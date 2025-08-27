Live TV

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff se întâlnește săptămâna aceasta cu ucrainenii, la New York. Cum decurg discuțiile cu rușii

Data publicării:
Steve Witkoff, portret
Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump. Foto: Profimedia

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a declarat marţi că se va întâlni cu reprezentanţi ai Ucrainei la New York în această săptămână, afirmând că Washingtonul continuă totodată discuţiile cu Rusia, în contextul în care Statele Unite caută să pună capăt războiului Moscovei în Ucraina, relatează Reuters.

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Aşadar, mă voi întâlni cu ei săptămâna aceasta la New York, iar acesta este un semnal important. Discutăm cu ruşii în fiecare zi”, a declarat Witkoff în emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News.

Witkoff a declarat că, în opinia sa, preşedintele rus Vladimir Putin doreşte să pună capăt războiului.

„Cred că el (n.r. Vladimir Putin) a făcut un efort de bună-credinţă pentru a se angaja (n.r. în negocieri). Cu siguranţă a făcut acest lucru la summitul din Alaska. Dar este un conflict foarte complicat”, a spus Witkoff.

Preşedintele Donald Trump a organizat o întâlnire cu Putin în Alaska la 15 august şi o întâlnire cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, precum şi cu liderii NATO şi europeni, la Casa Albă, pe 18 august.

După aceste întâlniri, Trump a declarat că Zelenski şi Putin vor avea o întâlnire bilaterală înaintea unei întâlniri trilaterale la care va participa şi el. Zelenski atrage însă atenţia că Rusia face tot posibilul pentru a împiedica o întâlnire între el şi Putin, în timp ce Rusia susţine că agenda pentru o astfel de întâlnire nu este încă pregătită.

„Cred că vom ajunge să asistăm la o întâlnire bilaterală”, a declarat Witkoff. „Părerea mea personală este că preşedintele va fi necesar la masa negocierilor pentru a încheia un acord”, a adăugat el referindu-se la şeful Casei Albe.

Când şi-a preluat funcţia în ianuarie, Donald Trump a promis, aşa cum făcuse şi în campanie, că va pune capăt rapid războiului Rusiei în Ucraina, care a început în 2022, dar nu a reuşit încă să atingă acest obiectiv.

Trump i-a spus lui Zelenski că Washingtonul va contribui la garantarea securităţii Ucrainei în cazul unui acord. Trump a reînnoit, de asemenea, vineri, ameninţarea de a impune sancţiuni Rusiei dacă nu se înregistrează progrese în direcţia unei soluţionări paşnice cu Ucraina în două săptămâni.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, iar Trump a declarat că „schimbul de teritorii” şi modificările teritoriale vor fi cruciale pentru orice soluţie. Ucraina se opune ideii de a recunoaşte legal orice teritoriu ucrainean ca fiind cedat Rusiei, dar a recunoscut tacit că va trebui, aproape sigur, să accepte unele pierderi teritoriale de facto.

Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
