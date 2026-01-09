Live TV

Toate școlile din Minneapolis și-au anulat cursurile în urma acțiunilor ICE. Federalii au descins la un liceu unde învățau hispanici

Data publicării:
Demonstrații în SUA împotriva acțiunilor ICE
Școlile publice din Minneapolis au anulat cursurile joi și vineri, invocând motive de siguranță legate de incidentele care au implicat agenți de imigrare miercuri.

Agenții Serviciului de Imigrare și Vamă au folosit gaze lacrimogene la Liceul Roosevelt din Minneapolis miercuri după-amiază, în timp ce elevii ieșeau de la ore, la câteva ore după ce un agent ICE a împușcat mortal o femeie la câțiva kilometri distanță, potrivit sindicatului profesorilor.

Incidentul a avut loc la câteva ore după ce un agent ICE a împușcat mortal-o pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, în cartierul Powderhorn din Minneapolis, provocând proteste.

Liceul Roosevelt găzduiește programul de imersiune în limba spaniolă pentru școlile publice din Minneapolis. Populația de elevi este formată din aproximativ o treime afro-americani și o treime hispano-americani, potrivit districtului.

Federația Educatorilor din Minneapolis a declarat într-un comunicat că un membru al sindicatului a fost reținut de ICE la școală, dar ulterior a fost eliberat.

„Nu vom tolera ca ICE să împiedice tinerii din orașul nostru să-și exercite dreptul constituțional de a frecventa școala în siguranță sau să împiedice educatorii să-și facă meseria”, a declarat consiliul executiv al sindicatului în comunicat.

Liceul El Colegio, o școală bilingvă din apropiere, a anunțat miercuri că orele vor fi ținute online până la noi dispoziții.

 

