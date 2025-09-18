Live TV

Trei polițiști au fost uciși într-un atac armat în Pennsylvania, iar alți doi sunt în stare gravă

Poliție SUA
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi alţi doi au fost răniţi grav miercuri în Pennsylvania, într-o confruntare cu un bărbat înarmat care în cele din urmă a fost împuşcat mortal de poliţie, informează Reuters.

Împuşcăturile au avut loc în Codorus Township, o comunitate din comitatul York, în sud-estul Pennsylvaniei, când poliţiştii implicaţi s-au întors la locul unei intervenţii anterioare, a declarat colonelul Christopher Paris, comisar al poliţiei statale.

„Ei se aflau acolo pentru a continua o anchetă începută ieri”, a declarat el reporterilor la o conferinţă de presă câteva ore mai târziu. Oficialul a refuzat să dea detalii despre circumstanţe, cu excepţia faptului că a caracterizat ancheta ca fiind „legată de viaţa domestică”.

Cei doi agenţi care au fost răniţi de focuri de armă au fost duşi la un spital din apropiere, unde au fost internaţi în stare critică, dar stabilă.

Un canal local de ştiri a relatat că poliţiştii încercau să pună în execuţie un mandat de percheziţie când au avut loc împuşcăturile.

Suspectul împuşcat mortal nu a fost identificat public, iar autorităţile au refuzat să dezvăluie imediat agenţiile de aplicare a legii din care făceau parte agenţii.

Guvernatorul Josh Shapiro s-a deplasat la spital pentru a aduce un omagiu celor căzuţi la datorie şi a declarat: „Este o zi absolut tragică şi devastatoare pentru comitatul York, pentru întregul stat Pennsylvania”.

„Este important să ştiţi că aceste familii care sunt în doliu în acest moment sunt foarte mândre de cei dragi care au îmbrăcat uniforma pentru a ne proteja”, a adăugat el.

Shapiro a mai spus că a primit un telefon de la procurorul general al SUA, Pam Bondi, care i-a oferit tot sprijinul federal necesar.

