„Trebuie să cumpere de la fiii președintelui”. O companie a familiei Trump vrea să vândă drone țărilor din Orientul Mijlociu

Eric și Donald Trump jr. Sursa foto: Profimedia

Compania Powerus, în care au investit fiii președintelui SUA, Donald Trump Jr. și Eric Trump, încearcă să-și vândă dronele în țările din Golful Persic. Co-fondatorul Powerus, veteranul forțelor speciale americane Brett Velkovich, a declarat agenției Associated Press că firma organizează deja prezentări ale dronelor sale de interceptare în țările din Orientul Mijlociu.

„Echipa noastră efectuează în prezent numeroase teste demonstrative ale dronelor noastre de interceptare în Orientul Mijlociu”, a declarat Velkovich. El susține că compania intenționează să ajute SUA să ajungă din urmă și să depășească producătorii chinezi și ruși de drone. „Participăm la o cursă a înarmărilor. America va pierde dacă nu începe producția rapidă. Trebuie să fim recunoscători tuturor celor care încearcă să investească în SUA”, a declarat Velkovich.

Familia Trump este acuzată de conflict de interese. „Țările din Golful Persic sunt supuse unei presiuni enorme: trebuie să cumpere de la fiii președintelui. Aceasta va fi prima familie a unui președinte care va câștiga bani mulți din război — pentru care el [Trump] nici măcar nu a obținut acordul Congresului”, a declarat pentru AP fostul consilier juridic principal al Casei Albe pe probleme de etică, Richard Painter. Compania Trump Organization, în cadrul căreia lucrează ambii fii ai lui Trump, a respins în trecut acuzațiile de conflict de interese.

În luna martie, Donald Trump Jr. și Eric Trump au investit în Powerus. Compania vizează cererea din partea Pentagonului, care intenționează să aloce 1,1 miliarde de dolari pentru drone militare. Powerus dorește să producă în SUA peste 10.000 de drone pe lună. Recent, compania a atras investiții în valoare de 60 de milioane de dolari și speră să obțină o nouă finanțare prin „fuziune inversă” cu compania de golf a președintelui Donald Trump, ale cărei acțiuni sunt cotate la Nasdaq.

AP remarcă faptul că, după revenirea lui Trump la Casa Albă, fiii săi și-au extins în mod vizibil interesele de afaceri. Aceștia au investit sau participă la afaceri în care politica are o influență semnificativă — de la criptomonede până la contracte guvernamentale pentru producția de componente pentru rachete.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Îşi umilea angajaţii plătiţi cu 1.200 de lei pe lună. A fost cel mai bogat român, dar averea s-a "evaporat"
Război în Orientul Mijlociu, ziua 38. Iranul vorbește despre o posibilă acoperire pentru „furtul de uraniu”. Explozii la South Pars
Trump a mulțumit României pentru invitația la B9, însă nu va putea participa personal. Cine ar putea veni la București din partea SUA
Un general ucrainean care a dezertat și a luptat de partea Rusiei a fost ucis pe front, anunță Kievul
Cum încearcă Trump să profite de salvarea piloților americani din Iran și ce arată, de fapt, operațiunea
Ucraina a atacat unul dintre cele mai mari terminale petroliere ale Rusiei de la Marea Neagră
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
„Toate elementele trebuie convenite astăzi”. Iranul și SUA au primit...
Vremea se schimbă radical: se anunță ploi, ninsori și temperaturi sub...
Medic ucis și incendiat în Capitală: menajera victimei, reținută după...
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii potrivit ANPIS
Resturi de dronă Shahed, descoperite de ambasadorul UE în Ucraina în timpul unei plimbări în Kiev. „Așa schimbă războiul o țară”
Scandal în Ungaria înainte de alegeri: Meta, acuzată că îl „reduce la tăcere” pe Viktor Orban
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
„Vorbim de o inimă la capăt de drum”. Un cardiolog explică situația medicală a lui Mircea Lucescu. Ce ar...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Veste teribilă pentru FCSB: Daniel Bîrligea, accidentare gravă! Exclusiv
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Un nou tip de pensie devine funcțional în România. Ce schimbă Pilonul IV pentru angajați și companii
După ce i-au căzut fațetele dentare în văzul lumii, o concurentă la Miss a făcut o referire amuzantă la...
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”