Donald Trump primește o lovitură dură din partea Justiției americane. Curtea Supremă a anulat majoritatea tarifelor vamale impuse anul trecut de președintele SUA. Judecătorii au decis că liderul de la Washington nu avea autoritatea de a impune taxe noi pentru importul de bunuri provenite de la aproape toți partenerii comerciali ai țării, anunță The Guardian.

Donald Trump și-a depășit autoritatea prin impunerea majorității tarifelor sale ridicate asupra importurilor globale, a hotărât vineri Curtea Supremă a SUA, răsturnând un pilon cheie al agendei economice agresive a președintelui.

Curtea a decis că o lege din 1977, concepută pentru a aborda situațiile de urgență naționale, nu oferea justificarea legală pentru majoritatea tarifelor administrației Trump asupra țărilor din întreaga lume.

Hotărârea a reprezentat o lovitură semnificativă pentru una dintre cele mai îndrăznețe afirmații ale lui Trump privind puterea executivă de la revenirea sa la Casa Albă.

În timp ce președintele a susținut că tarifele vor umple visteria federală a SUA, vor revitaliza centrul industrial al țării și vor face economia mondială mai „echitabilă” pentru SUA, economiștii au avertizat în repetate rânduri că acestea riscă să crească și mai mult prețurile pentru americani, după ani de inflație crescută.

Tarifele trebuie, de obicei, aprobate de Congres, care are autoritatea exclusivă, în conformitate cu Constituția, de a percepe impozite. Trump a susținut însă că are dreptul de a impune tarife partenerilor comerciali în temeiul Legii privind puterile economice de urgență internaționale (IEEPA), care, în anumite circumstanțe, conferă președintelui autoritatea de a reglementa sau interzice tranzacțiile internaționale în timpul unei situații de urgență națională.

„Nu sunt tarife menite să genereze venituri”

În timpul dezbaterilor orale, procurorul general al SUA, D John Sauer, a afirmat că, în ciuda faptului că președintele susținea de luni de zile că aceste tarife vor aduce guvernului federal american trilioane de dolari, ele nu aveau de fapt legătură cu banii.

„Acestea sunt tarife reglementare”, a asigurat Sauer instanța. „Nu sunt tarife menite să genereze venituri. Faptul că generează venituri este doar incidental.”

Judecătorii Curții Supreme și-au exprimat scepticismul față de poziția administrației. „Pur și simplu nu înțeleg acest argument”, a spus judecătoarea liberală Sonia Sotomayor. „Vreți să spuneți că tarifele nu sunt taxe, dar exact asta sunt.”

Chiar și unii conservatori din cadrul curții – controlată de o majoritate de dreapta creată de Trump – păreau sceptici. „Mijlocul este impunerea de taxe asupra americanilor, iar aceasta a fost întotdeauna o competență fundamentală a Congresului”, a declarat președintele curții, John Roberts.

Trump a declarat în repetate rânduri că decizia curții ar avea un efect seismic asupra Statelor Unite – hotărârea echivala cu „diferența dintre faliment și prosperitate”, a sugerat el la o zi după dezbaterile orale – și asupra capacității sale de a „face America din nou măreață”.

