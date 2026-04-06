„Trebuie să cumpere de la fiii președintelui”. O companie a familiei Trump vrea să vândă drone țărilor din Orientul Mijlociu

Compania Powerus, în care au investit fiii președintelui SUA, Donald Trump Jr. și Eric Trump, încearcă să-și vândă dronele în țările din Golful Persic. Co-fondatorul Powerus, veteranul forțelor speciale americane Brett Velkovich, a declarat agenției Associated Press că firma organizează deja prezentări ale dronelor sale de interceptare în țările din Orientul Mijlociu.

„Echipa noastră efectuează în prezent numeroase teste demonstrative ale dronelor noastre de interceptare în Orientul Mijlociu”, a declarat Velkovich. El susține că compania intenționează să ajute SUA să ajungă din urmă și să depășească producătorii chinezi și ruși de drone. „Participăm la o cursă a înarmărilor. America va pierde dacă nu începe producția rapidă. Trebuie să fim recunoscători tuturor celor care încearcă să investească în SUA”, a declarat Velkovich.

Familia Trump este acuzată de conflict de interese. „Țările din Golful Persic sunt supuse unei presiuni enorme: trebuie să cumpere de la fiii președintelui. Aceasta va fi prima familie a unui președinte care va câștiga bani mulți din război — pentru care el [Trump] nici măcar nu a obținut acordul Congresului”, a declarat pentru AP fostul consilier juridic principal al Casei Albe pe probleme de etică, Richard Painter. Compania Trump Organization, în cadrul căreia lucrează ambii fii ai lui Trump, a respins în trecut acuzațiile de conflict de interese.

În luna martie, Donald Trump Jr. și Eric Trump au investit în Powerus. Compania vizează cererea din partea Pentagonului, care intenționează să aloce 1,1 miliarde de dolari pentru drone militare. Powerus dorește să producă în SUA peste 10.000 de drone pe lună. Recent, compania a atras investiții în valoare de 60 de milioane de dolari și speră să obțină o nouă finanțare prin „fuziune inversă” cu compania de golf a președintelui Donald Trump, ale cărei acțiuni sunt cotate la Nasdaq.

AP remarcă faptul că, după revenirea lui Trump la Casa Albă, fiii săi și-au extins în mod vizibil interesele de afaceri. Aceștia au investit sau participă la afaceri în care politica are o influență semnificativă — de la criptomonede până la contracte guvernamentale pentru producția de componente pentru rachete.

Editor : A.R.