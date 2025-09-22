Tom Homan, consilierul lui Trump pentru imigrație, a acceptat o mită de 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire (Reuters)

Tom Homan, consilierul președintelui Donald Trump pe probleme de imigrație, a acceptat anul trecut o pungă cu 50.000 de dolari de la un agent FBI sub acoperire, într-o anchetă de luare de mită a Departamentului de Justiție al SUA, între timp închisă, au declarat, duminică, două surse familiarizate cu acest caz, citate de Reuters.

În presupusa schemă, Homan a promis contracte guvernamentale legate de imigrație atunci când s-a alăturat administrației Trump, în schimbul banilor, au declarat sursele, vorbind sub protecția anonimatului.

Directorul FBI, Kash Patel, a ordonat închiderea anchetei în cursul verii, a declarat una dintre surse.

„Această problemă a apărut în timpul administrației anterioare și a fost supusă unei analize complete de către agenții FBI și procurorii Departamentului de Justiție. Nu au găsit nicio dovadă credibilă a vreunei infracțiuni”, au declarat Patel și procurorul general adjunct Todd Blanche într-un comunicat emis duminică.

„Resursele Departamentului trebuie să rămână concentrate pe amenințări reale la adresa poporului american, nu pe investigații nefondate. Prin urmare, ancheta a fost închisă.”

Ancheta asupra lui Homan a început în jurul lunii august 2024, aproape de sfârșitul administrației președintelui Joe Biden, și a provenit dintr-o anchetă separată de securitate națională, a declarat una dintre surse pentru Reuters.

În cadrul anchetei fără legătură, victima l-a adus în repetate rânduri în discuție pe Homan, spunând că acesta colecta mită în schimbul unor viitoare contracte guvernamentale, au declarat cele două surse pentru Reuters.

A fost pusă la cale o operațiune sub acoperire, iar Homan a fost surprins în timp ce accepta o mită de 50.000 de dolari într-o pungă de la lanțul de restaurante Cava, au declarat sursele.

Homan supraveghează campania administrației Trump de deportări în masă a persoanelor aflate ilegal în țară. Casa Albă a declarat că acesta nu a fost implicat în atribuirea niciunui contract.

„Este un ofițer de aplicare a legii de carieră și un funcționar public de-o viață, care face o treabă fenomenală în numele președintelui Trump și al țării”, a declarat Abigail Jackson, secretar de presă adjunct al Casei Albe, într-un comunicat.

O anchetă a marelui juriu asupra lui Homan, în districtul vestic al Texasului, era încă în stadii incipiente când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, au menționat sursele.

Emil Bove, care a fost procuror general adjunct interimar și este acum judecător federal, a fost informat despre caz în februarie, a declarat una dintre surse. În acel schimb de replici, el și-a exprimat nemulțumirea față de anchetă și a spus că este un exemplu de operațiune „deep state”, referindu-se la ideea că oficiali nealeși controlează în secret guvernul.

Patel și Blanche au afirmat că ancheta a fost o „investigație evident politică” și „încă un exemplu al modului în care Departamentul de Justiție al lui Biden își folosea resursele pentru a viza aliații președintelui Trump”.

Homan a fost oficial la Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA în timpul președintelui Barack Obama și director interimar al acestuia în timpul primului mandat al lui Trump.

În cei patru ani în care Trump nu a fost la putere, Homan a condus o firmă de consultanță pentru a ajuta companiile să obțină contracte guvernamentale legate de imigrație.

În operațiunea sub acoperire, Homan a susținut că va păstra mita într-un trust până când își va termina mandatul în administrația Trump, a declarat una dintre surse.

Ancheta privind cazul Homan, acum închisă, a fost relatată anterior și de MSNBC.

