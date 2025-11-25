Președintele american Donald Trump a transformat tradiția grațierii curcanilor înainte de Ziua Recunoștinței într-un prilej de a-și ataca adversarii politici democrați, relatează AFP, conform News.ro.

Liderul american a renunțat la obișnuitul discurs împăciuitor și apolitic și a lansat un atac la adresa autorităților locale din Chicago, oraș care, conform spuselor sale, se confruntă cu o criminalitate „scăpată de sub control”.

Mai mult, președintele SUA l-a numit de două ori „grăsan neîngrijit” pe guvernatorul statului Illinois, statul din regiunea Marilor Lacuri în care se află Chicago, JB Pritzker. În aceeași ordine de idei, Trump a spus că primarul orașului, Brandon Johnson, are un „coeficient intelectual scăzut”.

Liderul SUA a susținut că ar fi vrut să numească cele două păsări după fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și actualul lider al senatorilor democrați, Chuck Schumer.

„Curcanii graţiaţi astăzi se numesc Gobble (n.red - a înghiți) şi Waddle (n.red - a merge clătinat)”, a reamintit Donald Trump la începutul discursului său. Doar Gobble, un curcan impunător şi impasibil, a participat la ceremonie.

„Voiam să îi botez Chuck şi Nancy, dar mi-am dat seama că nu i-aş putea graţia niciodată”, a spus el.

Grațierea prezidențială oferită celor doi curcani reprezintă un ritual legat de sărbătoarea de Ziua Recunoștinței, care are loc joi și este una dintre cele mai importante ocazii de reuniune familială din SUA. Curcanul este felul de mâncare emblematic al Zilei Recunoştinţei.

Donald Trump nu l-a uitat nici pe fostul președinte Joe Biden, pe care l-a numit „Joe Somnorosul”.

„Anul trecut, a folosit o maşină de semnat pentru a graţia curcanii”, a afirmat el, asigurând că acest gen de graţiere este, prin urmare, „invalid”. El a făcut aluzie la unele decrete, inclusiv de graţiere, pe care Joe Biden le-ar fi semnat nu personal, ci cu ajutorul unei astfel de maşini, o procedură contestată de Trump.

