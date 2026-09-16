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Trei oameni au murit după ce elicopterul unei televiziuni s-a prăbuşit în timp ce filma un accident, în Los Angeles

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Trei oameni au murit după ce elicopterul unei televiziuni s-a prăbuşit în timp ce filma un accident, în Los Angeles. Foto: Profimedia
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Trei persoane au murit şi o alta a fost transportată la spital după ce un elicopter al unei televiziuni s-a prăbuşit marţi seara în cartierul Chatsworth din Los Angeles, a anunţat Departamentul de Pompieri din Los Angeles într-o postare pe reţelele de socializare, relatează Reuters.

Elicopterul survola cartierul Chatsworth, la nord-vest de centrul oraşului, pentru a filma locul coliziunii dintre un SUV şi un autobuz, accident soldat cu trei morţi şi numeroşi răniţi.

Reporterii aflaţi la faţa locului au declarat că au vazut elicopterul prăbuşindu-se în apropierea locului accidentului de autobuz, din zonă ridicându-se nori groşi de fum. Imaginile aeriene difuzate ulterior de mass-media au arătat epava aparatului de zbor, coada şi rotorul distruse de flăcări, informează Agerpres.

Potrivit pompierilor, trei persoane au murit, iar o alta a fost rănită.

Elicopterele canalelor de televiziune americane transportă de obicei două persoane: pilotul şi un cameraman.

Canalul căruia îi aparţine elicopterul nu a fost identificat imediat, însă postul local NBC4 a declarat că a pierdut contactul cu echipajul său.

Mass-media din Los Angeles, al doilea oraş ca mărime din Statele Unite, sunt angajate într-o concurenţă acerbă. Multe folosesc elicoptere pentru a relata despre incendii, urmăriri în trafic şi alte ştiri.

Editor : A.P.

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