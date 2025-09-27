Trei comisii din Congresul SUA, mesaj comun: „Știm foarte bine că adversari străini vor încerca să submineze alegerile din R. Moldova”

Trei comisii bipartizane din Camera Reprezentanților au dat publicității o declarație comună care vizează alegerile parlamentare din Republica Moldova, ce vor avea loc duminică, 28 septembrie. În documentul semnat atât de reprezentanți ai democraților cât și ai republicanilor se exprimă speranța că alegerile vor rămâne „libere, corecte și lipsite de influență străină”. Totodată, semnatarii apreciază „exemplul strălucit de democrație” al țării și atrag atenția că sunt la curent cu încercările Rusiei de a submina și perturba aceste alegeri. „Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte”, se arată în declarație.

„Duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare. Președinții comisiei bipartizane pentru Republica Moldova, România și Țările Baltice din Camera Reprezentanților sunt uniți în speranța că aceste alegeri vor rămâne libere, corecte și lipsite de influență străină”, se precizează în declarație.

„Republica Moldova și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică în 1991, și de atunci a fost un exemplu strălucit de democrație lângă flancul estic al NATO. Asigurarea desfășurării de alegeri libere, a numărării transparente a voturilor și a acceptării pașnice a rezultatelor de către toți actorii va fi crucială pentru viitorul democratic al Moldovei.

Noi, în Statele Unite, știm prea bine că adversarii vor depune eforturi pentru a submina, influența și perturba alegerile libere și corecte. Autoritățile moldovene au arestat deja peste 70 de persoane în cadrul unei anchete privind un presupus plan susținut de Rusia de a incita revolte în masă și de destabilizare la nivel național în preajma acestui scrutin esențial.

Democrația este dificilă, dar îndeplinirea voinței poporului este un pilon important în lupta pentru o lume mai puternică, mai pașnică și mai prosperă. Sărbătorim toate eforturile depuse în Europa de Est și în întreaga lume pentru a înfrunta direct provocările democrației și le urăm mult succes tuturor celor care candidează”, se arată în document.

