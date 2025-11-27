The Atlantic: Trump mai face un pas către Putin. „Eforturile de a pune presiune asupra Rusiei prin sancțiuni au fost întrerupte”

Președintele SUA, Donald Trump, a decis să schimbe abordarea procesului de soluționare a conflictului din Ucraina, renunțând la încercările de a exercita presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni, despre acest lucru scrie revista The Atlantic, citând surse.

Potrivit acestora, după negocierile cu Volodimir Zelenski din 19 noiembrie, ministrul Forțelor Terestre ale SUA, Daniel Driscoll, s-a întâlnit cu diplomații europeni la reședința ambasadorului SUA la Kiev. Răspunzând la întrebarea lor despre motivele schimbării cursului SUA, din cauza căruia eforturile de a exercita presiune asupra Rusiei prin sancțiuni au fost întrerupte, Driscoll a declarat că Trump a dorit să aplice o nouă abordare, deoarece „alte metode de a pune capăt războiului nu au dat rezultate”. Sursa revistei nu dezvăluie în ce constă noua abordare.

SUA au propus anterior un plan de 28 de puncte pentru soluționarea conflictului ucrainean. Documentul a stârnit nemulțumirea Kievului și a partenerilor săi europeni, care au încercat să îl modifice substanțial. Pe 23 noiembrie, SUA și Ucraina au organizat la Geneva consultări privind planul de pace.

Potrivit agenției RBC-Ucraina, delegațiile au convenit asupra majorității programului propus de Washington, însă o serie de puncte cheie au fost lăsate pentru a fi discutate la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și Volodimir Zelenski, a cărei dată nu a fost încă stabilită. Ulterior, Trump a anunțat că numărul punctelor din plan a fost redus de la 28 la 22.

