După summitul de foc de la Washington, catalogat de președintele SUA, Donald Trump drept „un prim pas foarte bun” către încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina, opinia publică se întreabă ce urmează în jocul geopolitic - va fi pace sau război, se va miza pe cartea diplomației sau pe cea a confruntării? Donald Trump anunță însă că a discutat deja cu președintele rus Vladimir Putin despre organizarea unei întâlniri directe cu Volodimir Zelenski, dar deși Ucraina ar avea un nou „as în mânecă” - garanțiile de securitate care îi vor fi acordate - schimburile de teritorii s-ar putea afla și ele pe masa negocierilor, arată Fox News.

Donald Trump a declarat că grupul de lideri mondiali a purtat, la Washington, discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, angajamentele venind, în principal, din partea țărilor europene „în coordonare cu Statele Unite”.

„Toată lumea este foarte fericită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina”, a spus Trump într-o declarație pe Truth Social, adăugând că vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff poartă acum discuții cu Moscova și Kievul.

Volodimir Zelenski a semnalat că, personal, este gata să se întâlnească față în față cu Vladimir Putin. O declarație a Kremlinului privind convorbirea dintre Trump și Putin a confirmat că cei doi „au discutat ideea de a ridica nivelul negocierilor directe ruso-ucrainene”, dar nu a precizat dacă Putin a fost sau nu de acord.

Trump prezintă pașii următori

Trump a dezvăluit că, după întâlnirile de la Biroul Oval, l-a sunat pe Putin pentru a începe „aranjamentele pentru o întâlnire, la o locație care urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski”. Dacă aceasta va avea loc, a spus el, următoarea etapă ar fi o „Trilat” - o întâlnire trilaterală la care ar participa el însuși, Putin și Zelenski. Acesta din urmă a declarat că ar fi deschis la o întâlnire cu Trump și Putin sau la o întâlnire doar cu Putin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele SUA Donald Trump. Sursa: Profimedia

„Am confirmat că suntem pregătiți pentru o întâlnire trilaterală”, le-a declarat președintele ucrainean reporterilor după întâlnire. „Și dacă Rusia propune președintelui Statelor Unite o întâlnire bilaterală, apoi vom vedea rezultatul întâlnirii bilaterale, atunci poate fi trilaterală. Așa că am spus, întotdeauna, că Ucraina nu se va opri niciodată din drumul spre pace și că suntem pregătiți pentru orice fel de format, dar la nivel de lideri”.

Deși Trump s-a prezentat anterior mai degrabă ca un mediator decât ca un negociator, sugestia că Putin este deschis la o întâlnire față în față cu Zelenski a marcat cea mai mare realizare de până acum în negocierile de pace, remarcă jurnaliștii Fox News. „Din nou, acesta a fost un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani”, a spus el.

Garanțiile de securitate, luate în discuție

Ideea „garanțiilor de securitate” a fost mult timp în centrul cererilor Ucrainei. Potrivit lui Trump, acestea ar fi furnizate în primul rând de statele europene, în coordonare cu Washingtonul. Înaintea întâlnirilor, Trump nu a exclus implicarea militară a SUA în garanții, dar de atunci a subliniat că Europa va suporta sarcina principală de a apăra Ucraina.

Trump și-a reiterat, de asemenea, opinia că sprijinul SUA ar trebui să vină sub forma vânzării de arme. „Nu dăm nimic. Vindem arme”, a declarat el la începutul acestei săptămâni. Potrivit Financial Times, Ucraina ar fi propus să cumpere arme fabricate în SUA în valoare de până la 100 de miliarde de dolari, cu finanțare europeană.

Schimburile de teritorii ar putea fi pe masa negocierilor

În timpul întâlnirii, Trump și Zelenski au fost fotografiați uitându-se la o hartă care prezenta liniile frontului de război și teritoriul ucrainean ocupat în prezent de Rusia, adică aproximativ 20% din țară. Trump ar fi putut folosi harta pentru a discuta cu Zelenski despre regiunile de care s-ar putea despărți în mod realist pentru a obține pacea.

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images

Potrivit unei surse familiarizate cu planificarea vizitei lui Zelenski, claritatea garanțiilor de securitate din partea SUA și a Europei ar putea ajuta liderul ucrainean să justifice pe plan intern orice concesii teritoriale - un element probabil esențial al negocierilor cu Rusia.

Întrebarea referitoare la zonele pe care Ucraina le-ar putea „ceda” și pe cele pe care trebuie să le păstreze rămâne extrem de sensibilă la Kiev, unde opinia publică s-a înăsprit după ani de lupte și pierderi civile grele, arată presa americană.

Respingerea categorică a Rusiei

Moscova s-a opus ferm conceptului de garanții în stilul NATO.

Ministerul rus de Externe a emis o declarație, în timpul discuțiilor de la Casa Albă, avertizând că orice acord care implică țările NATO ar putea declanșa o „escaladare necontrolată”, cu „consecințe imprevizibile”, potrivit agenției de presă de stat RIA.

Această respingere categorică subliniază dificultatea de a reduce decalajul dintre nevoile de securitate ale Ucrainei și cerințele Rusiei.

Liderii europeni își spun părerea

Cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că nu pot avea loc discuții semnificative fără cel puțin un armistițiu temporar.

„Nu îmi pot imagina că următoarea întâlnire ar putea avea loc fără un armistițiu”, a spus Merz. „Așadar, să lucrăm la asta și să punem presiune pe Rusia, deoarece credibilitatea acestor eforturi depinde de cel puțin un armistițiu.”

Editor : C.A.