Live TV

Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova”

Data actualizării: Data publicării:
cladirea parlamentului din republica moldova
Clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Foto: Profimedia

Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților au dat publicității o declarație comună care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc duminică, 28 septembrie. În documentul semnat atât de reprezentanți ai democraților cât și ai republicanilor se exprimă speranța că alegerile vor rămâne „libere, corecte și lipsite de influență străină”. Totodată, semnatarii apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării și atrag atenția că sunt la curent cu încercările Rusiei de a submina și perturba aceste alegeri. „Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte”, se arată în declarație.

Declarația poate fi consultată AICI

„Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Președinții comisiei bipartizane pentru Republica Moldova, România și Țările Baltice din Camera Reprezentanților sunt uniți în speranța că aceste alegeri vor rămâne libere, corecte și lipsite de influență străină”, se precizează în declarație.

„Republica Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, și de atunci a fost un exemplu strălucit de democrație lângă flancul estic al NATO. Asigurarea desfășurării de alegeri libere, a numărării transparente a voturilor și a acceptării pașnice a rezultatelor de către toți actorii va fi crucială pentru viitorul democratic al Moldovei.

Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte. Autoritățile moldovene au arestat deja peste 70 de persoane în cadrul unei anchete privind un presupus plan susținut de Rusia de a incita revolte în masă și de destabilizare la nivel național în preajma acestui scrutin esențial.

Democrația este dificilă, dar îndeplinirea voinței poporului este un pilon important în lupta pentru o lume mai puternică, mai pașnică și mai prosperă. Sărbătorim toate eforturile depuse în Europa de Est și în întreaga lume pentru a înfrunta direct provocările democrației și le urăm mult succes tuturor celor care candidează”, se arată în document.

Citiți și:

EXCLUSIV Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia vrea să dea o lovitură de stat electorală. Suntem pregătiți de orice”

EXCLUSIV. Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a scrutinului din Republica Moldova

AUR Moldova se revoltă împotriva lui Simion. „Fraţilor, nu ne retragem”

Avertismentul lui Traian Băsescu privind alegerile din Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară”

VIDEO. Maia Sandu a transmis un mesaj moldovenilor înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1038684011
1
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e...
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
2
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
3
Șase copii au murit la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, din cauza unei bacterii ucigașe de...
Eurofighter Typhoon
4
Lituania vrea doborârea avioanelor rusești, dar Spania, care asigură poliția aeriană...
BUCURESTI - DNA - DOSAR COLDEA - 15 IAN 2025
5
A murit fostul general SRI Dumitru Dumbravă
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Digi Sport
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drone ucrainene pregatite de misiune
„Drone Wall”. Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone...
dorin recean si cristina cileacu
Corespondență Digi24 de la Chișinău. Premierul R. Moldova: „Rusia...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept...
photo-collage.png - 2025-07-06T002847.562
Numele lui Elon Musk apare în dosarele referitoare la Jeffrey Epstein
Ultimele știri
Horațiu Potra nu a fugit în Dubai cu aceeași companie care i-ar fi dus mercenarii în Congo, susține operatorul aerian
Ce a decis Polonia în legătură cu beneficiile acordate refugiaţilor ucraineni. Legea, semnată de președintele naționalist Nawrocki
Microsoft oprește accesul unei unități militare israeliene la centrele sale de date, din cauza supravegherii în masă a palestinienilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
PTgyYTk4NjgxYzhjYjg0NjBiNWQ4OTE0ZjU3MmVmODc0.thumb
O nouă sancțiune împotriva Moscovei: Comisia Europeană vrea să monitorizeze călătoriile diplomaților ruși în țările UE
Presidential candidate of Moldova, Victoria Furtuna
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, apropiata lui Ilan Șor, a fost scos din cursa electorală din Republica Moldova
ZjdkODlhNjlmYjY4MDg3OGM0NmMzNjgxYWZiZDMyMA==.thumb
Consilier prezidențial: Rusia știe că nu poate câștiga un război cu NATO. Care ar fi de fapt scopul lui Putin în Europa
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Finlanda îndeamnă Statele Unite să păstreze echipamentele militare esențiale în Europa, pentru a descuraja Rusia
cristian diaconescu face declaratii
Cristian Diaconescu spune care este miza strategică și economică a scrutinului din Republica Moldova
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, mărturii tulburătoare despre Elvis: „Nu suporta ideea că sunt cu alt bărbat, a vrut să-l...
Cancan
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Fanatik.ro
Cum arată familia lui Carlos Alcaraz. Cu ce se ocupă, de fapt, frații câștigătorului US Open 2025
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Noua afacere a Simonei Halep. Fosta tenismenă dă replica presei americane după ce a titrat că „se confruntă...
Adevărul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la...
Playtech
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi Sport
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
Pro FM
Brian May, dezvăluiri despre înstrăinarea de peste 20 de ani de colegul lui de trupă, John Deacon: „Nu ne...
Film Now
Penn Badgley, adevărul despre scenele intime din serialul „You”: „Mi-au dat o mare bătaie de cap”
Adevarul
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă”
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare după întâlnirea dintre Moșteanu și militarii în rezervă?
Digi FM
Dana Rogoz, într-o rochie fără mâneci, foarte transparentă, de ziua ei: „Sper ca viața asta de om mare să nu...
Digi World
Ce este Serratia marcescens, bacteria care a dus la moartea a șase copii internați la Iași. Cum se transmite...
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Michael Douglas, cuvinte dulci pentru superba Catherine Zeta Jones: „La mulți ani, iubirea vieții mele”. Sunt...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...