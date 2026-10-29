Live TV

„Trebuie să ducem lucrurile până la capăt”. Trump pregătește, alături de Israel, bombardamente de o săptămână asupra Iranului

Data publicării:
trump netanyahu
Donald Trump și Benjamin Netanyahu. Foto: Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Statele Unite și Israelul au elaborat un plan de atacuri la scară largă împotriva Iranului, care vizează conducerea țării, instalațiile energetice și nucleare, precum și infrastructura acesteia, au declarat pentru Axios oficiali americani și israelieni.

Potrivit acestora, operațiunea este prevăzută să dureze o săptămână și ar putea fi desfășurată după alegerile parțiale pentru Congresul SUA din 3 noiembrie. Coordonarea atacului a fost discutată pe 26 octombrie de către șeful Statului Major General al Armatei de Apărare a Israelului (Tsahal), Eyal Zamir, și de către șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), Brad Cooper.

În același timp, mediatorii regionali, în frunte cu Qatarul, încearcă să prevină o nouă escaladare a conflictului și să relanseze negocierile dintre Washington și Teheran, au menționat sursele publicației. Printre mediatori se numără, de asemenea, Pakistanul, Arabia Saudită, Egiptul și Turcia. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat că negocierile cu Iranul se desfășoară prin intermediari, însă și-a exprimat nesiguranța cu privire la rezultatul acestora. „Trebuie să ducem lucrurile până la capăt — fie printr-un acord, fie pe altă cale. Vom vedea dacă negocierile vor avea succes”, a declarat Trump.

Potrivit unor surse ale Axios, negociatorul qatarian Ali al-Tawadi s-a deplasat la Teheran în această săptămână. El a încercat să apropie pozițiile părților. În special, SUA cer ca Iranul să renunțe la stocurile de uraniu îmbogățit, în timp ce Teheranul insistă asupra ridicării prealabile a blocadei maritime și a deblocării fondurilor înghețate. Ca măsură intermediară, Teheranului i se propune să permită accesul inspectorilor AIEA la instalațiile nucleare avariate în urma atacurilor, în schimbul ridicării sancțiunilor asupra exportului de petrol și a accesului la o parte din fondurile înghețate pentru achiziționarea de alimente, au menționat sursele citate de publicație.

„Așteptăm răspunsul Iranului. Ideea este că iranienii vor putea spune că nu au renunțat la uraniul îmbogățit în prima etapă, iar SUA vor putea afirma că au obținut din partea Iranului anumite concesii în domeniul nuclear”, a explicat una dintre sursele Axios. În același timp, potrivit acestuia, acceptarea acestei propuneri s-ar putea dovedi a fi singura modalitate prin care Teheranul poate evita atacuri la scară largă după alegeri. Reprezentanții iranieni au informat mediatorii că, în zilele următoare, vor încerca să obțină aprobarea liderului suprem Mojtaba Khamenei. După vizita la Teheran, oficialii sauditi l-au rugat pe Trump să nu se grăbească cu reluarea ostilităților și să acorde mai mult timp negocierilor.

La rândul său, Casa Albă a comunicat mediatorilor că va evalua propunerea după ce va primi răspunsul Iranului. Un purtător de cuvânt al administrației americane a declarat pentru Axios că SUA vor „duce lucrurile până la capăt” în curând, dacă Teheranul nu își va schimba politica. Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a scris pe 28 octombrie că forțele armate sunt pregătite să apere țara, dar Teheranul lasă o șansă diplomației.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
alexandru toader si tudorel toader foto fb
1
Reacția Baroului Iași după ce Facultatea de Drept a decis ca avocații lui Alexandru...
Ursula von der Leyen și Mark Carney
2
Dispută la Bruxelles. Trei țări se opun statutului de „membru asociat” al UE pentru...
Volodimir Zelenski
3
Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la...
Umiditatea în casă. Foto Getty Images
4
Cât trebuie să fie umiditatea în casă pentru a preveni mucegaiul. Temperatura recomandată...
Two trains collide at Urda station (Toledo)
5
Catastrofă feroviară în Spania: 68 de morți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză...
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Digi Sport
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JD Vance Donald Trump
JD Vance i-a scris liderului celui mai înalt organism de securitate din Iran. Ce spune Trump despre scrisoarea vicepreședintelui
Benjamin Netanyahu.
Partidul lui Netanyahu acuză formaţiunile arabe că au „furat alegerile” şi cere anchete. Poliția spune că acuzațiile sunt nefondate
Trump 2026 State of the Union Address
Congresmeni republicani îl ameninţă pe Trump că vor bloca bugetul Pentagonului din cauza concesiilor făcute lui Putin. „Să ţină cont”
Vladimir Putin și Donald Trump.
„Trump depinde de niște idioți”. Cum poate „Proiectul Sahalin-1” să readucă giganții petrolieri americani în Rusia
profimedia-1146943429
Pentru arabii din Israel, prezența record la vot ar putea însemna o influență politică sporită
Recomandările redacţiei
telegondola
Efectele incompetenței la stat: Instalație de telegondolă pentru ski...
bani numarati bancnote lei gettyimages
Sindicaliştii din sănătate avertizează Guvernul: Fără o nouă lege a...
incendiu otp
Incendiu la aeroportul Otopeni. Focul ar fi fost pus intenționat de o...
Sorin Costreie.
Costreie anunță cele două zone esenţiale pentru educaţie care trebuie...
Ultimele știri
„Sub nicio formă.” Ce spune Petrișor Peiu despre o eventuală alianță AUR – PSD
Fifor despre reforma administrativă: Nu putem decide viitorul unei localităţi exclusiv în funcţie de un prag de populaţie
Patru proiectile explozive, descoperite în judeţul Iaşi. Trei au fost găsite pe traseul A8. Recomandările ISU
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nutriționista vedetelor, șase luni de coșmar. A trecut prin operații și o suspiciune de cancer: "Am fost real...
Cancan
Un incendiu a izbucnit pe Aeroportul Otopeni! O femeie a fost transportată la spital. Informații de ultimă oră
Fanatik.ro
Ioan Andone a numit jucătorii de la Dinamo care au „explodat” sub bagheta lui Nuno Campos: „Se distrează pe...
editiadedimineata.ro
Problema deșeurilor electronice generate de centrele de date AI devine tot mai gravă
Fanatik.ro
FCSB, echipa de start cu Bistrița. Mihai Popescu și „Englezul” lui Reghe, titulari. Exclusiv
Adevărul
„Este un om genial”. Putin îl laudă pe Elon Musk. Kremlinul promovează propriul rival pentru Starlink
Digieconomic
Noi reguli pentru Uber și Bolt: șoferii vor putea folosi doar un singur autoturism în comodat. Proiectul a...
Digi FM
Melania Trump dezvăluie "anti-dieta" care o ajută să se mențină în formă la 56 de ani. Ce mănâncă în fiecare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele...
Pro FM
Dakota Johnson și MGK, tot mai apropiați. Actrița și fostul iubit al lui Megan Fox au o chimie puternică...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Ben Affleck, reacție virală după ce fiul său de 14 ani i-a cerut să-și cumpere un Lamborghini. „Ești nebun?”
Adevarul
Laura Codruța Kövesi, avertisment dur la final de mandat: „Parchetul European va fi distrus treptat, tocmai...
Newsweek
Singurătatea la pensie poate duce la depresie? Sfaturile psihoterapeutului pentru o bătrânețe mai fericită
Digi FM
Aryna Sabalenka, în costum de baie, cu o avere pe deget. Inelul de logodnă de 12 carate a atras toate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Supa longevității, recomandată de o bunică de 82 de ani. Rețeta pe care o gătește frecvent și ingredientul pe...
Digi Animal World
Momentul când o maimuță intră într-un magazin din India și îl ia în brațe pe vânzător. Imaginile au devenit...
Film Now
Julia Roberts a împlinit 59 de ani, iar soțul i-a făcut o dulce declarație de dragoste: Te iubesc atât de mult
UTV
Robert Tudor și-a renovat terasa de la vila de un milion de euro. „Așa eleganță și stil n-am mai văzut în...