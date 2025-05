Furtunile puternice au provocat moartea a cel puţin 27 de persoane în statele americane Missouri şi Kentucky, au anunţat sâmbătă autorităţile, informează Agerpres care ciytează DPA. În Kentucky s-au înregistrat cel puţin 18 decese, a anunţat pe reţeaua X guvernatorul Andy Beshear.



Nivelul de devastare este cutremurător, a scris Beshear. „Dar ne vom asigura că primim sprijinul necesar pentru a ne recupera şi a reconstrui împreună”.



În zona metropolitană a oraşului St Louis şi în comitatul Scott, situat mai la sud în Missouri, au fost confirmate cel puţin şapte decese, potrivit unor relatări ale New York Times şi CNN, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile locale.



Guvernatorul republican Mike Kehoe a scris pe reţeaua X că el şi soţia lui sunt „profund întristaţi” de aceste veşti. A îndemnat rezidenţii să evite zonele devastate astfel încât serviciile de urgenţă să-şi poată desfăşura munca şi să ofere asistenţă persoanelor care au nevoie.



Iniţial, CNN a relatat despre cel puţin 10 persoane rănite în Missouri, clarificând ulterior că nu se cunoaşte numărul exact al răniţilor. The New York Times a menţionat zeci de răniţi în ambele state.



Între timp, în statul Virginia, cel puţin două persoane şi-au pierdut viaţa din cauza unor arbori prăbuşiţi pe vehiculele lor, potrivit The New York Times.



Fotografiile şi imaginile video arată amploare dezastrului.

Zonele afectate au fost lovite de un episod de vreme severă, fiind raportate tornade şi furtuni cu grindină. Joi, vânturile şi furtunile s-au abătut asupra mai multor zone din Wisconsin, Michigan, Indiana şi Illinois.



Serviciul Naţional de Meteorologie a avertizat în continuare în legătură cu furtuni severe însoţite de grindină, precum şi cu posibile tornade în zone din sudul şi nord-estul Statelor Unite.

Fotografiile şi înregistrările video care au circulat pe reţelele de socializare au arătat distrugerile din regiunile afectate. Echipe de intervenţie au fost mobilizate nonstop. Potrivit site-ului poweroutage.us, sute de mii de locuinţe au rămas fără energie electrică sâmbătă.

Tornadele nu sunt un fenomen neobişnuit în Statele Unite, în special primăvara şi vara.



Cu toate acestea, oamenii de ştiinţă atribuie înmulţirea evenimentelor climatice extreme schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili.



Temperaturile în creştere ale oceanelor pot intensifica furtunile furnizându-le energie şi umezeală suplimentare. Creşterea nivelului mărilor contribuie de asemenea la sporirea severităţii inundaţiilor.

