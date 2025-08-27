Live TV

Video Test reuşit pentru Starship. După o serie de eşecuri, mega-racheta lui Elon Musk marchează o revenire de succes

Data publicării:
SpaceX Launches Starship on its Tenth Flight Test From Starbase, Tx.
Racheta Starship a SpaceX a fost testată cu succes. Foto: Profimedia
Din articol
Aterizare cu probleme Strategie riscantă

Mega-racheta Starship a miliardarului Elon Musk, dezvoltată pentru a ajunge pe Lună şi Marte, a efectuat marţi un zbor de testare reuşit, după o serie de încercări anterioare marcate de explozii ce au semănat îndoieli cu privire la progresele sale, relatează AFP, citată de News.ro.

Cu o înălţime de peste 120 de metri, mastodontul a decolat în cursul serii din Texas, sub aplauzele susţinute ale inginerilor, după ce duminică şi luni zborul fusese anulat din cauza unei probleme tehnice şi apoi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Acest al zecelea zbor de testare al celei mai mari rachete construite vreodată a urmat după trei încercări, mai devreme în acest an, când s-au produs explozii în aer. Această serie de eşecuri, la care s-a adăugat în iunie o altă explozie în timpul unui test la sol, a alimentat îndoielile cu privire la progresul Starship, în timp ce Elon Musk continuă să mizeze pe primele lansări către Marte începând cu 2026. Toate aceste îngrijorări ar trebui să fi fost spulberate de acest nou zbor de testare, compania celui mai bogat om din lume reuşind de data aceasta să-şi îndeplinească obiectivele pe care şi le-a propus.

„Excelentă treabă a echipei SpaceX”, a salutat Elon Musk succesul companiei sale pe reţeaua sa socială X.

„Este o zi mare pentru NASA”, a asigurat şi Sean Duffy, administrator interimar al puternicei agenţii spaţiale americane, NASA mizând pe o versiune modificată a Starship pentru programul său Artemis, care prevede întoarcerea americanilor pe Lună.

Aterizare cu probleme

După ce mega-rachetă s-a lansat în cer, cele două trepte ale sale – propulsorul Super Heavy şi nava Starship, care dă numele întregului aparat – s-au separat. Prima componentă, pe care compania SpaceX a demonstrat că o poate recupera cu braţe mecanice într-o manevră spectaculoasă, a ajuns de data aceasta în apele Golfului Mexic, conform planului de zbor care viza colectarea de noi date. În ceea ce priveşte imensa navă, care în ultimele trei zboruri de testare explodase, aceasta a reuşit să ajungă în spaţiu şi să lanseze cu succes simulatoarele de sateliţi pe care le transporta, o premieră. Apoi a reuşit să reintre în atmosfera terestră fără să explodeze şi să ajungă, aşa cum era prevăzut, în Oceanul Indian, deşi a pierdut pe drum câteva dintre plăcile sale de protecţie şi a suferit unele daune materiale, potrivit transmisiunii video în direct a companiei.

„Am îndepărtat mai multe plăci din zonele critice ale vehiculului”, a precizat Dan Huot, un responsabil al SpaceX, în timpul transmisiunii live. „Încercăm cu adevărat s-o punem la încercare pentru a-i identifica punctele slabe”, a justificat el.

Strategie riscantă

Compania lui Elon Musk mizează într-adevăr pe o strategie riscantă: aceea de a lansa mai multe prototipuri pentru a corecta pe parcurs problemele întâmpinate în timpul zborului.

Este o strategie care i-a asigurat succesul până acum, fostul aliat al preşedintelui american Donald Trump reuşind să revoluţioneze sectorul spaţial prin producţia în serie de rachete reutilizabile.

Musk, care domină astăzi piaţa lansărilor comerciale, vrea să meargă şi mai departe cu Starship. Concepută pentru a efectua călătorii interplanetare şi pentru a fi complet reutilizabilă, această mega-rachetă ar urma să-i realizeze visul nebunesc de a coloniza Marte.

Versiuni modificate ale Starship vor fi utilizate şi în programul lunar al NASA şi pentru zboruri lungi pe Pământ, SpaceX promiţând clienţilor că vor putea ajunge „oriunde în lume în mai puţin de o oră”.

Dar înainte de a efectua zboruri cu echipaj uman sau de a ajunge pe Lună sau pe planeta roşie, Starship va trebui să facă faţă „miilor de provocări tehnice”, a recunoscut Musk, luni, la baza sa spaţială din Texas, arătându-se totuşi încrezător.

Printre următoarele etape de parcurs, a detaliat el, se numără realimentarea rachetei cu combustibil odată ajunsă în spaţiu, construirea unui „scut termic” pentru navă care să fie „complet reutilizabil” şi recuperarea navei.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
grosan
3
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
5
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Digi Sport
Neașteptat: a dat ”nas în nas” cu femeia pe care a părăsit-o pentru o majoretă cu 49 de ani mai mică. I-a spus două cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tancuri rusești distruse sau blocate în mlaștină în Ucraina
Scutul mlăștinos al Europei. Soluția „2 în 1” găsită de UE pentru...
sedinta de guvern ilie bolojan
Ce a decis Coaliția pentru reforma locală: modificări la păcănele și...
Nicușor Dan.
Trei luni cu Nicușor Dan președinte. Bilanțul activității la Cotroceni
Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Ce stimulente i-a oferit Trump lui Putin ca să accepte pacea în...
Ultimele știri
Sezon estival slab pe litoralul românesc. De la 1 septembrie, mai multe hoteluri anunță că își închid porțile
Criza de combustibil din Rusia se adâncește. Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au slăbit mașinăria de război a lui Putin
Sezon slab pe litoralul românesc. Decizia drastică luată de hotelieri, de la 1 septembrie, după încasările mult sub așteptări
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
OpenAI And ChatGPT elon Musk sam altman
Elon Musk dă în judecată Apple şi OpenAI. Acuzațiile aduse de companiile miliardarului
Platforma X a lui Elon Musk. Foto- Profimedia Images
Platforma X, a lui Elon Musk, a fost afectată de o nouă pană la nivel mondial
lansare misiune spacex
Donald Trump reduce standardele de mediu pentru lansările de rachete. Măsura îl avantajează pe fostul său colaborator, Elon Musk
satelit al coreei de sud
O rachetă Falcon 9 lansează astăzi noi sateliţi pentru Internet. Este cea de-a 100-a misiune SpaceX din acest an
lansare misiune spacex
„Urcaţi la bord. Plecăm spre Marte!”. Compania lui Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană
Partenerii noștri
Pe Roz
O actriță celebră în Spania a murit la 42 de ani. Antonio Banderas: „Ne-a părăsit prea devreme, condoleanțele...
Cancan
Monica Anghel a ajuns pe masa de operații! Ce s-a întâmplat cu artista: 'Am luat cea mai bună decizie'
Fanatik.ro
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Minunea icoanei lui Iisus Hristos la Dragonul Roșu. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Adevărul
Superstarul militar care a făcut o adevărată avere din război. Deși era orfan a ajuns unul dintre cei mai...
Playtech
Meghan Markle are o fiică secretă! Căsnicia cu Prințul Harry, aproape de final, trecutul îi distruge toate...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul transferului lui Ianis Hagi
Pro FM
Fiica lui David Bowie, despre boala cu care a fost diagnosticată de curând: „Nu schimbă nimic, dar justifică...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Scene șocante surprinse la Paris: român vânat de traficanții care voiau să-l linșeze. „Omoară-l dacă mai...
Newsweek
Pensie majorată cu peste 1200 de lei după trecerea la „limită de vârstă”. Cât au contat anii în plus
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Cum arată și ce face azi, la 47 de ani, Maggie, fiica cea mare din "Dădaca". Nicholle Tom s-a revăzut recent...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la Como. George Clooney și Adam Sandler, la câteva mese distanță