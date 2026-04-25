Teoria conspirației privind OZN-urile și dispariția oamenilor de știință se răspândește de pe internet până la Casa Albă

Sunt disparițiile sau decesele a cel puțin 11 oameni de știință americani, fiecare dintre ei având presupuse legături cu cercetarea spațială, de apărare și nucleară, într-adevăr legate de un complot malefic: unul care implică China sau alți inamici ai statului, sau care se leagă, eventual, de OZN-uri, se întreabă The Guardian.

O teorie a conspirației care susține exact acest lucru a făcut furori în rândul unor segmente ale populației americane în ultimele săptămâni, răspândindu-se rapid de pe internet în mass-media de dreapta și, prin urmare, în presa mainstream, determinând o anchetă din partea Congresului și întrebări din partea lui Donald Trump.

Ar putea o astfel de teorie bizară să aibă măcar un sâmbure de adevăr? Sau poate că legislatorii, FBI-ul, Casa Albă, nenumărații utilizatori de Substack și podcasteri, alături de mass-media americană, doar se lasă purtați de valul celei mai recente teorii a conspirației de tip clickbait într-o epocă în care acestea abundă?

Ca toate teoriile bune ale conspirației, cazul misterios al valului brusc de oameni de știință americani dispăruți sau decedați este dificil de descifrat. Iar răspunsurile la această enigmă probabil nu se află în teoria conspirației în sine, ci în ceea ce reprezintă ea într-o eră a dezinformării pe rețelele sociale și a informațiilor eronate generate de IA. Mai ales când fiecare fărâmă de legătură conspirativă creează și mai mult apetit pentru alta și nu poate fi niciodată satisfăcută.

Pe 27 februarie, generalul-maior în rezervă al Forțelor Aeriene ale SUA, William „Neil” McCasland, în vârstă de 68 de ani, a ieșit din casa sa din Albuquerque, New Mexico, undeva între orele 10 și 11 dimineața. Și-a lăsat telefonul și ochelarii în urmă, și-a luat revolverul calibru .38 și se crede că a plecat pe jos. Soția sa a constatat că acesta lipsea la scurt timp după amiază. În acea după-amiază, biroul șerifului din Bernalillo a emis o alertă de tip „Silver Alert” – un buletin emis atunci când o persoană în vârstă dispare.

De atunci, nu s-a mai văzut sau auzit nimic despre McCasland. Dar, în calitate de fost comandant al sitului de cercetare și laboratorului Phillips de la baza aeriană Kirtland, care se concentrează pe vehicule spațiale și tehnologii cu energie dirijată, dispariția sa a stârnit mirare, inclusiv în cadrul comunității OZN.

Locotenentul Kyle Woods de la biroul șerifului din comitatul Bernalillo a declarat reporterilor că nicio ipoteză nu a fost exclusă, „de aceea investigăm fiecare legătură posibilă pe care o putem găsi”.

Woods a adăugat: „Înțeleg că există o comunitate care vrea să se avânte în labirintul OZN-urilor. Nu am cum să urmăresc asta, așa că aceste teorii trebuie lăsate deoparte, cu excepția cazului în care am găsi ceva care să indice acest lucru. Așadar, ne putem baza doar pe fapte.”

Dar faptele erau puține. Și în acel vid au apărut curând alte relatări despre oameni de știință dispăruți sau decedați, adesea cu legături reale sau imaginare cu securitatea națională sau activitatea spațială.

Rapoarte

În cele din urmă, au apărut rapoarte despre cel puțin 10 oameni de știință dispăruți sau decedați. Printre aceștia se număra Michael David Hicks – un om de știință care a lucrat la Laboratorul de Propulsie Jet al NASA între 1998 și 2022 și a studiat asteroizii și cometele din apropierea Pământului. El a murit din cauze necunoscute la vârsta de 59 de ani, în 2023.

O altă om de știință, Monica Reza, a dispărut în iunie anul trecut. Ea a ocupat funcția de director al grupului de procesare a materialelor din cadrul laboratorului NASA. Ea plecase într-o drumeție în pădurea națională Angeles împreună cu un însoțitor. Un raport al poliției a arătat că Reza, în vârstă de 60 de ani, se afla la aproximativ 9 metri în spatele prietenului ei când a dispărut. Cadavrul ei nu a fost găsit niciodată.

Alții adăugați pe listă includ astrofizicianul Carl Grillmair, împușcat mortal pe veranda casei sale; fizicianul MIT Nuno Loureiro, ucis de un fost coleg de clasă; și Jason Thomas, biolog chimist la compania farmaceutică Novartis, care a dispărut în decembrie. Rămășițele sale au fost descoperite în Massachusetts în martie.

Un alt nume este Amy Eskridge, o cercetătoare din Alabama care susținea că lucrează la „cercetarea modificării gravitației”. Eskridge s-a sinucis în 2022. Dar săptămâna trecută, Franc Milburn, care pretinde că este un fost ofițer al serviciilor secrete britanice, a declarat pentru NewsNation că Eskridge i-a spus să nu creadă niciun raport conform căruia ea s-ar fi sinucis dacă ar fi fost găsită moartă.

„Dacă vedeți vreun raport conform căruia m-am sinucis, cu siguranță nu am făcut-o. Dacă vedeți vreun raport conform căruia am luat o supradoză, cu siguranță nu am făcut-o. Dacă vedeți vreo știre că am ucis pe altcineva, cu siguranță nu am făcut-o”, a scris Eskridge într-un mesaj, potrivit lui Milburn.

Intră în scenă Donald Trump

Relatările au fost publicate cu mare vâlvă pe rețelele sociale, dar și de presa de dreapta. Chiar Trump a fost întrebat despre poveste și a promis că o va cerceta. Curând, legislatorii republicani s-au alăturat dezbaterii și au cerut într-o scrisoare ca FBI-ul, Departamentul Energiei, NASA și alte agenții să investigheze o „posibilă legătură sinistră” între dispariții.

„Aceste rapoarte susțin că cel puțin 10 persoane care «aveau legături cu secretele nucleare ale SUA sau cu tehnologia rachetelor» au «murit sau au dispărut misterios în ultimii ani»”, au scris republicanul James Comer din Kentucky și Eric Burlison din Missouri săptămâna trecută într-o scrisoare adresată mai multor agenții de aplicare a legii, cerând luarea de măsuri.

„Dacă rapoartele sunt corecte, aceste decese și dispariții pot reprezenta o amenințare gravă la adresa securității naționale a SUA și a personalului american care are acces la secrete științifice”, au adăugat ei, citând încă doi angajați afiliați Laboratorului Național Los Alamos care au murit sau au dispărut.

Ei au scris într-o scrisoare adresată secretarului Departamentului Apărării, Pete Hegseth, că Reza și McCasland ar fi putut avea o „legătură profesională strânsă”.

Apoi, săptămâna trecută, cercetătorul OZN David Wilcock, în vârstă de 53 de ani, s-a sinucis cu o armă în fața casei sale din comitatul Boulder, Colorado. Congresmanul din Tennessee, Tim Burchett, a răspuns la o postare de pe rețelele sociale care anunța moartea lui Wilcock scriind: „Nu e în regulă.” Burchett a declarat pentru Daily Mail: „Pur și simplu nu cred că există vreo șansă ca toate acestea să fie doar o coincidență.”

„Coincidențe”

Dar este oare mai mult decât o coincidență faptul că 11 din cei peste 2 milioane de cercetători științifici din SUA, sau aproximativ 700.000 dintre cei cu autorizații de securitate de nivel strict secret în domeniul aerospațial și nuclear, pot să plece în drumeții și să dispară? Sau poate au ales să-și pună capăt vieții, mai ales dacă ar fi suferit de boli mintale sau de iluzii paranoice? Sau au căzut victime ale unei crime?

Experții spun că noi, spectatorii, suntem cei care alegem să facem legături acolo unde, în realitate, nu există niciuna.

Cea mai recentă creștere a temerilor legate de misterele extraterestre/nucleare, spune Greg Eghigian, profesor de istorie și bioetică la Penn State și autor al cărții After the Flying Saucers Came, este diferită de panica provocată de dronele din New Jersey de la sfârșitul anului 2024.

„Este unul dintre acele lucruri care se îmbină cu alte tipuri de îngrijorări și teorii ale conspirației care circulă în legătură cu știința și medicina de la apariția Covid-ului”, a spus Eghigian. „Acestea se încadrează perfect în noțiunea veche de zeci de ani conform căreia OZN-urile sunt zărite în jurul instalațiilor nucleare și că unele dintre aceste instalații ar putea ascunde proiecte legate de OZN-uri.”

Totul pare a fi o convergență, adaugă el, „așa că, atunci când oamenii vor să facă legătura între aceste puncte, totul se încadrează perfect în tradiția OZN-urilor, deoarece ai toate elementele care au existat dintotdeauna – armata, secretele de stat, instalațiile și tehnologiile nucleare și teama față de persoanele dispărute. Ce se întâmplă? Sunt răpiți? Asasinați pentru că știu prea multe? Semințele acestui fenomen au fost plantate cu zeci de ani în urmă.”

Misterul – sau lipsa acestuia – apare într-un moment de anxietate sporită privind securitatea națională, care este adesea însoțită de o creștere a raportărilor de observări de OZN-uri sau răpiri extraterestre de către persoane sau instituții interesate să promoveze teorii extrem de imaginative, care nu pot fi nici dovedite, nici infirmate.

Podcasterul Joe Rogan, una dintre cele mai influente figuri din mass-media americană, a sugerat recent – fără a fi de ajutor – că disparițiile ar putea avea legătură cu „tehnologia cu plasmă, oricare ar fi aia”.

Soția lui McCasland, Susan McCasland Wilkerson, este cea care demolează cel mai bine orice mister legat de munca soțului ei, explicând că acesta a avut odată acces la informații clasificate, dar s-a pensionat cu aproape 13 ani în urmă.

Într-un ton ironic, folosind umorul pentru a încerca să dezamorseze teoriile conspirației care începeau să încolțească în jurul lui, ea i-a luat în râs pe cei care doreau să creadă că se întâmplă ceva sinistru.

„Pare destul de improbabil ca el să fi fost răpit pentru a i se smulge secrete foarte vechi”, a scris ea în martie, înainte ca teoria să se răspândească prea mult. Ea a spus că asocierea lui din trecut cu Tom DeLonge, fostul solist al trupei Blink-182 și o figură importantă în eforturile de dezvăluire a informațiilor despre OZN-uri/UAP (fenomene anomale neidentificate), „nu este un motiv pentru ca cineva să-l răpească”.

De asemenea, a spus ea, soțul ei nu avea „niciun fel de cunoștințe speciale despre cadavrele extratereștrilor și resturile de la accidentul de la Roswell”.

Nu s-a găsit niciun semn de la soțul ei, a spus ea, așa că „poate cea mai bună ipoteză este că extratereștrii l-au teleportat pe nava-mamă. Cu toate acestea, nu s-au raportat observații ale unei nave-mamă care să plutească deasupra Munților Sandia.”

