Foto Donald Trump a demolat Aripa de Est a Casei Albe

Data actualizării: Data publicării:
aripa de est demolata casa alba
Foto: Reuters
„Zgomotul magnific al şantierului”

Aripa de Est a Casei Albe a fost demolată - în întregime - joi, în vederea unor lucrări mai „colosale” decât se prevedea, lansate luni, după ce Donald Trump a anunţat că vrea să demoleze această aripă pentru a putea construi o sală de bal uriaşă, relatează The Associated Press, care publică imagini satelitare din septembrie şi octombrie, conform News.ro.

Preşedintele american a dat asigurări că, „după studii cu cei mai buni arhitecţi din lume”, „dărâmarea cu adevărat” a acestei aripi era cea mai bună soluţie şi lăsarea „anumitor părţi”.

Imagini cu buldozere doborând zidurile clădirii istorice au provocat critici aprige în rândul opoziţiei, însă Donald Trump rămâne convins de ideea sa de a construi „una dintre cele mai frumoase săli de bal din lume”.

În această clădire cu două etaje se aflau saloane şi birouri ale Primei Doamne şi colaboratorilor săi.

Preşedintele a ordonat demolarea la începutul săptămânii, fără să aştepte aprobarea agenţiilor federale însărcinate cu supervizarea acestui tip de proiect.

Potrivit anunţurilor iniţiale, clădirea nu urma să fie pur şi simplu rasă.

Însă „planurile s-au schimbat după ce preşedintele a ascultat sfaturile arhitecţilor şi întreprinderilor de construcţie”, a anunţat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ei „au spus că pentru ca această aripă să fie modernă şi frumoasă mulţi ani (...), această primă fază în care ne aflăm acum este necesară”, a declarat ea, citată de CNN.

„Zgomotul magnific al şantierului”

Democraţii îl acuză pe Donald Trump de faptul că nu respectă reşedinţa prezidenţială prin această demolare a „East Wing”.

Ei l-au acuzat de faptul că a lansat luni acest şantier evaluat la 250 de milioane de dolari în timp ce America de află în paralizie bugetară („shutdown”), iar americanii suportă un cost crescut al traiului.

Însă preşedintele american pare indiferent faţă de aceste critici.

În timpul unui dejun la Casa Albă, marţi, el s-a bucurat de lucrări.

„Auziţi fără îndoială zgomotul magnific al şantierului din spate. Auziţi acest sunet? Ah, este muzică pentru urechile mele. Ador acest zgomot”, a spus el.

Magnatul imobiliar, în vârstă de 79 de ani, a dat asigurări că acest proiect nu va fi finanţat cu banii contribuabililor.

„Când aud acest zgomot, mă face să mă gândesc la bani. În acest sens, mă face să mă gândesc mai degrabă la lipsa banilor, pentru că eu plătesc”, a spus el.

Miliardarul republican a anunţat anterior că va contribui la finanţarea acestei săli noi de bal împreună cu „patrioţi generoşi şi întreprinderi superbe”.

Donald Trump depune eforturi, de când s-a întors la Casa Albă, să o modeleze după propria imagine.

Biroul Oval este încărcat de ornamente aurite, iar pe peluză au fost ridicate două catarge uriaşe, pe care flutură steaguri americane mari.

