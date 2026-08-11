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Video „Tronul de Fier” în Biroul Oval. Casa Albă a mutat „Urzeala Tronurilor” la Washington, într-un clip generat cu inteligență artificială

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scaunul din biroul oval game of thrones
Scaunul din Biroul Oval transformat în Tronul de Fier, cu ajutorul AI. Foto: Captură X/ White House
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Casa Albă a publicat un clip modificat în care transformă, cu ajutorul inteligenței artificiale, secvența de început a seriei Urzeala Tronurilor. În video, așezările din poveste sunt înlocuite cu clădiri din capitala SUA, iar scaunul din Biroul Oval se transformă în faimosul Tron de Fier.

Videoclipul de un minut, postat luni pe rețelele sociale, parodiază secvența de deschidere iconică a serialului Urzeala Tronurilor, în care tărâmul Westeros este înlocuit cu cel al capitalei Washington, D.C. Melodia amenințătoare a serialului se revarsă peste imagini.

„CAPITALA: RESTAURATĂ”, a scris Casa Albă în explicația videoclipului. „Ordinea restabilită. Capitala recuperată.”

Videoclipul prezintă diverse părți ale orașului Washington restaurate ca un ceasornic, inclusiv elemente arhitecturale care au fost restaurate de administrația Trump ca parte a campaniei sale de înfrumusețare”.

Sugestia că președintele Donald Trump deține – sau aspiră să dețină – puterea necontrolată a unui rege nu este deloc nouă.

Anul trecut, Casa Albă a difuzat o copertă falsă a revistei Time, în care președintele republican purta o coroană de aur, alături de titlul: „Trăiască regele”. Trump a distribuit, de asemenea, un videoclip aparent generat de inteligență artificială , în care pilotează un avion inscripționat cu cuvintele „Regele Trump” și aruncă excremente asupra protestatarilor.

Editor : Ș.R.

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