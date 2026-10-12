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„Trump a încheiat un pact cu diavolul”. Alianță neașteptată în Senatul SUA împotriva acordului dintre liderul de la Casa Albă și Putin

Data publicării:
vladimir putin-donald trump-august 2025
În august 2025, preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska. Foto: Profimedia
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Legea adoptată în 2022 „interzice categoric” importul de resurse energetice rusești în SUA, motiv pentru care Donald Trump „trebuie să-și schimbe imediat cursul” în ceea ce privește acordul său cu Vladimir Putin privind livrările de motorină. Acest lucru a fost declarat de un grup de senatori, din care fac parte atât republicani, cât și democrați.

„Congresul [la acea vreme] a afirmat clar: SUA nu trebuie să importe petrol din Rusia până când aceasta nu va înceta agresiunea împotriva Ucrainei și nu va renunța la amenințările la adresa aliaților noștri din NATO. Decizia președintelui Trump de a autoriza importul de motorină rusă contravine în mod direct acestei legi. De asemenea, administrația nu s-a consultat cu Congresul și nu a prezentat nicio explicație pentru a-și justifica decizia, așa cum prevede legea”, se menționează în declarația lor.

SUA nu ar trebui să-i acorde lui Putin sprijin financiar atâta timp cât acesta continuă să ucidă civili în Ucraina, insistă senatorii. Unul dintre ei, republicanul Tom Tillis, a reamintit într-un interviu acordat NBC că embargoul trebuie să rămână în vigoare până când Rusia va îndeplini anumite condiții, inclusiv retragerea completă a trupelor. Prin urmare, „există motive întemeiate să afirmăm că președintele nu respectă legea”, consideră Tillis: „Am declarat foarte clar că Rusia este agresorul. Tocmai Rusia poate pune capăt acestui război, eliberând teritoriile pe care le-a ocupat”.

El a mai adăugat că înțelegerea dintre Trump și Putin „pătează” moștenirea senatorului Lindsey Graham, autorul legii privind sancțiunile „infernale” împotriva Rusiei. După moartea lui Graham, în iulie, legea a fost adoptată și semnată de Trump în septembrie.

Ca răspuns la declarația lui Tillis, Casa Albă a indicat site-ului Politico postarea lui Trump în care acesta a anunțat un armistițiu în domeniul energetic. Un astfel de armistițiu nu corespunde însă condițiilor prevăzute în lege. Și, deocamdată, nu există nicio confirmare că Putin ar fi fost de acord cu acesta.

Administrația președintelui Ucrainei a declarat pentru Financial Times că nu dispune de nicio informație cu privire la aderarea Moscovei la armistițiu. „Nimeni nu a auzit despre asta”, a declarat pentru ziar un înalt funcționar apropiat de Volodimir Zelenski. Surse bine informate au declarat, de asemenea, pentru Axios că Rusia nu a acceptat încă armistițiul energetic anunțat de Trump. „Rușii se gândesc la asta. Vom afla în curând dacă sunt pregătiți”, a declarat pentru publicație un interlocutor de la Casa Albă.

Trump a anunțat acordul cu Putin cu mai puțin de o lună înainte de alegerile intermediare pentru Congres, în urma cărora republicanii ar putea pierde majoritatea în ambele camere. Din cauza războiului cu Iranul, care se află în al optulea lună, prețurile motorinei în SUA au atins la începutul lunii octombrie un nivel record de 6,53 dolari pe galon (1,73 dolari pe litru).

Democratul Donald Norcross, membru al Camerei Reprezentanților, a caracterizat astfel acordul președintelui SUA:

„Trump a încheiat, literalmente, un pact cu diavolul. Ar face orice, numai ca republicanii să câștige [alegerile].

Rusia intenționa oricum să reia exportul de motorină, așa că «în această înțelegere, Putin nu a făcut nicio concesie», a declarat pentru The Wall Street Journal Janis Klug, de la Institutul german pentru Probleme de Securitate Internațională. După încheierea sezonului de recoltare și trecerea la motorina de iarnă, cu care utilajele funcționează la temperaturi scăzute, cererea pentru motorina de vară scade în Rusia, iar aceasta o poate exporta.

Însă volumele suplimentare de combustibil rusesc sunt prea mici pentru a schimba situația pe piețele mondiale, afirmă Kluge: „Orientul Mijlociu joacă un rol mult mai important”.

Editor : A.R.

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