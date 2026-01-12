Live TV

Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula arctică: „Istoria contează”

Data publicării:
Rep. Jeff Landry
Jeff Landry, guvernatorul din Louisiana, a fost numit trimis special al președintelui SUA pentru Groenlanda Foto: Profimedia

Trimisul special al SUA pentru Groenlanda, Jeff Landry, a susținut că, după cel de-al Doilea Război Mondial, Danemarca a „ocupat” insula arctică, restabilind controlul asupra acesteia și „ignorând protocolul ONU”, relatează RBC-Ukraine.

„Istoria contează. Statele Unite au apărat suveranitatea Groenlandei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când Danemarca nu a putut să o facă. După război, Danemarca a reocupat-o, ocolind și ignorând protocolul ONU.

Ar trebui să fie vorba despre ospitalitate, nu despre ostilitate”, a scris într-o postare pe X guvernatorul statului Louisiana, numit de președintele american Donald Trump în funcția de trimis special.

Amintim că liderul american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul.

„Vom face ceva cu Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem noi, Rusia sau China o vor prelua. Nu vom avea Rusia sau China ca vecini”, a spus Trump, într-o declarație pentru presă, potrivit sursei citate. 

Totodată, Mette Frederiksen a declarat că Danemarca se află într-un „moment decisiv” pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei arctice acuzând SUA că ar putea să întoarcă spatele NATO

„Ne aflăm la o răscruce de drumuri, iar acesta este un moment decisiv”, a declarat Frederiksen. „Miza este mai mare decât se vede la prima vedere, pentru că dacă americanii ne demonstrează că, de fapt, întorc spatele alianței occidentale, că întorc spatele cooperării noastre cu NATO amenințând un aliat, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum, atunci totul se va opri.”

Groenlanda are peste 56.000 de locuitori și găzduiește deja o bază militară americană. Poziția sa geografică îi conferă o importanță strategică majoră pentru accesul în regiunea arctică, iar teritoriul dispune de resurse minerale importante și de posibile rezerve de combustibili fosili. 

Citește și:

Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului

Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu care vrea independența. Presiunea lui Trump sporește urgența la Copenhaga

Editor : A.M.G.

