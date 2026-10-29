„Trebuie să ducem lucrurile până la capăt”. Trump pregătește, alături de Israel, bombardamente de o săptămână asupra Iranului

Statele Unite și Israelul au elaborat un plan de atacuri la scară largă împotriva Iranului, care vizează conducerea țării, instalațiile energetice și nucleare, precum și infrastructura acesteia, au declarat pentru Axios oficiali americani și israelieni.

Potrivit acestora, operațiunea este prevăzută să dureze o săptămână și ar putea fi desfășurată după alegerile parțiale pentru Congresul SUA din 3 noiembrie. Coordonarea atacului a fost discutată pe 26 octombrie de către șeful Statului Major General al Armatei de Apărare a Israelului (Tsahal), Eyal Zamir, și de către șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), Brad Cooper.

În același timp, mediatorii regionali, în frunte cu Qatarul, încearcă să prevină o nouă escaladare a conflictului și să relanseze negocierile dintre Washington și Teheran, au menționat sursele publicației. Printre mediatori se numără, de asemenea, Pakistanul, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că negocierile cu Iranul se desfășoară prin intermediari, însă și-a exprimat nesiguranța cu privire la rezultatul acestora. „Trebuie să ducem lucrurile până la capăt — fie printr-un acord, fie pe altă cale. Vom vedea dacă negocierile vor avea succes”, a declarat Trump.

Potrivit unor surse ale Axios, negociatorul qatarian Ali al-Tawadi s-a deplasat la Teheran în această săptămână. El a încercat să apropie pozițiile părților. În special, SUA cer ca Iranul să renunțe la stocurile de uraniu îmbogățit, în timp ce Teheranul insistă asupra ridicării prealabile a blocadei maritime și a deblocării fondurilor înghețate. Ca măsură intermediară, Teheranului i se propune să permită accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare avariate în urma atacurilor, în schimbul ridicării sancțiunilor asupra exportului de petrol și a accesului la o parte din fondurile înghețate pentru achiziționarea de alimente, au menționat sursele citate de publicație.

„Așteptăm răspunsul Iranului. Ideea este că iranienii vor putea spune că nu au renunțat la uraniul îmbogățit în prima etapă, iar SUA vor putea afirma că au obținut din partea Iranului anumite concesii în domeniul nuclear”, a explicat una dintre sursele Axios. În același timp, potrivit acestuia, acceptarea acestei propuneri s-ar putea dovedi a fi singura modalitate prin care Teheranul poate evita atacuri la scară largă după alegeri. Reprezentanții iranieni au informat mediatorii că, în zilele următoare, vor încerca să obțină aprobarea liderului suprem Mojtaba Khamenei. După vizita la Teheran, oficialii sauditi l-au rugat pe Trump să nu se grăbească cu reluarea ostilităților și să acorde mai mult timp negocierilor.

La rândul său, Casa Albă a comunicat mediatorilor că va evalua propunerea după ce va primi răspunsul Iranului. Un purtător de cuvânt al administrației americane a declarat pentru Axios că SUA vor „duce lucrurile până la capăt” în curând, dacă Teheranul nu își va schimba politica. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a scris pe 28 octombrie că forțele armate sunt pregătite să apere țara, dar Teheranul lasă o șansă diplomației.

Editor : A.R.