabile”.

Papa a distribuit, de asemenea, vineri o declarație în care avertiza că „Dumnezeu nu binecuvântează niciun conflict”. Acest lucru vine la doar câteva zile după ce secretarul Apărării, Pete Hegseth, a afirmat că atacurile SUA asupra Iranului au fost efectuate „sub protecția providenței divine”.

The Free Press a mai raportat că Leo, care este originar din Chicago, a respins anterior o invitație de a participa la o celebrare la Casa Albă cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Americii. Un oficial al Vaticanului a declarat pentru publicație că „s-ar putea să nu viziteze niciodată Statele Unite sub această administrație”.

