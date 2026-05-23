Președintele SUA, Donald Trump, poate că a câștigat aproape toate bătăliile împotriva Iranului, dar la trei luni după ce a atacat Republica Islamică, se confruntă acum cu o întrebare și mai importantă: oare pierde războiul? Având în vedere că Iranul deține controlul asupra Strâmtorii Ormuz, că rezistă în fața cererilor de concesii în domeniul nuclear și că guvernul său teocratic rămâne în mare parte intact, cresc îndoielile cu privire la capacitatea lui Trump de a transforma succesele tactice ale armatei americane într-un rezultat pe care să-l poată prezenta în mod convingător drept o victorie geopolitică, arată Reuters, într-o analiză.

Afirmațiile sale repetate privind o victorie completă sună fals, spun unii analiști, în timp ce cele două părți oscilează între o diplomație nesigură și amenințările sale intermitente de a relua atacurile, ceea ce ar atrage cu siguranță represalii iraniene în întreaga regiune.

Trump riscă acum să vadă cum SUA și aliații săi arabi din Golf ies din conflict într-o situație mai proastă, în timp ce Iranul, deși lovit din punct de vedere militar și economic, ar putea ajunge să aibă o pondere mai mare, după ce a demonstrat că poate bloca o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Criza nu s-a încheiat încă, iar unii experți lasă deschisă posibilitatea ca Trump să găsească totuși o ieșire care să-i salveze prestigiul, dacă negocierile se vor încheia în favoarea sa. Alții, însă, prevăd o perspectivă sumbră postbelică pentru președintele american.

„Au trecut trei luni și se pare că un război care a fost conceput pentru a fi o aventură de scurtă durată pentru Trump se transformă într-un eșec strategic pe termen lung”, a spus Aaron David Miller, fost negociator pentru Orientul Mijlociu în cadrul administrațiilor republicane și democrate.

Conflictul dintre milițiile proiraniene din Irak și armatele altor țări arabe din Golful Persic se desfășoară în paralel cu războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului. Foto: Profimedia Images

Pentru Donald Trump, acest lucru contează, mai ales având în vedere faimoasa sa sensibilitate la a fi perceput ca un învins, o insultă pe care el însuși a aruncat-o adesea asupra adversarilor. În criza din Iran, el se regăsește în postura de comandant suprem al celei mai puternice armate din lume, care se confruntă cu o putere de rang secund, aparent convinsă că deține avantajul.

Iar această situație dificilă l-ar putea determina pe Trump, care încă nu a stabilit un plan clar de final, să se opună cu mai multă probabilitate oricărui compromis care ar părea o retragere de la pozițiile sale maximaliste sau o repetare a acordului nuclear din 2015 cu Iranul, din era Obama, pe care l-a anulat în primul său mandat, spun analiștii. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a declarat că SUA „și-au îndeplinit sau depășit toate obiectivele militare în cadrul «Operațiunii Epic Fury»”.

„Președintele Trump deține toate cărțile și păstrează în mod înțelept toate opțiunile pe masă”, a adăugat ea.

Presiune și frustrare

Donald Trump a făcut campanie pentru un al doilea mandat promițând că nu va face intervenții militare inutile, dar a băgat SUA într-o încurcătură care ar putea aduce daune de durată bilanțului său de politică externă și credibilității sale în străinătate, arată Reuters.

Impasul continuă în contextul în care se confruntă cu presiuni interne legate de prețurile ridicate ale benzinei din SUA și de ratingurile scăzute de popularitate, după ce s-a angajat într-un război nepopular înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie. Partidul său republican se luptă să mențină controlul asupra Congresului.

Ca urmare, la mai mult de șase săptămâni de la încetarea focului, unii analiști consideră că Trump se confruntă cu o alegere dificilă: să accepte un acord potențial defectuos ca o cale de ieșire sau să escaladeze conflictul militar și să riște o criză și mai lungă. Printre opțiunile sale, în cazul în care diplomația eșuează, spun aceștia, s-ar număra lansarea unei serii de lovituri dure, dar limitate, prezentarea acesteia ca o victorie finală și trecerea mai departe.

O altă posibilitate, spun analiștii, este ca Trump să încerce să-și îndrepte atenția spre Cuba, așa cum a sugerat, în speranța de a schimba subiectul și de a obține o victorie potențial mai ușoară.

Dacă ar fi așa, ar putea ajunge să subestimeze provocările pe care le prezintă Havana, la fel cum unii consilieri ai lui Trump recunosc în particular că acesta a crezut în mod eronat că operațiunea din Iran ar fi asemănătoare cu raidul din 3 ianuarie în urma căruia a fost capturat președintele Venezuelei și care a dus la înlocuirea acestuia. Chiar și așa, Trump nu este lipsit de susținători.

Alexander Gray, fost consilier principal în primul mandat al lui Trump și acum director executiv al firmei de consultanță American Global Strategies, a respins ideea că campania președintelui împotriva Iranului ar fi în impas.

Iranian, în fața unei clădiri distruse de atacurile americano-israeliene. Foto: Profimedia

El a afirmat că lovitura puternică dată capacităților militare iraniene a fost în sine un „succes strategic”, că războiul a apropiat statele din Golf de SUA și le-a îndepărtat de China și că soarta programului nuclear al Iranului rămâne încă de stabilit.

Există însă semne ale frustrării lui Trump față de incapacitatea sa de a controla narațiunea. El și-a atacat criticii și a acuzat mass-media de „trădare”.

Conflictul a durat de două ori mai mult decât perioada maximă de șase săptămâni pe care Trump a stabilit-o când s-a alăturat Israelului în declanșarea războiului pe 28 februarie. De atunci, deși baza sa politică MAGA i-a fost alături în război, au apărut fisuri în sprijinul odată aproape unanim din partea legislatorilor republicani.

La început, valurile de atacuri aeriene au distrus rapid stocul de rachete balistice al Iranului, au scufundat o mare parte din flota sa navală și au ucis mulți lideri de vârf.

Însă Teheranul a ripostat prin blocarea strâmtorii, ceea ce a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie, și prin atacarea Israelului și a vecinilor din Golf. Trump a ordonat apoi blocarea porturilor iraniene, dar nici această măsură nu a reușit să-l facă pe Teheran să se supună voinței sale.

Liderii iranieni au răspuns la afirmațiile triumfaliste ale lui Trump cu propria lor propagandă, prezentând campania sa ca o „înfrângere zdrobitoare”, deși este clar că oficialii iranieni și-au exagerat propriile capacități militare.

Obiective în schimbare, încă neatinse

Trump a declarat că obiectivele sale în declanșarea războiului erau să blocheze calea Iranului către o armă nucleară, să pună capăt capacității sale de a amenința regiunea și interesele SUA și să faciliteze răsturnarea conducătorilor iranieni de către popor.

Nu există niciun semn că obiectivele sale, adesea schimbătoare, au fost atinse, iar mulți analiști spun că este puțin probabil ca acestea să se realizeze.

Jonathan Panikoff, fost ofițer adjunct al serviciilor de informații naționale pentru Orientul Mijlociu, a declarat că, deși Iranul a suferit lovituri devastatoare, conducătorii săi consideră un succes simplul fapt că au supraviețuit atacului SUA și au învățat cât de mult control pot exercita asupra transportului maritim din Golful Persic.

„Ceea ce au descoperit este că pot exercita această influență fără prea multe consecințe pentru ei”, a spus Panikoff, care lucrează acum la grupul de reflecție Atlantic Council, adăugând că Iranul părea încrezător că poate suporta mai multe pierderi economice decât Trump și că va rezista mai mult decât el.

Principalul obiectiv de război declarat de Trump - denuclearizarea Iranului - rămâne, de asemenea, neîndeplinit, iar Teheranul nu a dat dovadă de prea multă disponibilitate de a-și restrânge în mod semnificativ programul.

Se crede că o rezervă de uraniu puternic îmbogățit a rămas îngropată în urma atacurilor aeriene ale SUA și Israelului din iunie anul trecut și ar putea fi recuperată și prelucrată ulterior până la gradul necesar pentru fabricarea bombelor. Iranul afirmă că dorește ca SUA să îi recunoască dreptul de a îmbogăți uraniu pentru ceea ce susține că sunt scopuri pașnice.

O imagine a clădirilor rezidențiale avariate din cartierul Vahdat din Karaj, Iran, în urma atacurilor atribuite Statelor Unite și Israelului. Foto: Profimedia

Pentru a complica și mai mult lucrurile, liderul suprem al Iranului a emis o directivă conform căreia uraniul din țară, care se apropie de gradul necesar pentru arme, nu poate fi trimis în străinătate, au declarat doi înalți oficiali iranieni pentru Reuters.

Unii analiști au sugerat că războiul ar putea face ca Iranul să fie mai probabil, și nu mai puțin, să-și intensifice eforturile de a dezvolta o armă nucleară pentru a se proteja, la fel ca Coreea de Nord, care deține arme nucleare.

Un alt obiectiv declarat al lui Donald Trump - forțarea Iranului să înceteze sprijinul acordat grupurilor armate proxy - rămâne, de asemenea, neîndeplinit.

Pe lângă provocările cu care se confruntă deja, președintele SUA are de-a face acum cu noi lideri iranieni considerați chiar mai intransigenți decât predecesorii lor uciși. După război, se așteaptă ca aceștia să dispună în continuare de suficiente rachete și drone pentru a reprezenta un pericol continuu pentru vecinii lor.

De asemenea, el se confruntă cu consecințele unei erodări și mai mari a relațiilor cu aliații europeni tradiționali, care au refuzat în mare parte solicitările sale de asistență într-un război despre care nu au fost consultați.

În același timp, China și Rusia au tras concluzii cu privire la deficiențele armatei americane în fața tacticii asimetrice a Iranului și la modul în care unele dintre rezervele sale de armament s-au epuizat, au afirmat analiștii.

Robert Kagan, cercetător principal la think tank-ul Brookings Institution, a susținut că rezultatul va fi o lovitură și mai decisivă pentru prestigiul SUA decât retragerile umilitoare din conflictele mult mai lungi și mai sângeroase din Vietnam și Afganistan, deoarece acele țări „erau departe de principalele teatre ale competiției globale”.

„Nu va exista o revenire la status quo ante, niciun triumf american final care să repare sau să depășească răul făcut”, a scris el într-un comentariu recent intitulat „Șah mat în Iran” pe site-ul revistei Atlantic.

Editor : C.A.