Tot mai mulţi republicani care candidează pentru Congres se distanțează de politicile lui Trump. Reacția surprinzătoare a Casei Albe

Tot mai mulţi republicani implicaţi în curse electorale dificile pentru Congres se distanţează de unele dintre politicile preşedintelui Donald Trump, de la războiul cu Iranul şi imigraţie până la tarifele comerciale, în încercarea de a-şi proteja poziţiile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, potrivit CNN, preluat de News.ro.

Doi congresmeni republicani din Iowa, Zach Nunn şi Mariannette Miller-Meeks, au votat în această săptămână pentru prima dată, în favoarea limitării prerogativelor lui Trump privind războiul cu Iranul. Ei s-au numărat printre cei şapte republicani care au susţinut rezoluţia, cel mai mare număr de până acum.

„Nu voi vota pentru menţinerea soldaţilor noştri într-un război fără sfârşit, în timp ce locuitorii din Iowa plătesc prea mult la pompă”, a declarat Miller-Meeks.

În Florida, congresmena republicană Maria Elvira Salazar a mers mai departe, criticând public politica de imigraţie a administraţiei Trump. Într-un spot electoral, ea i-a transmis preşedintelui că unele dintre măsurile sale „au mers prea departe” şi că alegătorii hispanici care l-au ajutat să câştige Casa Albă în 2024 se simt acum „trădaţi”.

Trump a răspuns vineri că o susţine în continuare pentru realegere, deşi nu este de acord cu poziţia ei: „A devenit puţin prea indulgentă în privinţa frontierei (...) dar eu pur şi simplu nu sunt de acord”.

Casa Albă pare să accepte mai uşor disidenţa

CNN notează că atitudinea administraţiei contrastează cu primul mandat al lui Trump, când acesta reacţiona frecvent împotriva republicanilor care îl criticau.

„Cred că înţelege că trebuie să câştige şi că, pentru asta, trebuie să le ofere membrilor noştri ceva mai multă flexibilitate”, a declarat pentru CNN, sub protecţia anonimatului, un strateg republican.

Un alt strateg implicat într-o cursă electorală competitivă a descris atitudinea Casei Albe astfel: „Faceţi ce trebuie să faceţi”.

Comitetul Naţional Republican susţine că partidul rămâne unit, dar recunoaşte necesitatea adaptării campaniilor la situaţia locală. „La sfârşitul zilei, ne interesează să câşigăm, iar aceşti candidaţi trebuie să desfăşoare campaniile necesare pentru a realiza acest lucru”, a declarat purtătoarea de cuvânt Natalie Baldassarre.

Republicanii aflaţi în curse dificile s-au delimitat şi de Trump în privinţa costului vieţii, războiului comercial cu Canada şi unor probleme locale. În Texas, candidatul republican Brandon Herrera s-a opus planurilor administraţiei de construire a unui zid de frontieră în Parcul Naţional Big Bend, proiect pe care administraţia l-a suspendat ulterior.

Războiul cu Iranul devine o problemă importantă

Administraţia pare să manifeste o toleranţă deosebită faţă de îngrijorările republicanilor privind războiul cu Iranul. Vicepreşedintele JD Vance le-a transmis parlamentarilor că trebuie să vorbească deschis cu alegătorii despre nemulţumirile acestora.

Senatorul republican Roger Marshall din Kansas a cerut administraţiei măsuri împotriva creşterii preţurilor motorinei, pe care a descris-o drept „un şoc brusc şi în mare parte neprevăzut asupra costurilor”.

În Maine, senatoarea republicană Susan Collins, care încearcă să obţină al şaselea mandat, s-a opus mai multor decizii ale lui Trump, inclusiv unor nominalizări şi utilizării prerogativelor de urgenţă pentru introducerea tarifelor. Recent, ea a obţinut exceptarea de la tarife a unor produse precum sarea pentru drumuri şi cimentul.

Liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, a recunoscut că poziţiile candidaţilor pot diferi de cele ale lui Trump în privinţa comerţului, afirmând că fiecare trebuie să gestioneze problema în funcţie de situaţia propriului stat.

Nu toţi republicanii consideră însă distanţarea de preşedinte o strategie potrivită. Congresmanul Derrick Van Orden din Wisconsin a criticat colegii care încearcă să se delimiteze de Trump din motive electorale, calificând această abordare drept „prostească”.

Editor : A.C.