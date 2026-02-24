The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA

Finanțistul și infractorul sexual Jeffrey Epstein a închiriat spații de depozitare în diferite zone din SUA, unde și-a ascuns de autorități arhiva personală, scrie publicația britanică The Telegraph.

Jeffrey Epstein a ascuns computere și fotografii de autoritățile americane în depozite secrete din întreaga țară, dezvăluie The Telegraph.

Documentele descoperite de acest ziar arată că pedofilul a plătit detectivi particulari pentru a scoate echipamentele din casa sa din Florida, într-o aparentă încercare de a împiedica anchetatorii să le găsească.

Documentele arată, de asemenea, că a închiriat șase unități de depozitare în întreaga SUA și le-a folosit pentru a depozita obiecte din proprietățile sale, inclusiv computere de pe Little Saint James, insula sa privată din Caraibe.

Plăți regulate către depozite

A închiriat cel puțin o unitate din 2003, când făcea parte dintr-un grup social din Florida din care făcea parte și Donald Trump. Chitanțele de card de credit obținute de The Telegraph arată că plățile regulate pentru depozitare au continuat până în 2019, anul morții sale.

Mandatele de percheziție analizate de The Telegraph sugerează că autoritățile americane nu au percheziționat niciodată depozitele, ceea ce ridică posibilitatea ca acestea să conțină dovezi nevăzute legate de Epstein și asociații săi, inclusiv Andrew Mountbatten-Windsor și lordul Mandelson.

În decembrie, Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a publicat trei milioane de dosare legate de finanțator. Dezvăluirile pe care le conțin l-au determinat pe lordul Peter Mandelson, fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, să demisioneze din Partidul Laburist și să părăsească Camera Lorzilor.

De asemenea, acestea au dus la arestarea lui Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles suspectat de abuz în serviciu, și la perspectiva eliminării sale din linia de succesiune. Duminică, un ministru al Cabinetului a sugerat că fostul prinț ar putea fi supus unei anchete conduse de un judecător.

Cu toate acestea, deși Epstein a fost mult timp suspectat că ar fi colectat materiale compromițătoare despre asociații săi, relativ puține fotografii sau videoclipuri de acest gen au ieșit la iveală. Acest lucru a alimentat afirmațiile că Departamentul de Justiție încearcă să protejeze personalități influente de anchete, deși autoritățile au negat în repetate rânduri acest lucru.

E-mailurile publicate de Departamentul de Justiție, împreună cu documentele financiare descoperite de The Telegraph, care dezvăluie existența depozitelor secrete, ridică posibilitatea ca acestea să fi conținut materiale compromițătoare.

La momentul decesului său, Epstein deținea cinci proprietăți întinse în Statele Unite și Franța. Fotografiile proprietăților făcute atunci când autoritățile americane le-au percheziționat după arestarea lui Epstein în 2019 au arătat că multe dintre ele conțineau spații mari de depozitare și subsoluri goale, astfel încât nu este clar de ce Epstein ar fi avut nevoie să închirieze spații de depozitare externe.

La începutul acestei luni, The Telegraph a dezvăluit că Epstein a ordonat personalului să instaleze camere video secrete în cutii de șervețele Kleenex din casa sa. FBI-ul a declarat anterior că nu există dovezi că Epstein ar fi depozitat materiale compromițătoare.

Instrucțiuni de mutare

Documentele descoperite de The Telegraph arată că Epstein a dat instrucțiuni detectivilor privați să mute computerele într-un alt depozit, după ce aparent a fost informat despre un raid al poliției la domiciliul său la mijlocul anilor 2000. Anchetatorii privați au fost, de asemenea, rugați să deschidă un depozit secret în New York în numele său, fiind plătiți cu zeci de mii de dolari pentru munca lor.

Separat, personalul lui Epstein a discutat despre mutarea computerelor și a CD-urilor de pe insula sa privată din Insulele Virgine Americane într-un depozit secret. Materialele păstrate în aceste unități ar putea fi mai vechi decât prima serie de e-mailuri ale lui Epstein publicate de guvernul american, care încep în jurul anului 2009.

The Telegraph i-a contactat pe foștii detectivi privați ai lui Epstein din Florida în legătură cu depozitele. Aceștia au refuzat să comenteze, spunând că munca lor pentru Epstein era confidențială. FBI-ul a refuzat să spună dacă vreunul dintre depozite a fost vreodată percheziționat.

Identitățile victimelor lui Epstein au fost protejate în dosarele publicate de Departamentul de Justiție al SUA.

În august 2009, la o lună după eliberarea sa din închisoare în urma unei condamnări pentru abuz sexual asupra unui minor, Epstein a primit un e-mail de la un detectiv privat care îl informa că Virginia Giuffre solicitase materialul computerizat dispărut.

Giuffre a intentat un proces civil în Florida în 2009, susținând că Epstein a abuzat sexual de ea când era minoră și a traficat-o la nivel internațional.

Pe 23 august 2009, Bill Riley – jumătate din agenția de detectivi particulari Riley Kiraly angajată de Epstein – le-a trimis un e-mail finanțatorului și avocaților săi: „În weekend am aflat că avocații reclamantei vor să obțină de la mine computerele și documentele pe care le-am luat din casa lui Jeff înainte de mandatul de percheziție.

Le-am încuiat într-un depozit și aș dori să știu ce să fac cu ele. Presupun că nu mai sunt necesare în dosarul penal. Este posibil să vă dau aceste obiecte pentru a le examina și păstra în siguranță sau să le dau lui Darren Indyke [avocatul lui Epstein] sau să le înapoiez lui Jeff etc.?”

E-mailul menționa, de asemenea, că hard disk-urile din depozit urmau să fie copiate sau „clonate”. Nu este clar ce s-a întâmplat cu copiile.

Detectivul privat al lui Epstein confirmă că a mutat computerele înainte de descinderea poliției într-un depozit.

Autoritățile au suspectat de mult timp că Epstein a fost informat despre prima descindere a poliției la casa sa din Florida în 2005. Michael Reiter, fostul șef al poliției din Palm Beach, a declarat ulterior că „locul fusese curățat” și că anumite materiale informatice păreau să lipsească.

E-mailurile descoperite de The Telegraph sugerează pentru prima dată că acest lucru s-ar fi putut întâmpla deoarece Epstein a plătit detectivi particulari pentru a îndepărta materialele înainte de descindere.

Nu este clar unde anume erau depozitate computerele. Cu toate acestea, e-mailurile arată că Epstein închiriase din 2003 un spațiu de depozitare în apropiere, în Florida, numit Uncle Bob’s. Această perioadă se suprapune cu anii în care a locuit în Palm Beach, când se mișca în aceleași cercuri sociale ca Donald Trump.

Extrasele de cont ale cardului de credit arată că Epstein a fost taxat cu 374,13 dolari pe lună de Uncle Bob’s până în martie 2015, cu o ultimă plată mai mică la sfârșitul anului 2016.

Conturile lui Epstein arată plăți repetate către „Uncle Bob's self storage”

Fotografiile făcute de un membru al personalului său în august 2012 – despre care se crede că sunt din acest depozit – arată un spațiu aglomerat, plin cu ventilatoare, proiectoare, un fotoliu vechi și zeci de cutii de carton. O cutie are imprimat imaginea unui computer.

The Telegraph a văzut, de asemenea, tranzacții pentru unități de depozitare suplimentare în Florida pe o perioadă de 10 ani, inclusiv plăți lunare de aproximativ 140 de dolari pentru un depozit în Royal Palm Beach, care a continuat până în 2019.

Datele cardului de credit arată că Epstein a plătit agenției Riley Kiraly 38.500 de dolari între ianuarie și mai 2010. Agenția a solicitat, de asemenea, plata facturilor în afara acestei perioade.

Depozitele din Florida pe care se crede că Epstein le-a folosit erau situate în zone industriale la periferia orașelor Palm Beach și Delray Beach, la nord de Miami. Un depozit public pentru care a plătit între 2009 și 2011 avea garaje mari, capabile să depoziteze vehicule. Clienții aveau acces la obloanele roșii 24 de ore pe zi, fără interacțiunea personalului.

Un angajat a declarat pentru The Telegraph că acordurile de confidențialitate împiedicau personalul să discute despre cine folosea depozitele sau ce conțineau acestea. El a spus că nu poate confirma dacă FBI-ul a efectuat vreodată percheziții în vreunul dintre depozite.

Rămâne neclar dacă materialele rămase au fost distruse, mutate sau păstrate de moștenitorii lui Epstein după moartea sa. Fratele său, Mark Epstein, a declarat pentru The Telegraph că nu avea cunoștință despre depozite.

