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Video Trump a fost pus pe „mute” la propria conferință de presă. Solidaritatea jurnaliștilor de peste Ocean „a lăsat președintele fără voce”

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ce este grupul de presă de la Casa Albă? De ce a încetat grupul de presă să mai acopere știrile despre Trump? Ce spun ambele părți?

Președintele Statelor Unite, Trump, nu a putut fi auzit luni în timpul unei conferințe de presă organizate pe Peluza de Sud a Casei Albe, după ce posturile de televiziune care îi pun de obicei la dispoziție microfoane și camere de filmat au încetat să-l mai transmită.

Această încurcătură ilustrează rolul real al grupului de presă al Casei Albe și motivul pentru care pierderea acestuia poate face ca nici măcar președintele să nu mai fie auzit. Incidentul are loc la câteva zile după ce Trump a interzis accesul a trei agenții de știri pe teritoriul Casei Albe, o măsură care a dus acum la un proces și la un boicot comun rar întâlnit din partea posturilor rămase.

Luni, Trump a organizat o ceremonie de inaugurare a unui nou heliport pe peluza sudică, adresându-se mulțimii adunate în fața Casei Albe înainte de a pleca spre New York la bordul elicopterului Marine One. Însă imaginile transmise de camerele proprii ale Casei Albe nu au reușit să surprindă cuvintele sale. Tot ce s-a auzit a fost zgomotul unui elicopter parcat în apropiere. Chiar și Newsmax, una dintre puținele agenții de presă care a transmis evenimentul, a semnalat problema.

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Prezentatoarea Bianca de la Garza a declarat în direct: „Evident, consecințele se resimt chiar aici. Nu se aude ce spune președintele.” C-SPAN a anunțat că nu va difuza deloc un clip separat de la heliport, întrucât, de obicei, se bazează pe transmisiunea comună a presei și nu avea una la dispoziție, transmite presa internațională. 

Ce este grupul de presă de la Casa Albă?

Grupul de presă este un grup restrâns, care se schimbă periodic, format din aproximativ 20 de jurnaliști care rămân în apropierea președintelui în timpul evenimentelor publice și împărtășesc cu restul mass-mediei ceea ce văd, aud și filmează. În ceea ce privește televiziunea, cinci rețele – ABC, CBS, CNN, Fox News și NBC – transmit pe rând imagini și sunet în direct, care sunt apoi transmise către toate celelalte instituții media.

Grupul îl însoțește pe președinte la bordul avionului Air Force One, se înghesuie în Biroul Oval și urmărește chiar și cele mai mici detalii, cum ar fi momentul în care mașina blindată a lui Trump ajunge undeva. Potrivit Axios, acest sistem permite și agențiilor de presă din întreaga țară, nu doar celor cu sediul în Washington, să transmită știri despre președinte folosind materialele furnizate de grup, în loc să-și trimită proprii reporteri oriunde se duce acesta.

De ce a încetat grupul de presă să mai acopere știrile despre Trump?

Trump a anunțat vineri că interzice accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, calificând relatările acestora drept „știri false” și confiscându-le acreditările de presă a doua zi. Cele trei instituții media au intentat un proces luni, susținând că interdicția le încalcă drepturile garantate de Primul Amendament.

Ca răspuns, celelalte patru rețele care participă la sistemul de acces comun la Casa Albă — ABC, CBS, Fox News și NBC — au convenit să înceteze și ele transmisiunile despre Trump, o rară dovadă de unitate între rețelele care, de obicei, se află în concurență. În absența unei echipe de filmare din cadrul sistemului de acces comun, evenimentul de luni de pe heliport a fost transmis printr-un singur flux video gestionat de Casa Albă, fără un microfon de rezervă care să capteze clar declarațiile lui Trump.

Ce spun ambele părți?

Casa Albă a apărat interdicția, susținând că niciunui post de știri nu i se cuvine un loc pe teritoriul său. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat pentru Axios: „știrile false nu au ce căuta în Biroul Oval al președintelui”, adăugând că posturile de știri pot în continuare să transmită de dincolo de porți. Trump a prezentat un argument similar într-o declarație separată, afirmând că accesul la Casa Albă a fost întotdeauna un privilegiu, nu un drept.

Editor : A.R.

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