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News Alert Toate zborurile de pe aeroporturile din SUA au fost suspendate „din cauza unor circumstanţe extraordinare”

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US Airways Airbus A330 Aeroplane at London Heathrow Airport
Foto: Profimedia
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Din articol
Ce se știe până acum Cât de neobișnuită este măsura

Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a suspendat vineri toate zborurile din SUA, afirmând că această măsură a fost luată din cauza „unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă”.

Administrația Federală a Aviației din Statele Unite (FAA) a ordonat vineri, 13 noiembrie 2026, suspendarea tuturor decolărilor de pe aeroporturile americane, invocând „circumstanțe extraordinare” și motive de siguranță. Presa americană relatează că măsura a fost precedată de probleme grave ale sistemelor de comunicații folosite de controlorii de trafic aerian, semnalate inițial în zona Chicago. Cauza exactă și amploarea defecțiunii nu au fost încă stabilite oficial.

„Din cauza unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă. Atenţie, toţi operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă a Aviaţiei, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaţionale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA, potrivit Sky News.

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Ce se știe până acum

Potrivit informațiilor publicate de ABC News, CBS News, The Wall Street Journal și Washington Examiner, situația a evoluat rapid în cursul după-amiezii de vineri, ora locală a Statelor Unite.

1. Ordinul a fost emis în jurul orei 16:00 pe Coasta de Est, adică aproximativ 23:00, ora României. FAA le-a cerut tuturor operatorilor aerieni să mențină aeronavele la sol până la noi instrucțiuni. 

2. Primele probleme au fost raportate la Chicago, unde aeroporturile O'Hare și Midway au fost afectate de o defecțiune a echipamentelor de comunicații ale controlului traficului aerian.

3. Washington Examiner relatează că ar fi vorba despre întreruperi succesive ale frecvențelor radio utilizate de instalațiile care monitorizează aeronavele aflate în zbor. Aceasta este principala explicație tehnică apărută până în prezent în presa americană.

4. Zborurile internaționale care se îndreaptă spre SUA urmau să fie gestionate individual. Ordinul vizează în primul rând decolările; nu înseamnă că toate avioanele deja aflate în aer au fost obligate să aterizeze imediat.

5. FAA nu a oferit inițial o explicație detaliată pentru extinderea restricțiilor la nivel național și nici un termen ferm pentru reluarea normală a traficului.

Cât de neobișnuită este măsura

ABC News subliniază că este doar a doua suspendare națională de acest tip de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Un precedent important a fost înregistrat în ianuarie 2023, când o defecțiune a sistemului NOTAM, folosit pentru transmiterea informațiilor esențiale către piloți, a determinat FAA să suspende temporar decolările la nivel național.

ABC News subliniază că este doar a doua suspendare națională de acest tip de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.

Un precedent important a fost înregistrat în ianuarie 2023, când o defecțiune a sistemului NOTAM, folosit pentru transmiterea informațiilor esențiale către piloți, a determinat FAA să suspende temporar decolările la nivel național.

Editor : Sebastian Eduard

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